Najważniejsze informacje o rencie wdowiej:

Próg dochodowy wzrośnie do ponad 5912 zł brutto dzięki marcowej waloryzacji o 4,9 procent

W 2026 roku wdowy i wdowcy otrzymają 100 procent jednego świadczenia plus 15 procent drugiego

Prawo do renty wdowiej przysługuje od 60. roku życia kobietom i od 65. roku życia mężczyznom

Łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury

Renta wdowia 2026 – podstawowe zasady wypłaty świadczenia

Renta wdowia to mechanizm pozwalający łączyć własną emeryturę lub rentę z niezdolności do pracy z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Świadczenie obowiązuje od lipca 2025 roku, ale w 2026 roku wejdą w życie korzystniejsze limity finansowe. Uprawniona osoba może wybrać jedną z dwóch opcji wypłaty: 100 procent własnego świadczenia plus 15 procent renty rodzinnej albo odwrotnie – 100 procent renty rodzinnej plus 15 procent własnego świadczenia.

Próg dochodowy renty wdowiej – co zmieni się w 2026 roku

Łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. W 2025 roku limit wynosi 5636,73 zł brutto. Po marcowej waloryzacji w 2026 roku o 4,9 procent próg wzrośnie do ponad 5912 zł brutto. Przekroczenie tego progu skutkuje obniżeniem jednego ze świadczeń. To właśnie zbyt wysokie dochody są najczęstszym powodem odrzucania wniosków przez ZUS.

Kto może otrzymać rentę wdowią w 2026 roku

Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, mężczyźni 65 lat. Wymagane jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci partnera oraz niepozostawanie w nowym związku małżeńskim. Prawo do renty rodzinnej musi zostać nabyte po ukończeniu 55. roku życia przez kobiety i 60. roku życia przez mężczyzn. Niezbędne jest też złożenie wniosku ERWD do ZUS.

Ile wyniesie renta wdowia – konkretne kwoty w 2026 roku

Wysokość renty wdowiej zależy od kwot obu świadczeń. Przy własnej emeryturze 3200 zł brutto i rencie rodzinnej 3400 zł brutto, łączne świadczenie wyniesie 3710 zł brutto lub 3880 zł brutto – w zależności od wybranej opcji. W przypadku emerytury 4000 zł brutto i renty rodzinnej 4200 zł brutto, kwota osiągnie 4630 zł brutto lub 4800 zł brutto. Osoby z niższymi świadczeniami, na przykład 1900 zł brutto i 2000 zł brutto, otrzymają odpowiednio 2200 zł brutto lub 2285 zł brutto.

Renta wdowia a renta rodzinna – kluczowe różnice

Renta rodzinna to świadczenie po zmarłym małżonku, które można pobierać samodzielnie. Renta wdowia natomiast pozwala łączyć to świadczenie z własną emeryturą lub rentą z niezdolności do pracy. To nie zamiennik, lecz uzupełnienie renty rodzinnej. Dzięki nowym zasadom osoby owdowiałe mogą otrzymywać wyższe łączne kwoty, pod warunkiem nieprzekroczenia ustalonego progu dochodowego.

Zmiany od 2027 roku – jeszcze wyższe świadczenia

Od stycznia 2027 roku zasady staną się jeszcze korzystniejsze. Procent drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent. Oznacza to, że uprawnione osoby będą mogły pobierać 100 procent jednego świadczenia plus 25 procent drugiego. Ta zmiana znacząco zwiększy wysokość wypłacanych kwot i poprawi sytuację finansową wdów i wdowców. Limit trzykrotności najniższej emerytury nadal będzie obowiązywał.