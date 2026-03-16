- Rząd przygotował plan „Polska Zbrojna” po wecie prezydenta.
- Szczegóły programu mają zostać pokazane w ciągu kilkudziesięciu godzin.
- To odpowiedź na blokadę ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE.
- Pieniądze mają trafić do wojska, Policji i Straży Granicznej.
- Finansowanie ma zapewnić pożyczka zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
- Rząd zapowiada pełną kontrolę wydawania środków i nadzór służb.
Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział w Radiowej Trójce, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach rząd przedstawi szczegóły programu „Polska Zbrojna”. Ma on być alternatywą dla rozwiązań przewidzianych w europejskim programie SAFE, których wdrożenie zostało zablokowane po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.
– Pracowaliśmy nad tym intensywnie cały weekend i wkrótce pokażemy plan alternatywny nazwany przez premiera Donalda Tuska „Polska Zbrojna” – zapowiedział Tomczyk.
Jak podkreślił, rząd chce znaleźć sposób, aby wszystkie środki przeznaczone na bezpieczeństwo państwa zostały wykorzystane.
– Zrobimy absolutnie wszystko, żeby te środki na polskie bezpieczeństwo wydać – zapewnił.
Według Tomczyka decyzja prezydenta znacznie utrudniła wypłatę środków dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
– Prezydent zrobił wszystko, żeby Policja i Straż Graniczna nie dostały ani grosza – stwierdził wiceszef MON.
Rząd zapewnia jednak, że mimo politycznego sporu pieniądze mają trafić tam, gdzie były planowane – przede wszystkim do armii i służb mundurowych.
Będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej
Zgodnie z przyjętą przez rząd uchwałą środki z programu SAFE mają wspierać nie tylko wojsko. Finansowanie ma trafić także do:
- Policji
- Straży Granicznej
- Służby Ochrony Państwa
- oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej ważnej dla bezpieczeństwa państwa.
Jak będzie działać „Polska Zbrojna”?
Rządowa uchwała upoważnia ministra obrony i ministra finansów do podpisania umowy dotyczącej pożyczki z programu SAFE. Środki ma pozyskać Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Pożyczka będzie objęta gwarancją Skarbu Państwa, a jej spłata – jak podkreślono w dokumencie – nie będzie wliczana do minimalnego limitu wydatków na obronność.
Kontrola pieniędzy i nadzór służb
Dokument przewiduje też szczegółowy system kontroli wydawania środków. Projekty realizowane w ramach programu mają być monitorowane pod kątem ryzyka nadużyć i korupcji.
Nadzór nad wykorzystaniem pieniędzy mają sprawować m.in.:
- Krajowa Administracja Skarbowa (audyt)
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Służba Kontrwywiadu Wojskowego
- Centralne Biuro Antykorupcyjne
Specjalne raporty w tej sprawie mają trafiać co roku do Rady Ministrów.