Od nowego roku minimalna płaca brutto wyniesie 4806 zł, a netto 3605,85 zł, z podwyżką o 140 zł brutto.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnym wynagrodzeniu wzrośnie o 168,65 zł miesięcznie, a minimalna składka zdrowotna o 117,58 zł.

Wyższe świadczenia i dodatki: Wzrosną m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie postojowe, maksymalne odprawy (do 72 090 zł) oraz odszkodowania za mobbing.

Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej będzie powiązany z 225% minimalnego wynagrodzenia kwartalnie (10 813,50 zł), a maksymalne kary finansowe również wzrosną.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia 2026

Od nowego roku najniższa płaca krajowa osiągnie poziom 4806 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 140 zł w porównaniu z obecnym progiem. Zmiana ta wpływa na wiele obszarów rynku pracy, obejmując zarówno osoby zatrudnione, jak i przedsiębiorców, również tych prowadzących jednoosobową działalność.

Pracownicy otrzymujący najniższe wynagrodzenie zobaczą na swoim koncie 3605,85 zł netto, czyli o 94,93 zł więcej niż dotychczas. Jednocześnie w górę pójdzie minimalna stawka godzinowa, która od 2026 r. wyniesie 31,40 zł brutto.

Rosną koszty zatrudnienia i składki ZUS

Dla firm podwyżka oznacza wyraźny wzrost obciążeń. Jak wskazuje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt, „Dziś całkowity koszt zatrudnienia pracownika na minimalnym wynagrodzeniu wynosi 5621,60 zł, od przyszłego roku będzie to już 5790,28 zł”. Oznacza to dodatkowe 168,65 zł miesięcznie.

Zmiana płacy minimalnej wpłynie też na wysokość składek ZUS. Osoby na małym ZUS-ie zapłacą o ponad 13 zł więcej, ponieważ podstawą naliczania jest 30% najniższego wynagrodzenia.

Najbardziej dotkliwa okazuje się jednak zmiana dotycząca składki zdrowotnej. Minimalna składka zdrowotna wzrośnie z obecnych 314,96 zł do 432,54 zł. To aż o 117,58 zł miesięcznie.

Wyższe dodatki, odprawy i odszkodowania

Podwyżka przełoży się także na rosnące dodatki i świadczenia. Dodatek za pracę w nocy, liczony jako 20% stawki godzinowej, od 2026 r. wyniesie 6,01 zł za godzinę. Wyższe będzie również wynagrodzenie postojowe, które wzrośnie do 4806 zł.

Zmianie ulegnie także maksymalna wysokość odpraw. Od nowego roku sięgnie ona 72 090 zł, zastępując dotychczasowy limit 69 990 zł. Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania oraz mobbing również nie będą mogły być niższe niż 4806 zł.

Limity dla działalności nierejestrowanej i nowe wysokości kar

Od 2026 r. zmieni się sposób naliczania limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej. Zostanie on powiązany z 225% minimalnego wynagrodzenia kwartalnie, co oznacza próg 10 813,50 zł zamiast dotychczasowych miesięcznych limitów. Razem ze wzrostem minimalnej pensji rosną również maksymalne kary. Grzywna skarbowa może sięgnąć 96 120 zł, a mandat – nawet 23 030 zł.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek