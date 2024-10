Początki biznesów Janusza Palikota

Janusz Palikot urodził się 26 października 1964 roku w Biłgoraju. Co ciekawe, choć oboje jego rodziców należało PZPR, to sam był represjonowany za działalność opozycją w 1982 roku, po tym zdarzeniu jego ojciec wystąpił w partii. Młody Janusz Palikot ukończył Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i pracował w latach 1987-1989 jako pracownik naukowy Instytutu Filozofii Polskiej Akademii Nauk.

Swoją przygodę z biznesem zaczął już w 1989 roku, gdy utworzył zakład produkujący europalety, które później eksportował do krajów Europy Zachodniej. Janusz Palikot jest jednak znany w Polsce m.in. z biznesów alkoholowych, a te zaczął już w 1990 roku, gdy stworzył firmę produkującą wina musującę - "Ambrę", której był prezesem. Produkty marki do dziś można zobaczyć na półkach polskich sklepów, m.in. Cydr Lubelski. Sam Palikot jednak od dawna nie jest związany z firmą, w 2001 roku sprzedał w niej udziały, a później założył spółkę Jabłonna, kontrolowaną przez Polmos Lublin (producenta m.in. Żołądkowej Gorzkiej). Również tę firmę sprzedał w 2006 roku, po tym jak została wprowadzona na giełdę. To nie był jednak koniec jego przygody z biznesem alkoholowym. Jednak przez pewien czas biznesmen skupił się na działalności politycznej.

Kariera polityczna Janusza Palikota i jego kontrowersyjny sposób prowadzenia polityki

2005 rok był wyjątkowo intensywny dla Janusza Palikota, założył wtedy tygodnik "Ozon", w którym pierwszym wicenaczelnym był obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a później wstąpił do regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej w Lublinie, z której list startował do Sejmu. Biznesmen uzyskał mandat poselski. Wtedy już zaczęły się problemy polityka z prawem - w sprawie finansowania jego kampanii wyborczej przez podstawionych ludzi w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu. Śledztwo zostało umorzone w 2009 roku. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku ponownie uzyskał mandat poselski, a w październiku 2009 roku był nawet wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, przynajmniej do sierpnia 2010 roku.

Działalność polityczna Janusza Palikota była okryta wieloma kontrowersjami - w 2007 roku na konferencji programowej PO występował w koszulce "jestem gejem" oraz "jestem z SLD". W tym samym roku w trakcie konferencji prasowej na temat oskarżeń o gwałt i molestowanie zatrzymanych kobiet przez funkcjonariuszy lubelskiej Policji - polityk wystąpił z pistoletem i gumowym członkiem mówiąc, że to symbole "Prawa i Sprawiedliwości". Jakby tego było mało, za jego plecami na monitorze były odtwarzane drastyczne sceny przemocy seksualnej, oraz dwa kobiece manekiny. W 2008 roku nazwał prezydenta Lecha Kaczyńskiego "chamem" w TVN24, a do tej samej stacji przyniósł do programu "prezent dla PZPN" w postaci uciętej świńskiej głowy.

W 2010 roku Janusz Palikot został ukarany grzywną m.in. za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym podczas happeningu na lubelskim rynku oskarżając Kancelarię ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego o zamawianie dużych ilości alkoholu.

W 2010 roku Janusz Palikot założył Stowarzyszenie "Ruch Poparcia Palikota" i zapowiedział rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Złożył też mandat poselski 10 stycznia 2011 roku, po tym jak dzień wcześniej przekazał legitymację poselską na licytację WOŚP.

Partia Palikota w wyborach parlamentarnych 2011 roku zajęła trzecie miejsce pod względem ilości głosów, do sejmu wprowadził m.in. Annę Grodzką, czy Roberta Biedronia. W 2012 roku zapowiadał, że zapali w Sejmie "zioło", a skończyło się na zapaleniu kadzidełka, z - jak deklarował - śladowymi ilościami marihuany. Happening miał na celu zwrócenie uwagi na kary za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków.

W 2013 roku wraz z Aleksandrem Kwaśniewskim i Markiem Siwcem ruch Europa Plus, który jednak po nieudanych wyborach do parlamentu europejskiego w 2014 roku przekształcił się w Twój Ruch, którego przewodniczącym został - a jakże - Janusz Palikot. W 2015 roku zadeklarował nawet start w wyborach prezydenckich Twojego Ruchu, ale skończyło się na siódmym miejscu wśród jedenastu kandydatów. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku startował w wyborach z list Zjednoczonej Lewicy, ale nie uzyskał mandatu, a pod koniec 2017 roku zadeklarował zakończenie działalności politycznej.

Po działalności politycznej pozostało pojęcia "palikotyzacji" polityki i życia publicznego, określającego wulgaryzacje debaty publicznej.

Biznesowa katastrofa Janusza Palikota? Został zatrzymany przez prokuraturę

O Januszu Palikocie znowu zrobiło się głośno, gdy kupił w 2018 roku od innego polityka Marka Jakubiaka - Browar Tenczynek. Założył także spółkę Alembik Polska, oraz sieć restauracji z własnych destylarni, które oprócz produkcji alkoholu, wypiekały pieczywa i przygotowywanie przekąsek.

W 2020 roku założył także spółkę z Kubą Wojewódzkim o nazwie Przyjazne Państwo, która zajmowała się produkcją alkoholi i napojów bezalkoholowych z dodatkiem CBD. W 2023 rok sąd skazał właścicieli spółki za promocję alkoholu, co było złamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W efekcie Janusz Palikot musiał zapłacić 80 tys. zł grzywny.

To jednak był dopiero początek kłopotów byłego posła. 3 października 2024 roku Janusz Palikot wraz z dwoma wspólnikami - Przemysławem B. i Zbigniewem B. zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zatrzymanym postawiono zarzuty, z których wynika, że 5 tys. osób zostało oszukanych na kwotę 70 mln zł.

Proceder o który oskarżono biznesmena miał zacząć się w 2019 roku, gdy wpadł na pomysł produkcji alkoholu, którego środki miałyby pochodzić z pożyczek i crowdfundingu, czyli finansowania zainteresowanych inicjatywą. Te środki również liczone są jako pożyczka, ale odsetki liczone są w inny sposób. Pomysł jednak nie wypalił, bo po wielu innych zwiastunach problemów Janusza Palikota, w połowie 2024 roku do sądu trafił wniosek o upadłość spółki.

Wobec Janusza Palikota zastosowano karę warunkowe aresztowanie na dwa miesiące. Poseł może wyjść z aresztu po wpłaceniu miliona złotych kaucji. Poręczenie majątkowe miało wpłynąć do sądu do 31 października, ale podczas posiedzenia aresztowego prokurator złożył przeciw na postanowienie sądu - w efekcie Janusz Palikot do momentu rozstrzygnięcia przez sąd zażaleń, nie opuści aresztu.

