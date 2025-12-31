Ostatnia podwyżka dla emerytów! Ujawnili kluczowe dane dla seniorów

Niska inflacja zaskakuje emerytów

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane dotyczące inflacji w grudniu 2025 roku wywołały spore zaskoczenie. Wskaźnik inflacji rok do roku, który wyniósł zaledwie 2,4 proc., jest jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę przy wyliczaniu waloryzacji emerytur i rent w nadchodzącym roku. Niska inflacja, choć korzystna dla gospodarki w ogólnym rozrachunku, w tym konkretnym przypadku oznacza, że emerytury wzrosną mniej, niż pierwotnie zakładano.

Wzrost płac a waloryzacja emerytur

Drugim istotnym parametrem, który wpływa na wysokość waloryzacji, jest wzrost płac. Najnowsze dane GUS wskazują, że w listopadzie 2025 roku płace wzrosły o 7,1 proc. Po uwzględnieniu obu tych wskaźników – inflacji i wzrostu płac – wyliczony wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok wynosi 3,32 proc. Jest to wartość znacznie niższa od prognoz, które zakładał rząd Donalda Tuska.

Rząd Donalda Tuska prognozował wyższy wskaźnik waloryzacji emerytur, co miało przełożyć się na większe podwyżki świadczeń dla emerytów i rencistów. Jednakże, rzeczywiste dane makroekonomiczne, a w szczególności niska inflacja, zweryfikowały te plany. W rezultacie, waloryzacja emerytur w 2026 roku będzie niższa, niż oczekiwano, co może wpłynąć na sytuację finansową wielu emerytów.

Jak waloryzacja wpłynie na wysokość emerytur?

Przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 3,32 proc. można oszacować, jak wzrosną poszczególne świadczenia emerytalne. Minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1872,56 zł, wzrosłaby do 1941,25 zł. Średnia emerytura, oscylująca wokół kwoty 3700 zł, zwiększyłaby się do około 3823 zł. Natomiast emerytura w wysokości 6000 zł wzrosłaby do 6199 zł. Więcej wyliczeń i przykładów prezentujemy w GALERII zamieszczonej powyżej artykułu.

Warto jednak pamiętać, że są to jedynie szacunkowe wyliczenia, a ostateczna wysokość waloryzacji i podwyżek świadczeń zostanie ustalona w drodze odpowiednich regulacji prawnych. Niemniej jednak, przedstawione dane dają pewien obraz tego, czego można się spodziewać w 2026 roku.

Co dalej z emeryturami?

Niska waloryzacja emerytur w 2026 roku stawia pod znakiem zapytania przyszłe plany rządu dotyczące polityki emerytalnej. Konieczne może okazać się wprowadzenie dodatkowych mechanizmów wsparcia dla emerytów i rencistów, aby zrekompensować im niższe, niż oczekiwano, podwyżki świadczeń.

Sytuacja ta podkreśla również, jak ważne jest monitorowanie danych makroekonomicznych i elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki gospodarcze. Prognozy ekonomiczne, choć przydatne, nie zawsze się sprawdzają, a rzeczywistość może zaskoczyć, jak w przypadku niskiej inflacji w grudniu 2025 roku.

