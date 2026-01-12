Dowiesz się z artykułu:

O ile wzrośnie renta wdowia po marcowej waloryzacji

Jaki będzie nowy limit dochodowy uprawniający do świadczenia

Ile dokładnie mogą zyskać wdowy i wdowcy w 2026 roku

Kiedy nastąpi kolejna, znacznie większa podwyżka do 25 proc.

Waloryzacja renty wdowiej od marca 2026 – konkretne kwoty

Marcowa waloryzacja to dla seniorów pobierających rentę wdowią realna podwyżka świadczeń. Wskaźnik wzrostu wyniesie około 4,9 proc. To oznacza, że wszystkie emerytury i renty automatycznie wzrosną.

Najniższa emerytura po waloryzacji wyniesie około 1970 złotych brutto. To z kolei przekłada się na zmianę limitu dochodowego uprawniającego do renty wdowiej. Obecnie wynosi on 5636,73 złotych brutto. Po waloryzacji próg wzrośnie do około 5912 złotych brutto.

Dla konkretnego seniora podwyżka może wynieść od kilkudziesięciu do ponad 100 złotych miesięcznie. Wszystko zależy od wysokości pobieranych świadczeń. Im wyższe emerytury, tym większa kwota podwyżki.

Renta wdowia w 2026 – pierwszy pełny rok wypłat

Rok 2026 to szczególny moment dla wdów i wdowców. To pierwszy pełny rok kalendarzowy, w którym mogą pobierać jednocześnie własną emeryturę i część renty rodzinnej przez wszystkie 12 miesięcy. Renta wdowia zaczęła obowiązywać dopiero od lipca 2025 roku.

Z danych ZUS wynika, że obecnie ze świadczenia korzysta ponad 900 tysięcy osób. Większość z nich to kobiety, które po śmierci męża zostały z niskimi emeryturami.

Jak działa renta wdowia – przypomnienie zasad

Renta wdowia to nie nowe świadczenie, lecz możliwość łączenia dwóch wypłat z ZUS. Senior ma do wyboru dwa warianty:

100 proc. swojej emerytury + 15 proc. renty rodzinnej

100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. swojej emerytury

ZUS automatycznie wybiera korzystniejszą opcję, ale ostateczna decyzja należy do seniora. Ważne: suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Nowy limit renty wdowiej po waloryzacji

Po marcowej waloryzacji górny limit wyniesie około 5912 złotych brutto. To trzykrotność najniższej emerytury po podwyżce. Jeśli suma twoich świadczeń przekroczy ten próg, ZUS automatycznie pomniejszy wypłatę.

Do limitu wliczane są wszystkie dodatki: pielęgnacyjny, kombatancki, energetyczny czy świadczenie uzupełniające. To ważna informacja dla seniorów, którzy pobierają dodatkowe świadczenia.

ZUS wydał 113 tysięcy decyzji odmownych

Nie każda wdowa czy wdowiec może skorzystać z renty wdowiej. Do końca września 2025 roku ZUS wydał ponad 113 tysięcy decyzji odmownych. Najczęstszy powód? Zbyt wysokie dochody przekraczające limit.

Aby dostać rentę wdowią, trzeba spełnić cztery warunki jednocześnie:

mieć ukończone 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

pozostawać w związku małżeńskim do dnia śmierci partnera

nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed wiekiem emerytalnym

nie zawrzeć nowego małżeństwa

Najwięcej kontrowersji budzi trzeci warunek. Osoby, które owdowiały wcześniej, nie mogą ubiegać się o świadczenie – nawet jeśli dziś mają 80 czy 90 lat.

Wielka podwyżka w 2027 roku – będzie nawet 25 proc.

Dobra wiadomość dla wszystkich pobierających rentę wdowią: od stycznia 2027 roku procent drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent. To przełoży się na znacznie wyższe wypłaty – średnio o kilkaset złotych miesięcznie więcej.

Przykład: jeśli dziś dostajesz 2200 złotych emerytury plus 270 złotych (15 proc. z renty rodzinnej wynoszącej 1800 zł), od 2027 roku będzie to 2200 złotych plus 450 złotych. To aż 180 złotych więcej co miesiąc.

ZUS dokona przeliczenia automatycznie. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.

Seniorzy niezadowoleni – podwyżki symboliczne

Wiele wdów i wdowców uważa, że podwyżki są zbyt niskie. W pierwotnych założeniach renta wdowia miała być ograniczona trzykrotnością przeciętnej emerytury. Dziś oznaczałoby to próg około 12 tysięcy złotych brutto, czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecny limit.

Ministerstwo Rodziny zapowiada przegląd programu w 2028 roku. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewnia, że rząd będzie dążył do objęcia świadczeniem szerszej grupy uprawnionych.

Na razie jednak seniorzy muszą liczyć na marcową waloryzację i podwyżkę w 2027 roku.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025