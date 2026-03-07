Czym są obligacje i jak działają – wyjaśniamy prosto i zrozumiale

Dlaczego marzec 2026 to ważny moment na rynku obligacji skarbowych

Obligacje korporacyjne: kto zarabia więcej i jakie ryzyko ponosi

Czy warto teraz inwestować w obligacje – odpowiadamy wprost

Czym są obligacje? Pożyczka, za którą dostaniesz odsetki

Obligacja to nic innego jak pożyczka. Kupując obligację, pożyczasz pieniądze — rządowi, miastu albo firmie. W zamian emitent, czyli ten, kto wyemitował obligację, zobowiązuje się oddać ci pieniądze w określonym terminie i zapłacić odsetki.

Obligacje skarbowe emituje państwo — w Polsce robi to Ministerstwo Finansów. Są uważane za najbezpieczniejszy rodzaj obligacji, bo za wypłatę odpowiada rząd.

Obligacje korporacyjne emitują firmy. Dają zwykle wyższe odsetki niż skarbowe, ale wiążą się z większym ryzykiem — bo firma może mieć kłopoty finansowe.

Rentowność obligacji to inaczej zysk, jaki inwestor uzyska, kupując dany papier dłużny. Działa to na zasadzie huśtawki: gdy stopy procentowe spadają, nowe obligacje oferują niższe odsetki niż te starsze. Starsze obligacje stają się wtedy bardziej atrakcyjne, więc ich cena rośnie. Gdy stopy rosną — dzieje się odwrotnie: nowe obligacje płacą więcej, stare tracą na wartości.

Przełom na rynku: 10-latki poniżej 5 proc.

W lutym 2026 roku rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych obniżyła się z 5,10 proc. do 4,95 proc. To zejście poniżej psychologicznej bariery 5 proc., którą rynek testował wielokrotnie w ostatnich latach.

Indeks TBSP — mierzący wyniki całego rynku polskich obligacji skarbowych — wzrósł w lutym o 0,74 proc. Subfundusz VIG/C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny osiągnął jeszcze lepszy wynik: +0,92 proc.

Co ważne, dobre wyniki zostały osiągnięte mimo zaskakująco wysokiego odczytu inflacji za styczeń — wyniosła ona 2,2 proc., przy oczekiwaniach na poziomie 1,9 proc. Rynek zareagował spokojnie, skupiając się na szerszym obrazie: perspektywach obniżek stóp procentowych i wciąż spadającej inflacji rok do roku.

Rynek długu wszedł w fazę bardzo silnego momentum. Przebicie poziomu 5 proc. na obligacjach 10-letnich ma wymiar nie tylko techniczny, ale i symboliczny — potwierdza zmianę średnioterminowego układu sił

— komentuje Fryderyk Krawczyk, Dyrektor Inwestycyjny VIG/C-QUADRAT TFI.

Obligacje korporacyjne: wyższe zyski, ale większe ryzyko

Luty 2026 upłynął na krajowym rynku obligacji korporacyjnych pod znakiem silnego popytu i wysokiej płynności. Firmy o stabilnej sytuacji finansowej mogły pozyskiwać kapitał przy coraz niższych marżach. Zupełnie inaczej wyglądało to dla podmiotów z wyższym ryzykiem — te musiały oferować inwestorom znacznie wyższe premie.

Przykłady z rynku mówią same za siebie:

Deweloper Dekpol uplasował 250 mln zł obligacji z marżą WIBOR 6M + 2,5 pkt proc. — redukcja zapisów sięgnęła 55 proc. Marża była o ponad 1,4 pkt proc. niższa niż rok wcześniej.

Ghelamco — emitent z większym ryzykiem płynności — musiał oferować marżę nawet 7 pkt proc. przy krótkoterminowej emisji bez zabezpieczeń.

PKO BP podniosło limit krajowych emisji z 5 do 9 mld zł, co sygnalizuje rosnące zainteresowanie sektora bankowego rynkiem długu.

Kapitał jest tani tam, gdzie ryzyko jest jasne — i drogi tam, gdzie trzeba je tłumaczyć

— podsumowuje Łukasz Śliwka, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI.

Czy warto inwestować w obligacje w 2026 roku?

Odpowiedź zależy od twojego profilu: ile ryzykujesz i jak długo możesz czekać na zysk.

Obligacje skarbowe to dobry wybór dla ostrożnych inwestorów. Mimo spadku rentowności poniżej 5 proc., poziom 4,95 proc. wciąż jest atrakcyjny w relacji do perspektyw inflacyjnych i oczekiwanych obniżek stóp NBP. Eksperci podkreślają, że nawet po dynamicznym ruchu w dół, obligacje skarbowe pozostają interesującą klasą aktywów.

Obligacje korporacyjne mogą dawać wyższe zyski, ale wymagają selekcji. Rynek nagradza emitentów przejrzystych i finansowo stabilnych — tam marże się obniżają. Firmy z podwyższonym ryzykiem muszą płacić więcej, ale to oznacza też wyższe dochody dla inwestora, który zaakceptuje większe ryzyko.

Fundusze obligacji to wygodna alternatywa dla tych, którzy nie chcą samodzielnie dobierać papierów dłużnych. W lutym fundusze dłużne notowały systematyczny napływ kapitału, a zarządzający wykorzystywali chwilowe korekty do budowania pozycji.

Warto pamiętać: inwestowanie w obligacje, jak każda inwestycja, wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą finansowym.

Marzec 2026 przynosi wyraźne sygnały zmiany na rynku obligacji. Rentowności polskich 10-latek poniżej 5 proc. to historyczny moment — i bodziec do refleksji dla każdego, kto trzyma oszczędności wyłącznie na lokacie lub koncie. Obligacje skarbowe oferują bezpieczeństwo i przewidywalność. Korporacyjne — wyższy potencjalny zysk przy odpowiedniej selekcji. Oba segmenty cieszą się w tej chwili dużym zainteresowaniem inwestorów.

Źródło: Komentarz rynkowy VIG/C-QUADRAT TFI, marzec 2026. Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.