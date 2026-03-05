Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie afery WGI, skazując Łukasza K. i Macieja S. na 5 lat więzienia, a Andrzeja S. na 2 lata w zawieszeniu, mimo że prokuratura żądała do 10 lat.

Afera WGI, trwająca dwie dekady, dotyczyła "polskich wilków z Wall Street", którzy obiecywali klientom wysokie zyski, lecz pieniądze zniknęły, a klienci otrzymywali fałszywe raporty.

Blisko 1300 poszkodowanych straciło łącznie 340 milionów złotych, co obecnie, po uwzględnieniu inflacji, odpowiadałoby kwocie prawie 1,5 miliarda złotych.

Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że sprawa może się jeszcze długo ciągnąć, a oskarżeni zapowiadają odwołanie.

Jaki jest wyrok w sprawie afery WGI?

Na ten moment czekały setki oszukanych osób. Po dwóch dekadach Sąd Okręgowy w Warszawie wreszcie ogłosił wyrok dla twórców piramidy finansowej znanej jako Warszawska Grupa Inwestycyjna. Łukasz K. i Maciej S., którzy stali na czele przedsięwzięcia, zostali skazani na kary 5 lat bezwzględnego więzienia. Trzeci oskarżony, Andrzej S., usłyszał wyrok łagodniejszy – 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4-letni okres próby.

Prokuratura domagała się surowszych kar: 10 lat więzienia dla głównych oskarżonych i 5 lat dla ich wspólnika. Choć od wybuchu skandalu minęły dwie dekady, czwartkowy wyrok w sprawie afery WGI nie jest prawomocny, co oznacza, że skazani mogą się od niego odwołać. Oskarżeni od początku nie przyznawali się do winy, twierdząc, że „pokonał ich system” i nieprzychylni urzędnicy, którzy uniemożliwili im odzyskanie pieniędzy.

ŚLIZ NIE WYTRZYMAŁ! Uderza w Nawrockiego: "KŁAMIE i miesza w głowach!"

Na czym polegała afera WGI?

Warszawska Grupa Inwestycyjna była przedstawiana jako historia sukcesu młodych, ambitnych finansistów, swoistych „polskich wilków z Wall Street”. Obiecywali klientom ponadprzeciętne zyski z inwestycji, co w czasach giełdowego boomu brzmiało wiarygodnie. Problem w tym, że całe przedsięwzięcie było starannie zaplanowaną piramidą finansową.

Mechanizm był prosty, ale skuteczny. Klienci, zachęceni wizją szybkiego pomnożenia oszczędności, wpłacali pieniądze. W zamian otrzymywali raporty pokazujące rzekomo fantastyczne wyniki ich portfeli. To zachęcało do dalszych wpłat i utwierdzało w przekonaniu, że trafili na świetnych specjalistów. W rzeczywistości mechanizm oszustwa Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej polegał na tym, że zyski istniały wyłącznie na papierze, a firma pobierała od klientów prawdziwe, bardzo wysokie prowizje. Pieniądze inwestorów, zamiast pracować na rynku, po prostu znikały.

Wiarygodności całej operacji dodawały znane nazwiska. W radach nadzorczych spółek powiązanych z WGI zasiadali m.in. Dariusz Rosati czy Henryka Bochniarz. Dziś oni również uważają się za ofiary tej afery, wprowadzone w błąd przez jej twórców.

Źródło: RMF FM

13