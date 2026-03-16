Rząd przygotował plan „Polska Zbrojna” po wecie prezydenta.

Szczegóły programu mają zostać pokazane w ciągu kilkudziesięciu godzin.

To odpowiedź na blokadę ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE.

Pieniądze mają trafić do wojska, Policji i Straży Granicznej.

Finansowanie ma zapewnić pożyczka zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rząd zapowiada pełną kontrolę wydawania środków i nadzór służb.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział w Radiowej Trójce, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach rząd przedstawi szczegóły programu „Polska Zbrojna”. Ma on być alternatywą dla rozwiązań przewidzianych w europejskim programie SAFE, których wdrożenie zostało zablokowane po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.

– Pracowaliśmy nad tym intensywnie cały weekend i wkrótce pokażemy plan alternatywny nazwany przez premiera Donalda Tuska „Polska Zbrojna” – zapowiedział Tomczyk.

Jak podkreślił, rząd chce znaleźć sposób, aby wszystkie środki przeznaczone na bezpieczeństwo państwa zostały wykorzystane.

– Zrobimy absolutnie wszystko, żeby te środki na polskie bezpieczeństwo wydać – zapewnił.

Według Tomczyka decyzja prezydenta znacznie utrudniła wypłatę środków dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

– Prezydent zrobił wszystko, żeby Policja i Straż Graniczna nie dostały ani grosza – stwierdził wiceszef MON.

Rząd zapewnia jednak, że mimo politycznego sporu pieniądze mają trafić tam, gdzie były planowane – przede wszystkim do armii i służb mundurowych.

Będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej

Zgodnie z przyjętą przez rząd uchwałą środki z programu SAFE mają wspierać nie tylko wojsko. Finansowanie ma trafić także do:

Policji

Straży Granicznej

Służby Ochrony Państwa

oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej ważnej dla bezpieczeństwa państwa.

Jak będzie działać „Polska Zbrojna”?

Rządowa uchwała upoważnia ministra obrony i ministra finansów do podpisania umowy dotyczącej pożyczki z programu SAFE. Środki ma pozyskać Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Pożyczka będzie objęta gwarancją Skarbu Państwa, a jej spłata – jak podkreślono w dokumencie – nie będzie wliczana do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Kontrola pieniędzy i nadzór służb

Dokument przewiduje też szczegółowy system kontroli wydawania środków. Projekty realizowane w ramach programu mają być monitorowane pod kątem ryzyka nadużyć i korupcji.

Nadzór nad wykorzystaniem pieniędzy mają sprawować m.in.:

Krajowa Administracja Skarbowa (audyt)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Specjalne raporty w tej sprawie mają trafiać co roku do Rady Ministrów.

