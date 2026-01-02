Rok 2026 przyniesie Polakom podwyżki płac (płaca minimalna, budżetówka, emerytury), ale też znaczące wzrosty opłat i podatków, m.in. akcyzy na używki, abonamentu RTV i składek ZUS.

Największe podwyżki akcyzy czekają palaczy (nawet o 50%), co oznacza, że paczka papierosów może zdrożeć o 3 zł, a 50g tytoniu o 8 zł.

Wzrost opłat lokalnych (np. podatek od nieruchomości) i abonamentu RTV (do 366 zł rocznie za telewizor i radio) dodatkowo obciąży budżety domowe, a kary za nieopłacenie abonamentu RTV wzrosną do ponad 900 zł.

Przedsiębiorcy odczują wzrost składek ZUS o 8,6% oraz zmiany w wyliczaniu składki zdrowotnej, co oznacza roczne obciążenie większe o ponad 1800 zł.

Rok 2026: Więcej w portfelu, ale i więcej wydatków

Nowy rok, 2026, przynosi mieszane wieści dla polskich gospodarstw domowych. Będą rozmaite podwyżki: od podatków po płace. Z jednej strony, możemy spodziewać się wzrostu płacy minimalnej, 3-procentowej podwyżki płac w sferze budżetowej oraz niemal 5-procentowej waloryzacji rent i emerytur. Z drugiej jednak strony, czeka nas fala podwyżek, która znacząco obciąży nasze budżety. Rosnąca akcyza na papierosy i alkohol, zmiany w stawkach opłat lokalnych, wyższy abonament RTV oraz składki ZUS to tylko niektóre z pozycji, które odczujemy w naszych portfelach.

Akcyza w górę: Palacze zapłacą najwięcej

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zakładającą 15-procentowy wzrost akcyzy na alkohol. Jak argumentował: "Zamiast walczyć z mafiami VAT-owskimi, rząd wybiera najłatwiejszą drogę i znów sięga po pieniądze Polaków". Mimo to, zgodnie z przepisami przyjętymi jeszcze za rządów PiS, stawki na alkohol wzrosną o 5 procent.

Jednak prawdziwe zmiany czekają palaczy. Tu podwyżki akcyzy sięgną 20, 30, a nawet 50 procent, w zależności od produktu. To oznacza, że palenie stanie się znacznie droższe.

Mieszkanie i media: Rachunki w górę

Rok 2026 przynosi również zmiany w opłatach związanych z mieszkaniem. Co prawda, prąd ma stanieć, ale rachunki wzrosną wskutek zmian w opłacie mocowej. W górę pójdą również stawki abonamentu RTV. Dodatkowo, rosną opłaty lokalne, takie jak podatek od nieruchomości.

Dlaczego płacimy więcej w 2026?

Podwyżka podatków i opłat ma na celu przede wszystkim zmniejszenie gigantycznego deficytu budżetowego, związanego z rosnącymi wydatkami państwa. — Skutki większych wydatków rządowych w tym budżecie odczują wszyscy: pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci i ludzie młodzi — mówi dla "Faktu" Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha. — Im więcej rząd wydaje, tym mniej nam zostaje — przypomina. Ekspert zwraca uwagę, że w przypadku niskich emerytur, każda podwyżka cen leków, energii czy opłat administracyjnych, tradycyjnie wprowadzanych 1 stycznia, mocno uderza w seniorów. — Waloryzacje oraz 13. i 14. emerytury nie rekompensują realnych kosztów życia, a przy starzejącym się społeczeństwie liczba emerytów będzie tylko rosnąć przy spadku realnej wartości świadczeń — podsumowuje Sadowski.

Podwyżki opłat i podatków nie zostaną w pełni zrekompensowane pracownikom budżetówki. Planowane wzrosty płac mają wynieść jedynie 3 procent.

W 2026 roku stawki akcyzy na napoje alkoholowe zostaną podniesione o 5 procent. Jak to wpłynie na ceny?

Butelka wódki może zdrożeć o około złotówkę.

Butelka wina 0,75 l może zdrożeć o około 10 gr.

Butelka piwa 0,5 l może zdrożeć o 4 gr.

Butelka porto 0,75 l może zdrożeć o 14 gr.

Jednak to zmiany w akcyzie na wyroby tytoniowe są najbardziej odczuwalne. Od 2025 roku rząd stopniowo podnosi stawki tego podatku. Akcyza na papierosy, cygara i cygaretki wzrośnie o 20 procent. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów, paczka papierosów w 2026 roku będzie kosztować średnio 23 zł i 85 gr – o 3 zł więcej niż dotychczas. Osoby palące tytoń do palenia muszą liczyć się z podwyżką akcyzy o 30 procent, co oznacza wzrost ceny 50-gramowej paczki o około 8 zł.

Abonament RTV: Kolejna podwyżka

Choć rząd zapowiada likwidację abonamentu RTV, być może już od 2027 roku, na razie gospodarstwa domowe muszą przygotować się na podwyżkę. W 2025 roku roczna opłata wynosi 294 zł i 90 gr. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o nieznacznym podniesieniu stawek od 1 stycznia 2026 roku.

Opłata za radio wyniesie 9 zł 50 gr miesięcznie (114 zł rocznie).

Opłata za telewizor i radio wyniesie 30 zł 50 gr miesięcznie (366 zł rocznie).

Wraz z podwyżką stawek abonamentu RTV wzrosną kary za jego nieuiszczenie. Kara wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty. Obecnie, w przypadku odbiornika telewizyjnego, jest to 819 zł, a dla odbiornika radiowego 261 zł. Po zmianach kara za nieopłacenie abonamentu za telewizor wyniesie 915 zł, a za radio – 285 zł.

Opłaty lokalne: Więcej za psa i mieszkanie

O stawkach opłat lokalnych decydują urzędy gmin, ale Ministerstwo Finansów ogłasza ich górny pułap. W 2026 roku ich maksymalna wysokość wzrośnie o 4,5 procent. Maksymalna stawka podatku za mieszkanie wyniesie 1 zł 24 gr za każdy metr kwadratowy. Właściciel 75-metrowego lokalu zapłaci rocznie o 4 zł 50 gr więcej niż w 2025 roku. Dla 150-metrowego biura roczna opłata wzrośnie aż o 229 zł i 50 gr. Podatek od psa wzrośnie o ponad 8 zł i wyniesie 186 zł i 29 gr.

Składki ZUS: Rosnące obciążenie dla przedsiębiorców

Składki ZUS są wyliczane od przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia, które w 2026 roku ma wzrosnąć do 9 tys. 420 zł. — Składki ZUS pójdą w górę o 8,6 procent, a comiesięczna danina wyniesie 1 tys. 926 zł i 76 gr — wylicza Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFaktu.

Dodatkowo, zmieni się sposób wyliczania składki zdrowotnej. Od 2026 roku składka (9 procent) będzie liczona nie od 75 procent, a od 100 procent płacy minimalnej. Przy wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 4806 zł, przedsiębiorcy zapłacą co najmniej 432 zł i 54 gr miesięcznie – niezależnie od tego, czy osiągną dochód, czy stratę. — To o 117 zł i 58 gr miesięcznie więcej niż w 2025 roku — wskazuje Piotr Juszczyk. Wzrost tylko składek ZUS oznacza, że w 2026 roku z portfeli pracujących na swoim wyparuje rocznie 1 tys. 833 zł i 60 gr. To więcej niż mogą zaoszczędzić na wakacjach składkowych, które zakładają, że raz w roku prowadzący działalność nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne za jeden miesiąc.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz