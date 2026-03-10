Tych jaj nie kupisz już w Lidlu. Historyczna zmiana na rynku tuż przed Wielkanocą

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-03-10 7:45

Lidl wycofuje jaja z chowu klatkowego ze wszystkich ponad 950 sklepów w Polsce. Zmiana dotyczy zarówno świeżych jaj, jak i składu produktów marki własnej. Decyzja sieci wpływa na los około 2 milionów kur rocznie i jest odpowiedzią na rosnącą świadomość klientów w kwestii dobrostanu zwierząt.

Logo sieci sklepów Lidl na tle nowoczesnego budynku w słoneczny dzień. Na niebieskim tle widnieje żółte koło z napisem Lidl i czerwonym symbolem. To historyczna zmiana, o której przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Elninho Logo sieci sklepów Lidl na tle nowoczesnego budynku w słoneczny dzień. Na niebieskim tle widnieje żółte koło z napisem "Lidl" i czerwonym symbolem. To historyczna zmiana, o której przeczytasz na Super Biznes.
  • Lidl Polska całkowicie wycofał ze sprzedaży jaja świeże od kur klatkowych, oferując wyłącznie jaja z chowu zrównoważonego (ściółkowe, wolnowybiegowe, ekologiczne).
  • Zmiana obejmuje również produkty marek własnych Lidla, gdzie od końca 2024 roku jaja klatkowe zostały zastąpione jajami z systemów alternatywnych.
  • Decyzja Lidla, drugiej największej sieci handlowej w Polsce, może pozytywnie wpłynąć na dobrostan około 2 milionów kur rocznie i przyspieszyć transformację całego rynku.
  • Ponad 70% Polaków uważa warunki chowu kur za istotne przy zakupie jaj, a niemal 2/3 jest gotowych zapłacić więcej za produkty pochodzące od kur z lepszych warunków.

Lidl kończy ze sprzedażą jaj z chowu klatkowego

To już oficjalne. Z półek wszystkich ponad 950 sklepów Lidl w Polsce zniknęły świeże jaja oznaczone cyfrą „3”. Sieć handlowa zrealizowała tym samym swoją obietnicę znacznie przed czasem. Pierwotnie plan zakładał, że nastąpi to z końcem 2025 roku, jednak firma przyspieszyła działania, odpowiadając na coraz głośniejsze głosy klientów.

Lidl Polska całkowicie wycofał ze swoich półek jaja z chowu klatkowego, realizując cel przed wyznaczonym terminem. Zmiana ta jest bezpośrednią reakcją na oczekiwania konsumentów, dla których dobrostan zwierząt staje się kluczowym czynnikiem podczas codziennych zakupów. Klienci sieci znajdą teraz w ofercie wyłącznie jaja z chowu ściółkowego, wolnowybiegowego oraz ekologiczne jaja BIO.

W oficjalnym komunikacie firma podkreśla swoje zaangażowanie:

"W biznesie deklaracje są ważne, ale to realne działania kształtują przyszłość. Z dumą ogłaszamy, że zgodnie z naszą Strategią CSR, do końca 2025 r. całkowicie wyeliminowaliśmy ze sprzedaży jaja kurze z chowu klatkowego" – czytamy.

Co ważne, zmiana w ofercie Lidl jaja dotyczy nie tylko świeżych produktów w wytłoczkach. Już z końcem 2024 roku sieć usunęła „trójki” także ze składu produktów swoich marek własnych, takich jak makarony, ciastka czy dania gotowe. Na etykietach tych artykułów pojawiły się stosowne oznaczenia, informujące o wykorzystaniu jaj z systemów alternatywnych.

Co decyzja Lidla oznacza dla rynku jaj w Polsce?

Decyzja Lidla to coś więcej niż tylko zmiana asortymentu w jednym ze sklepów. Mówimy tu o drugiej największej sieci handlowej w kraju, której działania mają realny wpływ na cały rynek i na producentów. Eksperci nie mają wątpliwości – to kamień milowy.

Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które od lat walczy o poprawę warunków życia zwierząt hodowlanych, nazywa tę zmianę wprost historyczną.

Wycofanie jaj z chowu klatkowego przez sieć Lidl to zdecydowanie historyczna zmiana w poprawie dobrostanu zwierząt. Biorąc pod uwagę skalę zamówień, możemy mówić o transformacji całego rynku. Tak duże zmiany wymagają wieloletniej pracy z partnerami i dostawcami, jednak decyzja Lidla jasno pokazuje, że jest to możliwe, a odpowiedzialność społeczna ma ważne miejsce w biznesie.Skala tej operacji robi wrażenie. Stowarzyszenie Otwarte Klatki szacuje, że rezygnacja z „trójek” przez tak dużego gracza może pozytywnie wpłynąć na warunki życia nawet 2 milionów kur rocznie. To pokazuje, jak wielką siłę kształtowania rynku mają decyzje największych sieci detalicznych.

