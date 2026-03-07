Co się stało ze znanymi polskimi markami?

Pewex, Unitra i Optimus to znane polskie marki, które kiedyś były ikonami polskiego biznesu. Po transformacji w 1989 r. wiele z nich nie przetrwało zderzenia z wolnym rynkiem. Wyjaśniamy, co stało się z gigantami z czasów PRL i lat 90. oraz dlaczego zniknęły z półek sklepowych.

Nowa rzeczywistość po 1989 roku. Dlaczego polskie marki upadały?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ich nazwy znał niemal każdy Polak. Produkty tych firm stały w domach, na półkach sklepowych i w szkolnych plecakach. Dziś wiele z tych marek przetrwało jedynie w naszej pamięci. Co się z nimi stało? Kluczowy okazał się rok 1989 i przejście na gospodarkę rynkową. Dla wielu przedsiębiorstw, które przez dekady funkcjonowały w systemie centralnie sterowanym, zderzenie z nową rzeczywistością było bolesne. Musiały nauczyć się konkurować, dbać o marketing i walczyć o klienta, który nagle zyskał ogromny wybór. Wielu ekspertów wskazuje, że główną przyczyną upadku były gwałtowna transformacja gospodarcza i pojawienie się silnej, globalnej konkurencji.

Pewex, Unitra, Optimus – symbole, które zniknęły z rynku

Najlepszym przykładem jest Pewex. Dla wielu Polaków sieć tych sklepów była synonimem luksusu i jedynym oknem na towary z Zachodu. Można w nich było kupić za dolary lub bony towarowe wszystko to, czego brakowało w zwykłych sklepach – od dżinsów i kosmetyków po elektronikę. Gdy po 1989 roku rynek się otworzył, a zachodnie produkty stały się powszechnie dostępne, wyjątkowość Pewexu zniknęła. Marka szybko straciła rację bytu.

Podobny los spotkał legendę polskiej elektroniki. Unitra była prawdziwym gigantem, a jej produkty, takie jak radia i magnetofony, należały do najbardziej pożądanych dóbr w latach 80. Pod tym szyldem działało blisko 30 różnych zakładów, w tym słynny Tonsil z Wrześni, produkujący głośniki i kolumny. Po transformacji cały system zjednoczeń przemysłowych został zlikwidowany. Poszczególne fabryki musiały radzić sobie same, a większość nie wytrzymała starcia z zagranicznymi koncernami.

W latach 90. symbolem nowoczesności i polskiego sukcesu była z kolei firma Optimus. Jej komputery osobiste trafiały do tysięcy domów i firm, a sama marka była zaliczana do najcenniejszych w kraju. Z czasem jednak firma zaczęła zmieniać profil działalności i właścicieli, a pierwotna marka komputerowa odeszła w zapomnienie.

Era i TPSA, czyli drugie życie pod nowym szyldem

Nie wszystkie znane marki bezpowrotnie zniknęły – część z nich przeszła rebranding i działa do dziś pod inną nazwą. Najbardziej znanymi przykładami są pionierzy polskiej telekomunikacji. Era, która w 1996 roku jako jedna z pierwszych wprowadzała Polaków w świat telefonii komórkowej, w 2005 roku przekształciła się w Orange.

Identyczny los spotkał państwowego giganta i monopolistę na rynku telefonii stacjonarnej – Telekomunikację Polską S.A. (TPSA). W ramach procesu prywatyzacji i modernizacji sieci marka również została zastąpiona przez Orange. Choć nazwy TPSA i Era formalnie już nie istnieją, dla wielu Polaków wciąż pozostają symbolem początków rewolucji telekomunikacyjnej w kraju.