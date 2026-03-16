Rząd uruchamia plan B po wecie prezydenta. „Polska Zbrojna” już za kilkadziesiąt godzin

Grażyna Czekalińska
PAP
2026-03-16 10:58

Rząd szykuje szybki ruch po wecie prezydenta. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin ma zostać przedstawiony program „Polska Zbrojna”, który ma pozwolić uruchomić pieniądze na bezpieczeństwo państwa. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnia, że środki dla wojska i służb trafią do Polski mimo politycznego sporu wokół unijnego programu SAFE.

Autor: WZM Dwa czołgi wojskowe w kamuflażu stojące na asfaltowej drodze, symbolizujące bezpieczeństwo i plany budowy pancernej potęgi. Jeden z nich ma polską flagę, co nawiązuje do programu "Polska Zbrojna", o którym można przeczytać na Super Biznes.
  • Rząd przygotował plan „Polska Zbrojna” po wecie prezydenta.
  • Szczegóły programu mają zostać pokazane w ciągu kilkudziesięciu godzin.
  • To odpowiedź na blokadę ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE.
  • Pieniądze mają trafić do wojska, Policji i Straży Granicznej.
  • Finansowanie ma zapewnić pożyczka zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  • Rząd zapowiada pełną kontrolę wydawania środków i nadzór służb.
Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział w Radiowej Trójce, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach rząd przedstawi szczegóły programu „Polska Zbrojna”. Ma on być alternatywą dla rozwiązań przewidzianych w europejskim programie SAFE, których wdrożenie zostało zablokowane po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.

– Pracowaliśmy nad tym intensywnie cały weekend i wkrótce pokażemy plan alternatywny nazwany przez premiera Donalda Tuska „Polska Zbrojna” – zapowiedział Tomczyk.

Jak podkreślił, rząd chce znaleźć sposób, aby wszystkie środki przeznaczone na bezpieczeństwo państwa zostały wykorzystane. 

– Zrobimy absolutnie wszystko, żeby te środki na polskie bezpieczeństwo wydać – zapewnił.

Polecany artykuł:

Weto Nawrockiego ws. SAFE. Polski biznes rozczarowany stratą pieniędzy na zbroj…

Według Tomczyka decyzja prezydenta znacznie utrudniła wypłatę środków dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Prezydent zrobił wszystko, żeby Policja i Straż Graniczna nie dostały ani grosza – stwierdził wiceszef MON.

Rząd zapewnia jednak, że mimo politycznego sporu pieniądze mają trafić tam, gdzie były planowane – przede wszystkim do armii i służb mundurowych.

Będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej

Zgodnie z przyjętą przez rząd uchwałą środki z programu SAFE mają wspierać nie tylko wojsko. Finansowanie ma trafić także do:

  • Policji
  • Straży Granicznej
  • Służby Ochrony Państwa
  • oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej ważnej dla bezpieczeństwa państwa.

Jak będzie działać „Polska Zbrojna”?

Rządowa uchwała upoważnia ministra obrony i ministra finansów do podpisania umowy dotyczącej pożyczki z programu SAFE. Środki ma pozyskać Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Pożyczka będzie objęta gwarancją Skarbu Państwa, a jej spłata – jak podkreślono w dokumencie – nie będzie wliczana do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Kontrola pieniędzy i nadzór służb

Dokument przewiduje też szczegółowy system kontroli wydawania środków. Projekty realizowane w ramach programu mają być monitorowane pod kątem ryzyka nadużyć i korupcji.

Nadzór nad wykorzystaniem pieniędzy mają sprawować m.in.:

  • Krajowa Administracja Skarbowa (audyt)
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne

Specjalne raporty w tej sprawie mają trafiać co roku do Rady Ministrów.

CEZARY TOMCZYK
SAFE