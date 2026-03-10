Elon Musk, właściciel m.in. Tesli i SpaceX, jest zdecydowanym liderem wśród najbogatszych ludzi świata z majątkiem 839 mld dolarów, ponad trzykrotnie większym niż fortuny kolejnych miliarderów.

W ciągu zaledwie roku majątek Muska wzrósł ponad dwukrotnie, z 342 mld dolarów w 2025 roku.

Liczba miliarderów na świecie wzrosła do 3428 (o 400 więcej niż rok temu), a ich łączny majątek osiągnął 20 100 mld dolarów.

W pierwszej piętnastce najbogatszych dominują Amerykanie, a jedynymi Europejczykami są Bernard Arnault (LVMH) i Amancio Ortega (Zara).

Elon Musk zdecydowanie prowadzi w rankingu miliarderów

Przedsiębiorca Elon Musk, będący większościowym akcjonariuszem spółek Tesla, SpaceX, X oraz xAI, zdecydowanie dominuje w najnowszym zestawieniu najbogatszych ludzi świata. Jak podał amerykański magazyn „Forbes”, jego majątek osiągnął poziom 839 mld dolarów.

Tak wysoka wycena oznacza ogromną przewagę nad pozostałymi miliarderami. Wartość fortuny Muska jest ponad trzykrotnie większa niż majątki kolejnych dwóch osób z pierwszej trójki zestawienia.

Majątek Elona Muska wzrósł ponad dwukrotnie

W ciągu zaledwie roku wartość majątku przedsiębiorcy zwiększyła się w imponującym tempie. Jeszcze w 2025 roku magazyn „Forbes” szacował jego fortunę na 342 mld dolarów, co oznacza, że w ciągu dwunastu miesięcy wzrosła ona ponad dwukrotnie.

Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajmują współzałożyciele Google – Larry Page oraz Siergiej Brin. Ich majątki wynoszą odpowiednio 257 mld dolarów i 237 mld dolarów, jednak nawet razem nie dorównują wartości fortuny lidera zestawienia.

Rekordowa liczba miliarderów na świecie

Najnowsze dane wskazują również na rosnącą liczbę najbogatszych ludzi globu. Według „Forbes’a” obecnie na świecie jest 3428 miliarderów, czyli o około 400 więcej niż rok wcześniej.

Łączna wartość ich majątków sięga obecnie 20 100 mld dolarów, podczas gdy w 2025 roku wynosiła 16 100 mld dolarów. Wzrost ten pokazuje, jak szybko powiększa się globalna koncentracja kapitału w rękach najbogatszych przedsiębiorców.

Europejczycy wśród najbogatszych ludzi świata

W pierwszej piętnastce zestawienia dominują przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Jedynie dwóch miliarderów z Europy znalazło się w tym gronie.

Na 7. miejscu uplasował się Bernard Arnault, szef luksusowego koncernu LVMH, którego majątek wraz z rodziną szacowany jest na 171 mld dolarów. Z kolei 10. miejsce zajmuje Amancio Ortega, założyciel marki Zara, dysponujący fortuną w wysokości 148 mld dolarów.

Rosnące różnice majątkowe między liderem zestawienia a pozostałymi miliarderami pokazują skalę finansowej potęgi, jaką osiągnął Elon Musk, pozostawiając konkurencję daleko w tyle.

PTNW - Miłosz Bembinow