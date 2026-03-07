Wojna w Iranie winduje ceny paliw! W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki na stacjach

Wojna w Iranie drastycznie podnosi ceny paliw w Polsce.

Największy tygodniowy wzrost cen diesla od początku wojny w Ukrainie.

Prognozy wskazują na dalsze podwyżki cen benzyny, diesla i autogazu w najbliższym tygodniu.

Problemy z transportem ropy przez Cieśninę Ormuz i decyzje USA mają wpływ na globalny rynek paliw.

Wojna w Iranie a polski rynek paliw – co się dzieje?

Jak piszą eksperci rynku paliw Urszula Cieślak i Rafał Zywert z Reflex.com.pl od początku bieżącego tygodnia odczuwamy skutki wojny w Iranie, choć konflikt ten trwa zaledwie kilka dni. Rosnące ceny na rynku hurtowym i zwiększony popyt zmuszają właścicieli stacji do podnoszenia cen paliw.

W ciągu zaledwie tygodnia średnia cena oleju napędowego poszybowała w górę o 1,01 zł/l, natomiast benzyna Pb95 podrożała o 0,52 zł/l. To największy skok cen diesla od marca 2022 roku, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę. Autogaz również nie pozostał w tyle, drożejąc o 0,19 zł/l, osiągając cenę 2,97 zł/l.

Średnie ceny paliw na dzień 5 marca (Reflex):

Benzyna bezołowiowa 95: 6,25 zł/l (+52 gr/l)

6,25 zł/l (+52 gr/l) Benzyna bezołowiowa 98: 6,93 zł/l (+45 gr/l)

6,93 zł/l (+45 gr/l) Olej napędowy: 6,99 zł/l (+1,01 gr/l)

6,99 zł/l (+1,01 gr/l) Autogaz: 2,97 zł/l (+19 gr/l)

W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki. I to niemałe

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert, dynamiczny wzrost cen hurtowych nie został jeszcze w pełni przeniesiony na ceny detaliczne. Oznacza to, że w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach benzynowych. Najbardziej dotkliwe będą wzrosty cen diesla.

Prognozowane średnie ceny paliw na okres 9-13 marca 2026 (Reflex):

Benzyna bezołowiowa 95: 6,50 zł/l (wzrost o 25 gr/l)

6,50 zł/l (wzrost o 25 gr/l) Benzyna bezołowiowa 98: 7,20 zł/l (wzrost o 27 gr/l)

7,20 zł/l (wzrost o 27 gr/l) Olej napędowy: 7,55 zł/l (wzrost o 56 gr/l)

7,55 zł/l (wzrost o 56 gr/l) Autogaz: 3,19 zł/l (wzrost o 22 gr/l)

Sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert, od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie przez Cieśninę Ormuz nie przepływają tankowce z ropą naftową, produktami naftowymi i gazem LNG. W normalnych warunkach tą strategiczną drogą morską transportuje się około 15 milionów baryłek ropy dziennie oraz 5-6 milionów baryłek produktów naftowych. Stanowi to około 27% światowego handlu morskiego ropą i paliwami oraz blisko 20% ropy przerabianej przez światowe rafinerie.

W raporcie Reflex czytamy, że na dzień 6 marca cena ropy Brent wynosi około 87 USD/bbl. W okresie od 27 lutego do 5 marca cena ta wzrosła o 12,93 dolarów za baryłkę, czyli o 18%. Z kolei na europejskim rynku ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) ceny benzyny wzrosły o 16 dolarów za baryłkę (19%), diesla o 49 dolarów za baryłkę (48%), a paliwa lotniczego Jet aż o 80 dolarów za baryłkę (76%). Analitycy wskazuję także, że ponad 20% diesla i 50% paliwa Jet importowanego do Europy pochodzi z Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej.

- USA w obecnej sytuacji zdecydowały o zawieszeniu na 30 dni (do 4 kwietnia) sankcji na rosyjską ropę naftową załadowaną do dnia 5 marca na tankowce, która miały trafić do Indii. Indie w lutym zmniejszyły import rosyjskiej ropy naftowej ponad 40% w skali miesiąca do około 0,5 mln bbl/d, co stanowiło niecałe 30% wolumenu importowanego z Rosji przez Indie w 2025 roku. Indie z regionu Bliskiego Wschodu (przez Cieśninę Ormuz) importują około 40% ropy naftowej - piszą analitycy Reflex.com.pl.

