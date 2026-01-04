- Waloryzacja 800 plus do 1000 plus jest formalnie możliwa w drodze rozporządzenia, ale zależy od decyzji politycznej i możliwości budżetowych.
- Pierwsza realna waloryzacja świadczenia 800 plus jest prognozowana na 2029 rok
- Wprowadzenie progu dochodowego dla 800 plus, mające ograniczyć wypłaty dla najzamożniejszych, jest jedynie pomysłem koalicyjnym bez konkretnych planów legislacyjnych.
- Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że „zaczną się schody” z 800 plus, z możliwymi wymogami lub utratą świadczenia dla niektórych, wskazując na ruch oszczędnościowy rządu.
Waloryzacja 800 plus do 1000 plus – co mówią przepisy
Świadczenie wychowawcze wynosi dziś 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodu w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rząd ma możliwość podniesienia kwoty w drodze rozporządzenia – szczególnie wtedy, gdy uzna to za konieczne ze względu na inflację lub sytuację gospodarczą. To oznacza, że formalnie podwyżka jest możliwa, ale wszystko zależy od decyzji politycznej i możliwości budżetu.
Kiedy pierwsza waloryzacja 800 plus? możliwy termin to 2029 rok
W założeniach finansowych rządu pojawia się zapis utrzymania świadczenia 800 plus na stałym poziomie aż do 2028 r.. W praktyce sugeruje to, że pierwsza realna waloryzacja mogłaby nastąpić dopiero w 2029 r.. Dokument ma też uzasadnienie: wydatki socjalne mają osiągnąć rekordowy poziom 17,6 proc. PKB, co może ograniczać przestrzeń do kolejnego, kosztownego wzrostu wysokości wsparcia dla rodzin.
Próg dochodowy dla 800 plus – czy rząd rozważa zmiany
W dyskusjach koalicyjnych pojawiają się pomysły, by wprowadzić próg dochodowy. Taki mechanizm ograniczałby wypłaty dla najzamożniejszych rodzin i – teoretycznie – mógłby pomóc znaleźć środki na przyszłą waloryzację. Na razie jednak nie ma sygnałów o konkretnych działaniach: brak konsultacji, brak projektu w wykazie prac legislacyjnych, a temat przewija się jedynie w pojedynczych wypowiedziach polityków podobnie jak propozycja ograniczenia świadczenia tylko dla pracujących rodziców.
Krzysztof Jackowski o 800 plus: „zaczynają się schody”
Wątek przyszłości świadczenia komentuje też jasnowidz Krzysztof Jackowski, który nie przewiduje szybkiej podwyżki. Co więcej, ostrzega przed możliwością ograniczeń:
„Powiem więcej, mam poczucie, ze zaczną się z tym 800 plus schody dla społeczeństwa, zaczną być pewne wymogi, wymagania jakieś, że niektóre osoby mogą utracić to świadczenie – powiedział Jackowski.„Będzie wyraźny ruch oszczędzania pieniędzy pod tym względem przez rząd” – dodał jasnowidz.Na dziś najbardziej prawdopodobny scenariusz to utrzymanie 800 plus bez zmian w najbliższych latach. Podwyżka do 1000 plus brzmi atrakcyjnie, ale według dostępnych założeń budżetowych nie jest planowana w krótkim terminie.
