Z tego artykułu dowiesz się:

Wysokość emerytury zależy od zgromadzonego kapitału i liczby miesięcy dalszego trwania życia, co oznacza, że im później przejdziesz na emeryturę, tym wyższe będzie miesięczne świadczenie.

Opóźnienie przejścia na emeryturę uruchamia trzy mechanizmy zwiększające świadczenie: dodatkowe składki, znaczną waloryzację kapitału (np. +14,4 proc. w 2025 r.) oraz krótszy statystyczny czas wypłaty.

Przykłady pokazują, że odroczenie emerytury o zaledwie jeden rok może zwiększyć ją o prawie 20 proc., a o pięć lat – nawet ją podwoić, a utracone wypłaty zwracają się już po około 7,5 roku.

Rekordziści z najwyższymi emeryturami łączą kilkudziesięcioletni staż pracy z decyzją o przejściu na emeryturę kilka lat po osiągnięciu powszechnego wieku, co potwierdza skuteczność tej strategii.

Polska emerytura działa jak matematyczne równanie

Żeby zrozumieć, dlaczego późniejsze przejście na emeryturę tak bardzo się opłaca, trzeba najpierw pojąć, jak w Polsce wyliczane jest świadczenie. Obowiązuje tu zasada tak zwanej zdefiniowanej składki. Idea jest prosta: wysokość twojej emerytury zależy przede wszystkim od tego, ile pieniędzy przez całe życie zawodowe odłożyłeś na swoim koncie w ZUS.

Samo wyliczenie sprowadza się do jednego działania matematycznego:

Emerytura = zgromadzony kapitał ÷ liczba miesięcy dalszego trwania życia

Licznik to suma wszystkich zwaloryzowanych składek zgromadzonych na koncie emerytalnym i subkoncie, powiększona o kapitał początkowy, czyli odtworzone składki sprzed 1999 roku. Mianownik to wyrażone w miesiącach statystyczny czas, przez który ZUS będzie wypłacał ci świadczenie.

I właśnie w tym mianowniku tkwi jeden z kluczowych sekretów wyższej emerytury. Im jesteś starszy w momencie złożenia wniosku, tym krótszy jest statystyczny czas wypłaty — a to bezpośrednio przekłada się na wyższe miesięczne kwoty przyszłego świadczenia emerytalnego. ZUS ma do podziału tę samą pulę pieniędzy, ale na mniejszą liczbę miesięcy, więc każda rata jest wyższa.

PRZYKŁAD: Ten sam kapitał, różny wiek — różna emerytura

Za każde 100 000 zł zgromadzone na koncie emerytalnym miesięczne świadczenie wyniesie:

przy przejściu na emeryturę w wieku 60 lat → 375 zł 38 gr miesięcznie

przy przejściu na emeryturę w wieku 65 lat → 452 zł 90 gr miesięcznie

różnica to ponad 77 zł miesięcznie — wyłącznie za sprawą wieku przejścia na emeryturę, przy identycznym zgromadzonym kapitale

Trzy mechanizmy, które działają jednocześnie na twoją korzyść

ZUS podkreśla, że odroczenie przejścia na emeryturę to nie zwykła „poczekalnia”. To czas, w którym na twoje przyszłe świadczenie pracują jednocześnie trzy osobne mechanizmy.

Dodatkowe składki. Dopóki pracujesz, płacisz składki emerytalne, które trafiają na konto w ZUS i bezpośrednio powiększają kapitał. Waloryzacja. To właśnie tutaj kryje się siła, którą wielu Polaków mocno niedocenia. ZUS regularnie waloryzuje zgromadzone składki — pieniądze na koncie rosną nawet wtedy, gdy nie dopłacasz ani złotówki. Co więcej, waloryzacja działa jak procent składany: im więcej masz na koncie, tym więcej zyskujesz z każdej kolejnej waloryzacji. Krótszy statystyczny czas wypłaty świadczenia — opisany powyżej mechanizm mianownika.

PRZYKŁAD: Siła waloryzacji kontra roczna praca

Konto emerytalne z kapitałem 450 000 zł w 2025 roku urosło o:

roczna składka od przeciętnego wynagrodzenia → +4,6%, czyli ok. 20 700 zł

sama waloryzacja składek w 2025 r. → +14,4%, czyli aż 64 800 zł

waloryzacja subkonta → +9,49%, czyli 42 700 zł

Wniosek: waloryzacja zarobiła na tym koncie ponad trzy razy więcej niż roczna składka z pracy. Im większy kapitał, tym silniejszy efekt waloryzacji — i tym większy sens ma późniejsze przejście na emeryturę.

UWAGA! Waloryzacja składek w 2025 r. wyniosła aż 14,4 proc. Dla konta z kapitałem 450 tys. zł oznaczało to przyrost ponad 64 000 zł — bez żadnej dodatkowej pracy.

Ile dokładnie możesz zyskać? Twarde liczby

ZUS opublikował konkretne wyliczenia pokazujące, ile realnie można zyskać, odkładając w czasie przejście na emeryturę.

PRZYKŁAD 1: Wzrost emerytury w zależności od lat odroczenia

Wyłącznie z tytułu skrócenia statystycznego okresu wypłaty, bez uwzględniania dodatkowych składek i waloryzacji, emerytura rośnie o:

odroczenie o 1 rok w wieku 60 lat → +3,7%

odroczenie o 5 lat w wieku 60 lat → +20,7%

odroczenie o 1 rok w wieku 65 lat → +4,1%

odroczenie o 5 lat w wieku 65 lat → +23,4%

PRZYKŁAD 2: Jeden rok różnicy — prawie jedna piąta więcej

Mężczyzna urodzony w 1959 r., zarobki na poziomie 60% średniej krajowej:

emerytura przy odejściu we wrześniu 2024 r. → 3 882 zł brutto

emerytura po przepracowaniu dodatkowego roku → 4 623 zł brutto

różnica → +741 zł miesięcznie, czyli +19,1%

czas odrobienia 12 utraconych wypłat → ok. 6,5 roku

Po tym czasie wyższe świadczenie pobiera już do końca życia.

PRZYKŁAD 3: Pięć lat różnicy — emerytura podwojona

Mężczyzna urodzony w 1955 r., odroczenie emerytury o 5 lat:

emerytura bez odroczenia → 2 477 zł brutto

emerytura po 5 latach odroczenia → 5 147 zł brutto

różnica → +2 670 zł miesięcznie, czyli +108%

czas odrobienia 5 lat utraconych wypłat → ok. 7,5 roku

Po niespełna ośmiu latach od przejścia na emeryturę jest się finansowo na plusie — a potem przez kolejne lata pobiera się ponad dwa razy wyższe świadczenie.

UWAGA! Odroczenie emerytury o 5 lat może ją dosłownie podwoić. Utracone wypłaty zwracają się już po ok. 7,5 roku — potem przez lata pobierasz znacznie więcej.

Rekordziści — co ich łączy?

ZUS ujawnia też dane o najwyższych wypłacanych świadczeniach. Rekordzista w Polsce — mieszkaniec województwa śląskiego — pobiera emeryturę przekraczającą 51 000 złotych brutto miesięcznie. Średnia z najwyższych emerytur w każdym województwie wynosi 34 100 złotych brutto.

Co łączy tych wyjątkowych świadczeniobiorców? Rzecznik ZUS wskazuje dwie cechy wspólne:

kilkudziesięcioletni oskładkowany staż pracy,

decyzja o przejściu na emeryturę co najmniej kilka lat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Żadna magia, żaden szczególny przywilej — wyłącznie konsekwentna praca i świadome odroczenie świadczenia.

Coraz więcej Polaków to rozumie

Dane ZUS pokazują, że Polacy powoli dostrzegają opłacalność dłuższej aktywności zawodowej. Na przełomie 2024 i 2025 roku pracowało w Polsce prawie 873 000 emerytów — o 2,2 procent więcej niż rok wcześniej. W ciągu ostatniej dekady liczba aktywnych zawodowo emerytów wzrosła o ponad połowę, podczas gdy populacja wszystkich emerytów powiększyła się tylko o jedną czwartą.

Wciąż jednak większość uprawnionych — 67,6 procent — przechodzi na emeryturę niemal natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. Oznacza to, że duża część Polaków zostawia na stole realne, często znaczące pieniądze.

Co zrobić, zanim podejmiesz decyzję?

Moment przejścia na emeryturę to jedna z najważniejszych finansowych decyzji w życiu — warto ją podjąć świadomie, na podstawie konkretnych wyliczeń.

ZUS umożliwia każdemu ubezpieczonemu sprawdzenie stanu konta emerytalnego przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Można tam zobaczyć zgromadzony kapitał i szacować przyszłe świadczenie. Warto skorzystać również z kalkulatorów emerytalnych, które pozwalają porównać wysokość emerytury w zależności od wieku przejścia na świadczenie.

W indywidualnych sprawach doradcy ZUS są zobowiązani do bezpłatnej pomocy przy wyliczeniu prognozowanej emerytury — wystarczy umówić wizytę w oddziale lub zadzwonić na infolinię urzędu.

Sekret jest prostszy, niż myślisz

ZUS nie ukrywa receptury na wyższą emeryturę. Składa się ona z trzech elementów: długiego okresu składkowego, możliwie wysokich zarobków w trakcie kariery oraz — kluczowe — jak najpóźniejszego przejścia na emeryturę. Ten ostatni czynnik uruchamia jednocześnie trzy mechanizmy wzrostu: dodatkowe składki, potężną waloryzację kapitału i skrócenie statystycznego okresu wypłaty.

Podwojenie emerytury nie jest mitem. Dla osób, które mają możliwość zdrowotną i zawodową, żeby dłużej pozostać aktywne, jest to prawdopodobnie najkorzystniejsza finansowo decyzja na finiszu całej kariery.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025