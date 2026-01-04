Szokująca wizja jasnowidza! Jackowski o 800 plus: „będą schody”. Czy rząd podniesie świadczenie do 1000 plus?

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-01-04 16:08

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód. Rodzice często zastanawiają się, czy w nowym roku 800 plus doczeka się pierwszej waloryzacji? Słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski nie ma dobrych wieści.

Donald Tusk ze skrzyżowanymi rękami na fioletowym tle z napisem, obok jasnowidz Krzysztof Jackowski w okularach, z zamyśloną miną. Obaj rozmawiają o wizji Jackowskiego w sprawie świadczenia 800 plus, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

i

  • Waloryzacja 800 plus do 1000 plus jest formalnie możliwa w drodze rozporządzenia, ale zależy od decyzji politycznej i możliwości budżetowych.
  •  Pierwsza realna waloryzacja świadczenia 800 plus jest prognozowana na 2029 rok
  •  Wprowadzenie progu dochodowego dla 800 plus, mające ograniczyć wypłaty dla najzamożniejszych, jest jedynie pomysłem koalicyjnym bez konkretnych planów legislacyjnych.
  •  Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że „zaczną się schody” z 800 plus, z możliwymi wymogami lub utratą świadczenia dla niektórych, wskazując na ruch oszczędnościowy rządu.

Waloryzacja 800 plus do 1000 plus – co mówią przepisy

Świadczenie wychowawcze wynosi dziś 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodu w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rząd ma możliwość podniesienia kwoty w drodze rozporządzenia – szczególnie wtedy, gdy uzna to za konieczne ze względu na inflację lub sytuację gospodarczą. To oznacza, że formalnie podwyżka jest możliwa, ale wszystko zależy od decyzji politycznej i możliwości budżetu.

Kiedy pierwsza waloryzacja 800 plus? możliwy termin to 2029 rok

W założeniach finansowych rządu pojawia się zapis utrzymania świadczenia 800 plus na stałym poziomie aż do 2028 r.. W praktyce sugeruje to, że pierwsza realna waloryzacja mogłaby nastąpić dopiero w 2029 r.. Dokument ma też uzasadnienie: wydatki socjalne mają osiągnąć rekordowy poziom 17,6 proc. PKB, co może ograniczać przestrzeń do kolejnego, kosztownego wzrostu wysokości wsparcia dla rodzin.

Próg dochodowy dla 800 plus – czy rząd rozważa zmiany

W dyskusjach koalicyjnych pojawiają się pomysły, by wprowadzić próg dochodowy. Taki mechanizm ograniczałby wypłaty dla najzamożniejszych rodzin i – teoretycznie – mógłby pomóc znaleźć środki na przyszłą waloryzację. Na razie jednak nie ma sygnałów o konkretnych działaniach: brak konsultacji, brak projektu w wykazie prac legislacyjnych, a temat przewija się jedynie w pojedynczych wypowiedziach polityków podobnie jak propozycja ograniczenia świadczenia tylko dla pracujących rodziców.

Krzysztof Jackowski o 800 plus: „zaczynają się schody”

Wątek przyszłości świadczenia komentuje też jasnowidz Krzysztof Jackowski, który nie przewiduje szybkiej podwyżki. Co więcej, ostrzega przed możliwością ograniczeń:

„Powiem więcej, mam poczucie, ze zaczną się z tym 800 plus schody dla społeczeństwa, zaczną być pewne wymogi, wymagania jakieś, że niektóre osoby mogą utracić to świadczenie – powiedział Jackowski.„Będzie wyraźny ruch oszczędzania pieniędzy pod tym względem przez rząd” – dodał jasnowidz.Na dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz to utrzymanie 800 plus bez zmian w najbliższych latach. Podwyżka do 1000 plus brzmi atrakcyjnie, ale według dostępnych założeń budżetowych nie jest planowana w krótkim terminie.

800 plus zostanie odebrane?! Szokująca wizja jasnowidza Jackowskiego

Rok 2026 przyniesie podwyżki i nowe opłaty uderzą w portfele Polaków
