Te firmy znał kiedyś każdy Polak. Co się stało ze znanymi markami?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-03-07 12:12

Pewex, Unitra i Optimus to znane polskie marki, które kiedyś były ikonami polskiego biznesu. Po transformacji w 1989 r. wiele z nich nie przetrwało zderzenia z wolnym rynkiem. Wyjaśniamy, co stało się z gigantami z czasów PRL i lat 90. oraz dlaczego zniknęły z półek sklepowych.

Trzy arkusze papieru z wykresami słupkowymi i kołowymi w odcieniach niebieskiego i pomarańczowego, obok nich leży elegancki, czarny długopis na drewnianym biurku. Obraz symbolizuje analizę danych i biznes, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

Trzy arkusze papieru z wykresami słupkowymi i kołowymi w odcieniach niebieskiego i pomarańczowego, obok nich leży elegancki, czarny długopis na drewnianym biurku. Obraz symbolizuje analizę danych i biznes, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

Co się stało ze znanymi polskimi markami?

Nowa rzeczywistość po 1989 roku. Dlaczego polskie marki upadały?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ich nazwy znał niemal każdy Polak. Produkty tych firm stały w domach, na półkach sklepowych i w szkolnych plecakach. Dziś wiele z tych marek przetrwało jedynie w naszej pamięci. Co się z nimi stało? Kluczowy okazał się rok 1989 i przejście na gospodarkę rynkową. Dla wielu przedsiębiorstw, które przez dekady funkcjonowały w systemie centralnie sterowanym, zderzenie z nową rzeczywistością było bolesne. Musiały nauczyć się konkurować, dbać o marketing i walczyć o klienta, który nagle zyskał ogromny wybór. Wielu ekspertów wskazuje, że główną przyczyną upadku były gwałtowna transformacja gospodarcza i pojawienie się silnej, globalnej konkurencji.

Pewex, Unitra, Optimus – symbole, które zniknęły z rynku

Najlepszym przykładem jest Pewex. Dla wielu Polaków sieć tych sklepów była synonimem luksusu i jedynym oknem na towary z Zachodu. Można w nich było kupić za dolary lub bony towarowe wszystko to, czego brakowało w zwykłych sklepach – od dżinsów i kosmetyków po elektronikę. Gdy po 1989 roku rynek się otworzył, a zachodnie produkty stały się powszechnie dostępne, wyjątkowość Pewexu zniknęła. Marka szybko straciła rację bytu.

Podobny los spotkał legendę polskiej elektroniki. Unitra była prawdziwym gigantem, a jej produkty, takie jak radia i magnetofony, należały do najbardziej pożądanych dóbr w latach 80. Pod tym szyldem działało blisko 30 różnych zakładów, w tym słynny Tonsil z Wrześni, produkujący głośniki i kolumny. Po transformacji cały system zjednoczeń przemysłowych został zlikwidowany. Poszczególne fabryki musiały radzić sobie same, a większość nie wytrzymała starcia z zagranicznymi koncernami.

W latach 90. symbolem nowoczesności i polskiego sukcesu była z kolei firma Optimus. Jej komputery osobiste trafiały do tysięcy domów i firm, a sama marka była zaliczana do najcenniejszych w kraju. Z czasem jednak firma zaczęła zmieniać profil działalności i właścicieli, a pierwotna marka komputerowa odeszła w zapomnienie.

Era i TPSA, czyli drugie życie pod nowym szyldem

Nie wszystkie znane marki bezpowrotnie zniknęły – część z nich przeszła rebranding i działa do dziś pod inną nazwą. Najbardziej znanymi przykładami są pionierzy polskiej telekomunikacji. Era, która w 1996 roku jako jedna z pierwszych wprowadzała Polaków w świat telefonii komórkowej, w 2005 roku przekształciła się w Orange.

Identyczny los spotkał państwowego giganta i monopolistę na rynku telefonii stacjonarnej – Telekomunikację Polską S.A. (TPSA). W ramach procesu prywatyzacji i modernizacji sieci marka również została zastąpiona przez Orange. Choć nazwy TPSA i Era formalnie już nie istnieją, dla wielu Polaków wciąż pozostają symbolem początków rewolucji telekomunikacyjnej w kraju.

