Płaca minimalna na 2026 rok wyniesie 4806 zł brutto miesięcznie

Rząd podjął ostateczną decyzję w poniedziałek 15 września

Tak jak w ubiegłym orku nastąpiła niespodzianka - końcowa kwota była wyższa od propozycji o 140 zł

Najniższe wynagrodzenie pobiera w Polsce 15 proc. pracowników, czyli ponad 3 miliony osób

Płaca minimalna 2026: decyzja zapadła

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 4806 zł brutto miesięcznie. To kwota, która z pewnością zainteresuje każdego, kto pracuje lub planuje podjąć zatrudnienie w przyszłym roku. Oznacza to wzrost o 140 zł brutto w porównaniu do roku 2025. Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług wzrośnie natomiast do 31,40 zł brutto.

Jak ustalana jest płaca minimalna?

Płaca minimalna 2026 jest ustalana zgodnie z określoną przez prawo procedurą, która rozpoczyna się już w czerwcu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa wówczas propozycję Radzie Ministrów. W tym roku zaproponowano kwotę 4806 zł brutto miesięcznie. Co ciekawe, z nieoficjalnych informacji wynika, że resort pracy opowiadał się za większą podwyżką, nawet w okolice 5 tysięcy złotych.

Kluczową rolę w negocjacjach odegrał jednak resort finansów, który wpłynął na ostateczną wysokość propozycji. Najniższe wynagrodzenie jest następnie konsultowane przez Radę Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Rada Dialogu Społecznego: dlaczego nigdy nie ma porozumienia?

Teoretycznie Rada Dialogu Społecznego powinna do 15 lipca przedstawić swoją propozycję płacy minimalnej. W praktyce jednak do konsensusu niemal nigdy nie dochodzi. Przyczyna jest prosta: związkowcy i pracodawcy mają sprzeczne interesy. Pierwsi chcą jak najwyższych wynagrodzeń dla pracowników, drudzy dążą do minimalizowania kosztów pracy.

W takiej sytuacji inicjatywa wraca do rządu, który sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ważne jest, że ostateczna kwota nie może być niższa od pierwotnej propozycji Rady Ministrów.

Minimalne wynagrodzenie 2026 bez niespodzianki

W 2024 roku doszło do pewnej niespodzianki – choć pierwotna propozycja płacy minimalnej wynosiła 4626 zł, ostatecznie ustalono ją na 4666 zł, czyli o 40 zł więcej. Jednak w tym roku rząd zdecydował się na bardziej ostrożny kierunek, ograniczając podwyżkę do poziomu prognozowanej inflacji. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej ZUS, już wcześniej przewidywał, że większa podwyżka byłaby dużą niespodzianką.

W poprzednich latach rzeczywiście na ostatniej prostej zdarzały się niespodzianki, ale to wynikało często z aktualizacji wskaźników makroekonomicznych w budżecie. Przede wszystkim inflacji

- tłumaczy ekspert w wypowiedzi dla portalu Business Insider.

Kozłowski dodawał, że w poprzednich latach rząd podnosił jesienią prognozy inflacji, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w podwyżce płacy minimalnej. W tym roku takiej sytuacji nie było, bo wzrost cen został w dużej mierze opanowany.

Płaca minimalna 2026 - tyle wyniesie "na rękę"

Wysokość najniższej krajowej to kluczowa informacja dla milionów pracowników. Z danych GUS oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że płacę minimalną pobiera w Polsce nawet 15 procent wszystkich zatrudnionych, co przekłada się na ponad 3 miliony osób.

Warto jednak pamiętać, że 4806 zł to kwota brutto. Po odliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek dochodowy, na konto pracownika wpłynie około 3605 zł netto. Faktyczna kwota netto może się różnić w zależności od złożonego oświadczenia PIT-2 oraz ulg i odliczeń.

Wpływ najniższej krajowej na inne wskaźniki rynku pracy

Minimalne wynagrodzenie ma znaczenie nie tylko dla bezpośrednio zainteresowanych pracowników. Wzrost tej kwoty wpływa na wiele innych wskaźników związanych z rynkiem pracy:

wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej,

z najniższym wynagrodzeniem powiązana jest odprawa w przypadku zwolnień grupowych (nie może przekroczyć 15-krotności płacy minimalnej, czyli około 72 090 zł od 2026 roku),

wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców (tzw. mały ZUS) liczona jest od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia,

wzrośnie dodatek za pracę w porze nocnej,

wzrośnie minimalna kwota wolna od potrąceń komorniczych,

wzrośnie minimalna podstawa wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

Wzrost płacy minimalnej na 2026 rok oznacza więc automatyczny wzrost obciążeń dla młodych przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych stawek ZUS. To ważna informacja dla wszystkich, którzy planują założyć własną firmę lub już ją prowadzą. Najwięcej osób zarabiających minimalne wynagrodzenie pracuje w sektorze handlu, naprawy pojazdów, zakwaterowania i gastronomii, a także w przemyśle, budownictwie oraz transporcie i gospodarce magazynowej.

GALERIA. TOP 10 dobrze płatnych zawodów. Tu zarobisz powyżej 10 tys. zł brutto