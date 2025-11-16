Limit dochodowy renty wdowiej wzrośnie z 5634 zł do 5912,91 zł brutto od marca 2026 roku – to wzrost o zaledwie 276 złotych

Rząd podjął decyzję po cichu, wybierając najniższy możliwy wariant waloryzacji bez oficjalnego ogłoszenia

Seniorzy domagają się podniesienia limitu do trzykrotności przeciętnej emerytury (ok. 12 tys. zł) i zniesienia kryterium wieku

Obecne zasady pozwalają pobierać jedno świadczenie w całości i 15 proc. drugiego, od 2027 roku będzie to 25 proc.

Wdowia renta 2026 – kto może ją otrzymać i ile wynosi limit

Renta wdowia miała przynieść ulgę tysiącom seniorów po stracie współmałżonka. Rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. Od lipca 2025 roku świadczenie trafiło do ponad 755 tysięcy osób. Łącznie wypłacono już 264 miliardy złotych.

Kluczowa zasada brzmi: prawo do renty ma osoba, której obecna emerytura nie przekracza ustawowego limitu. Dziś ten próg wynosi 5634 zł brutto. Kto zarabia więcej – nie dostanie ani złotówki.

Do tego dochodzi kryterium wieku. Wdowa musi owdowieć po 55. roku życia, wdowiec – po 60. Kto stracił partnera wcześniej, pozostaje bez wsparcia.

Rząd podwyższa limit renty wdowiej – ale to symboliczna kwota

Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw, od marca 2026 roku limit wzrośnie do 5912,91 zł brutto. To wzrost o zaledwie 276,18 zł. Podwyżka wyniesie 4,9 proc. – tyle co inflacja plus 20 proc. realnego wzrostu płac.

Rząd wybrał najniższy możliwy wariant waloryzacji. Decyzję podjęto bez rozgłosu – nie było konferencji prasowej ani komunikatu. Polacy dowiedzieli się o zmianach dopiero z publikacji w Dzienniku Ustaw.

W praktyce ten wzrost wystarczy jedynie po to, by seniorzy po marcowej waloryzacji emerytur nie stracili prawa do świadczenia. Nie zmieni to sytuacji materialnej wdów i wdowców.

Seniorzy protestują: pierwotny projekt zakładał limit 12 tysięcy złotych

Głosy niezadowolenia są coraz głośniejsze. Seniorzy przypominają, że w pierwotnym projekcie limit miał wynosić trzykrotność przeciętnej emerytury. Dziś byłoby to około 12 tysięcy złotych brutto.

Różnica między obietnicami a rzeczywistością jest ogromna. Zamiast 12 tysięcy – niecałe 6 tysięcy. Rząd jednak nie spieszy się ze zmianami. Ewaluacja programu została zaplanowana dopiero na 2028 rok.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają kolejne skargi. Seniorzy wskazują na dyskryminację ze względu na wiek. Strata małżonka boli tak samo, niezależnie od tego, czy następuje w wieku 45, 55 czy 65 lat.

Jakie są zasady pobierania renty wdowiej w 2025 i 2026 roku

Obecny model przewiduje dwa warianty. Wdowa lub wdowiec mogą pobierać:

swoją emeryturę w całości plus 15 proc. renty po zmarłym małżonku

rentę po zmarłym małżonku w całości plus 15 proc. własnej emerytury

Od stycznia 2027 roku zasady się zmienią. Udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. To poprawi sytuację seniorów, ale wciąż nie spełni ich oczekiwań.

Każdego dnia składane są nowe wnioski o rentę wdowią. I każdego dnia co dziesiąty z nich kończy się odmową. Biurokratyczne przepisy i sztywne limity skutecznie oddzielają tysiące osób od pomocy, na którą liczyły po stracie najbliższej osoby.

