Tych jaj nie kupisz już w Lidlu. Historyczna zmiana na rynku tuż przed Wielkanocą

Lidl Polska całkowicie wycofał ze sprzedaży jaja świeże od kur klatkowych, oferując wyłącznie jaja z chowu zrównoważonego (ściółkowe, wolnowybiegowe, ekologiczne).

Zmiana obejmuje również produkty marek własnych Lidla, gdzie od końca 2024 roku jaja klatkowe zostały zastąpione jajami z systemów alternatywnych.

Decyzja Lidla, drugiej największej sieci handlowej w Polsce, może pozytywnie wpłynąć na dobrostan około 2 milionów kur rocznie i przyspieszyć transformację całego rynku.

Ponad 70% Polaków uważa warunki chowu kur za istotne przy zakupie jaj, a niemal 2/3 jest gotowych zapłacić więcej za produkty pochodzące od kur z lepszych warunków.

Lidl kończy ze sprzedażą jaj z chowu klatkowego

To już oficjalne. Z półek wszystkich ponad 950 sklepów Lidl w Polsce zniknęły świeże jaja oznaczone cyfrą „3”. Sieć handlowa zrealizowała tym samym swoją obietnicę znacznie przed czasem. Pierwotnie plan zakładał, że nastąpi to z końcem 2025 roku, jednak firma przyspieszyła działania, odpowiadając na coraz głośniejsze głosy klientów.

Lidl Polska całkowicie wycofał ze swoich półek jaja z chowu klatkowego, realizując cel przed wyznaczonym terminem. Zmiana ta jest bezpośrednią reakcją na oczekiwania konsumentów, dla których dobrostan zwierząt staje się kluczowym czynnikiem podczas codziennych zakupów. Klienci sieci znajdą teraz w ofercie wyłącznie jaja z chowu ściółkowego, wolnowybiegowego oraz ekologiczne jaja BIO.

W oficjalnym komunikacie firma podkreśla swoje zaangażowanie:

"W biznesie deklaracje są ważne, ale to realne działania kształtują przyszłość. Z dumą ogłaszamy, że zgodnie z naszą Strategią CSR, do końca 2025 r. całkowicie wyeliminowaliśmy ze sprzedaży jaja kurze z chowu klatkowego" – czytamy.

Co ważne, zmiana w ofercie Lidl jaja dotyczy nie tylko świeżych produktów w wytłoczkach. Już z końcem 2024 roku sieć usunęła „trójki” także ze składu produktów swoich marek własnych, takich jak makarony, ciastka czy dania gotowe. Na etykietach tych artykułów pojawiły się stosowne oznaczenia, informujące o wykorzystaniu jaj z systemów alternatywnych.

Co decyzja Lidla oznacza dla rynku jaj w Polsce?

Decyzja Lidla to coś więcej niż tylko zmiana asortymentu w jednym ze sklepów. Mówimy tu o drugiej największej sieci handlowej w kraju, której działania mają realny wpływ na cały rynek i na producentów. Eksperci nie mają wątpliwości – to kamień milowy.

Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które od lat walczy o poprawę warunków życia zwierząt hodowlanych, nazywa tę zmianę wprost historyczną.

Wycofanie jaj z chowu klatkowego przez sieć Lidl to zdecydowanie historyczna zmiana w poprawie dobrostanu zwierząt. Biorąc pod uwagę skalę zamówień, możemy mówić o transformacji całego rynku. Tak duże zmiany wymagają wieloletniej pracy z partnerami i dostawcami, jednak decyzja Lidla jasno pokazuje, że jest to możliwe, a odpowiedzialność społeczna ma ważne miejsce w biznesie.Skala tej operacji robi wrażenie. Stowarzyszenie Otwarte Klatki szacuje, że rezygnacja z „trójek” przez tak dużego gracza może pozytywnie wpłynąć na warunki życia nawet 2 milionów kur rocznie. To pokazuje, jak wielką siłę kształtowania rynku mają decyzje największych sieci detalicznych.

