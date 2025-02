Największe prywatne firmy w Polsce. Na czele rankingu znani rynkowi giganci

Największe polskie firmy

Magazyn "Forbes" opublikował najnowszy ranking dotyczący największych polskich firm. Ranking "Forbesa" dotyczący największych polskich firm prywatnych przygotowano już po raz dziewiąty. "Jeśli potraktować go jak barometr zmian w gospodarce, to widać w tym roku sporą dynamikę wzrostu i branżowe przesunięcia. W zestawieniu pojawiło się aż 28 nowych firm, a cała setka, mimo niepewnej koniunktury, urosła o 13,7 proc." - czytamy na stronie magazynu. My bierzemy pod lupę największych wygranych tej gospodarczej walki.

Ranking największych polskich firm prywatnych otwierają takie firmy jak Inpost, Dino i LPP. To wielka trójka biznesowego skoku rozwojowego ostatnich miesięcy. Właścicielem Inpostu jest Rafał Brzoska. Wartość jego firmy "Forbes" oszacował na 41 660 mln zł. W roku minionym firma zajęła drugą lokatę. W najnowszym raporcie magazynu druga lokata należy do firmy Dino, która należy do Tomasza Biernackiego. Ten format polskich sklepów lokalizowanych głównie w gminnych ośrodkach okazał się strzałem w dziesiątkę. Wartość firmy "Forbes" wyliczył na 35 200 mln. Jednak okazało się, że firma w minionym roku poradziła sobie na rynku nieco gorzej niż przed dwoma laty i w rankingu magazynu spadła z pierwszego miejsca na drugie. Za to swoją trzecią pozycję utrzymało przedsiębiorstwo LPP. "Forbes" szacuje wartość firmy na 33 009 mln zł. LPP w swoim portfolio ma takie marki odzieżowe jak Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay.

Wielka dziesiątka największych firm

Jakie jeszcze firmy znalazły się w pierwszej 10 rankingu magazynu "Forbes"? Poza podium na miejscu czwartym znalazł się Cyfrowy Polsat Zygmunta Solorza, którego wartość oszacowano na 20 941 mln zł. Miejsce piąte należy do Polpharmy Jerzego Starka - wartość 19 799 mln zł. I kolejno: CD Projekt Marcina Iwińskiego, Michała i Adama Kicińskiego, Piotra Nielubowicza - wartość 17 273 mln zł; Grupa Maspex należąca do Krzysztofa Pawińskiego, Józefa Szczura, Sławomira Rusinka, Zdzisława Stuglika, Petera Wernera Kramera, która ma takie marki jak m.in. Tymbark, Łowicz, Tarczyn, Lubella, DecoMorreno - wartość 15 685 mln zł; CCC Dariusza Miłka - wartość 15 501 mln zł; Kruk oferujący biżuterię, należący do Piotra Krupy, - wartość 13 945 mln zł. I na dziesiątym miejscu znalazła się firma Synthos Michała Sołowowa o wartości 10 282 mln zł.

Kolejne firmy chronologicznie prezentujemy w GALERII znajdującej się w górnej części artykułu. Cały raport publikuje "Forbes".

