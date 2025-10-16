Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2026 rok wyniesie zaledwie 3,72%, co jest znaczącym spadkiem w porównaniu do poprzednich lat (np. 12,12% w 2024 r.).

Przyczyną niskiej waloryzacji jest spowolnienie inflacji (2,9% w sierpniu 2025 r.) oraz wolniejszy wzrost płac (7,1%), które są kluczowymi czynnikami wpływającymi na ten wskaźnik.

Większość dodatków do emerytur wzrośnie o symboliczną kwotę, często nieprzekraczającą 12,94 zł, np. dodatek kombatancki czy pielęgnacyjny.

Spadek inflacji do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego (2,5%) jest pozytywny dla gospodarki, ale oznacza niższe podwyżki emerytur, co może wpłynąć na siłę nabywczą seniorów.

Najnowszy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków do nich wynosi zaledwie 3,72 proc. To znacząco mniej niż w poprzednich latach, co oznacza, że realny wzrost świadczeń dla seniorów będzie minimalny. W praktyce, większość dodatków do emerytur może wzrosnąć o symboliczną kwotę, często nieprzekraczającą 12,94 zł.

Skąd tak drastyczny spadek waloryzacji? Jeszcze niedawno, bo rok czy dwa lata temu, podwyżki emerytur sięgały kilkunastu procent. Przyczyną obecnej sytuacji jest spowolnienie wzrostu zarówno inflacji, jak i płac. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał kluczowe dane, które posłużyły do wyliczenia wskaźnika waloryzacji. W sierpniu 2025 roku inflacja wyniosła 2,9 proc., a średnie krajowe wynagrodzenie wzrosło o 7,1 proc. To właśnie te wartości wpłynęły na niski wskaźnik waloryzacji.

Dla porównania, dwa lata temu waloryzacja wynosiła blisko 15 proc., a rok temu 12,12 proc. Obecny wskaźnik 3,72 proc. jest efektem hamowania inflacji i wzrostu płac. Jeśli ten trend się utrzyma, przyszłe podwyżki emerytur i dodatków do nich mogą być jeszcze niższe.

Waloryzacja dodatków do emerytur w 2026

Jak konkretnie przełoży się to na poszczególne dodatki do emerytur? Przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 3,72 proc., największy wzrost dotyczyłby dodatku do renty inwalidy wojennego. Kwota ta wzrosłaby z 1333,24 zł do 1382,79 zł, co oznacza wzrost o 49,55 zł.

Z kolei najmniejszy wzrost odnotowano by w przypadku świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku wzrost wahałby się od 0,65 zł do 12,94 zł.

Większość dodatków do emerytur, takich jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie, od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł. Przy waloryzacji na poziomie 3,72 proc. wzrosłyby one o 12,94 zł miesięcznie, osiągając kwotę 361,16 zł.

Waloryzacja emerytur ma na celu ochronę seniorów przed skutkami inflacji i zapewnienie im godnego życia w obliczu rosnących cen. Głównym zadaniem waloryzacji jest zminimalizowanie negatywnego wpływu inflacji na portfele emerytów. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, czyli spowolnieniem wzrostu cen i stabilizacją na rynku pracy, wskaźnik waloryzacji naturalnie maleje.

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Obecnie widać, że inflacja zbliża się do celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. Taki poziom jest uważany za optymalny dla gospodarki. Dla porównania, jesienią 2022 roku inflacja osiągnęła aż 18 proc., co wpłynęło na wysoki wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w marcu 2023 roku, który wyniósł blisko 15 proc. W 2024 roku było to 12,12 proc., a w tym roku już tylko 5,5 proc.

Prognozy wskazują, że inflacja będzie dalej spadać, co oznacza, że przyszłe wskaźniki waloryzacji mogą być jeszcze niższe. Oznacza to, że realna siła nabywcza emerytur może maleć, jeśli nie zostaną podjęte inne działania wspierające seniorów.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.