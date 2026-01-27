250 euro miesięcznie – tyle wynosi niemieckie świadczenie Kindergeld na każde dziecko, co po przeliczeniu daje około 1050 zł

– tyle wynosi niemieckie świadczenie Kindergeld na każde dziecko, co po przeliczeniu daje około 1050 zł Do 25. roku życia – zasiłek przysługuje znacznie dłużej niż polskie 800 plus, szczególnie jeśli dziecko kontynuuje naukę

– zasiłek przysługuje znacznie dłużej niż polskie 800 plus, szczególnie jeśli dziecko kontynuuje naukę Bez kryterium dochodowego – wysokość zarobków nie ma znaczenia przy ubieganiu się o świadczenie

– wysokość zarobków nie ma znaczenia przy ubieganiu się o świadczenie Dodatek do 800 plus – można łączyć oba świadczenia, otrzymując różnicę między Kindergeld a polskim zasiłkiem

Kindergeld - niemieckie świadczenie rodzinne bez ograniczeń dochodowych

Kindergeld to niemiecki odpowiednik polskiego programu 800 plus. To miesięczne świadczenie wypłacane rodzicom lub opiekunom prawnym na każde dziecko. Kluczowa różnica? Przysługuje bez względu na wysokość dochodów rodziny. Jego celem jest wsparcie rodzin w pokrywaniu kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Świadczenie wypłaca niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

Zasiłek mogą otrzymać zarówno obywatele Niemiec, jak i cudzoziemcy, w tym Polacy, którzy mieszkają, pracują lub podlegają opodatkowaniu w Niemczech. To realna pomoc dla tysięcy polskich rodzin, nawet jeśli dzieci mieszkają na stałe w Polsce.

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

Polacy ubiegający się o Kindergeld muszą spełnić określone warunki, nawet jeśli ich stałe miejsce zamieszkania pozostaje w Polsce. Wystarczy pracować w Niemczech przez minimum 183 dni w roku, uzyskiwać ponad 90 proc. dochodów z Niemiec i być tam opodatkowanym. Stałe miejsce zamieszkania może pozostać w Polsce. Alternatywnie świadczenie przysługuje osobom zameldowanym na stałe w Niemczech i podlegającym tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Komu przysługuje Kindergeld? Warunki otrzymania świadczenia

Zasiłek Kindergeld przysługuje na dzieci w różnym wieku, w zależności od ich sytuacji życiowej, a niektóre zasady mogą być naprawdę zaskakujące:

dzieci do 18 lat – zasiłek wypłacany jest automatycznie bez dodatkowych warunków.

– zasiłek wypłacany jest automatycznie bez dodatkowych warunków. młodzież 18-21 lat – świadczenie przysługuje, jeśli dziecko nie pracuje i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy.

– świadczenie przysługuje, jeśli dziecko nie pracuje i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy. młodzi dorośli 18-25 lat – Kindergeld jest wypłacane, gdy dziecko kontynuuje naukę (szkoła, studia, kursy przygotowujące do zawodu), odbywa szkolenie zawodowe, praktykę lub staż. Co ważne, przerwa między etapami edukacji nie może przekroczyć 4 miesięcy.

– Kindergeld jest wypłacane, gdy dziecko kontynuuje naukę (szkoła, studia, kursy przygotowujące do zawodu), odbywa szkolenie zawodowe, praktykę lub staż. Co ważne, przerwa między etapami edukacji nie może przekroczyć 4 miesięcy. praca studenta – tutaj uwaga! Jeśli dziecko kontynuuje naukę (pierwsze kształcenie zawodowe, np. studia po liceum ogólnokształcącym), może pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo bez utraty prawa do zasiłku. Limit 20 godzin dotyczy dzieci będących w trakcie drugiego kształcenia zawodowego (np. studia po technikum). W okresie wakacji dzieci mogą pracować na pełen etat, a Kindergeld nadal przysługuje.

Jeśli dziecko kontynuuje naukę (pierwsze kształcenie zawodowe, np. studia po liceum ogólnokształcącym), może pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo bez utraty prawa do zasiłku. Limit 20 godzin dotyczy dzieci będących w trakcie drugiego kształcenia zawodowego (np. studia po technikum). W okresie wakacji dzieci mogą pracować na pełen etat, a Kindergeld nadal przysługuje. dzieci z niepełnosprawnościami – w przypadku dzieci z trwałą niepełnosprawnością, zasiłek może być wypłacany nawet po ukończeniu 25. roku życia, jeśli niepełnosprawność uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej.

Jak połączyć Kindergeld z polskim 800 plus?

To jedna z najczęściej zadawanych kwestii! Kindergeld można łączyć z polskim 800 plus dzięki zasadom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Niemcy wypłacają wtedy tzw. dodatek dyferencyjny (Differenzkindergeld), czyli różnicę między kwotą Kindergeld a polskim świadczeniem. Ile to będzie wynosić?

Od 1 stycznia 2026 roku kwota Kindergeld wzrośnie o 4 euro z 255 do 259 euro miesięcznie na każde dziecko.

Jeśli otrzymujesz 800 zł z polskiego programu 800 plus, Niemcy dopłacą Ci różnicę. Na przykład, przy 259 euro (około 1100 zł), dodatek z Niemiec wyniesie około 300 zł.

Pamiętaj, że musisz poinformować Familienkasse o pobieraniu polskiego świadczenia, aby uniknąć problemów i konieczności zwrotu środków. Świadczenie może otrzymać tylko jeden z rodziców.

Wniosek o Kindergeld – krok po kroku do świadczenia

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek po przepracowaniu minimum 4 miesięcy w Niemczech. Polska wersja formularza dostępna jest na stronie arbeitsagentur.de w zakładce formularze rodzinne.

Do wniosku należy dołączyć:

kopię aktu urodzenia dziecka

zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego pracodawcy

dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą w Niemczech (jeśli dotyczy)

załącznik zagranica – potwierdzający pobieranie 800 plus w Polsce

Wniosek składa się pisemnie w odpowiednim urzędzie rodzinnym (Familienkasse). Adres właściwego urzędu można znaleźć w wyszukiwarce na stronie Familienkasse.

Kiedy wypłacane jest świadczenie Kindergeld

Termin wypłaty Kindergeld zależy od ostatniej cyfry indywidualnego numeru świadczenia (Kindergeldnummer). Każdy numer ma przypisany konkretny dzień w miesiącu. Szczegółowy harmonogram wypłat można sprawdzić na oficjalnej stronie niemieckiej agencji pracy. Świadczenie wypłacane jest regularnie co miesiąc, bezpośrednio na wskazane konto bankowe.

PTNW - Modzelewski

Sonda Czy popierasz pomysł zastąpienia 800 plus jednorazową zapomogą? tak nie nie mam zdania

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia? Pytanie 1 z 10 1.Buty Relaks były ocieplone: filcem futrem gąbką Następne pytanie