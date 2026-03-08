PIT-0 dla seniora pozwala na zarobienie nawet 115 528 zł rocznie bez podatku (w 2026 r.) pod warunkiem niepobierania świadczenia emerytalnego.

Polskie władze od lat próbują zachęcać seniorów do pozostania na rynku pracy. Niedobory kadrowe rosną, a społeczeństwo się starzeje — dlatego osoby, które mimo ukończenia 60 lub 65 lat wciąż pracują, otrzymują wyraźną nagrodę podatkową. To tak zwany PIT-0 dla seniora, czyli całkowite zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z pracy. W 2026 roku limit tego zwolnienia wynosi 85 528 złotych rocznie, a dzięki połączeniu z ogólną kwotą wolną od podatku (30 000 złotych) senior może zarobić nawet 115 528 złotych bez płacenia ani grosza PIT-u. Brzmi świetnie — ale diabeł tkwi w szczegółach. Kluczowy warunek brzmi: ani złotówki emerytury. Nawet jedna wypłata świadczenia pozbawia cię ulgi za cały miesiąc.

Na czym polega zerowy PIT dla seniora?

Zasada jest prosta: jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny — 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn — ale świadomie rezygnujesz z pobierania emerytury i nadal pracujesz, państwo zwalnia cię z podatku dochodowego od przychodów z pracy.

W 2026 roku limit zwolnienia wynosi 85 528 złotych rocznie. To kwota brutto, czyli twoje przychody przed potrąceniem składek ZUS. Co więcej, seniorzy korzystający z ulgi mają prawo do standardowej kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 złotych. Oznacza to, że realnie możesz zarobić aż 115 528 złotych rocznie bez płacenia podatku PIT.

Ulga dotyczy przychodów z:

umowy o pracę (etat)

umowy zlecenie (pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym)

działalności gospodarczej (opodatkowanej skalą, podatkiem liniowym, 5% stawką IP Box lub ryczałtem)

zasiłku macierzyńskiego

Ważne! Ulga NIE obejmuje umów o dzieło (chyba że zawartych z własnym pracodawcą). Przychody z umów o dzieło są opodatkowane na zasadach ogólnych, nawet jeśli nie przekroczyłeś limitu 85 528 złotych.

Ważny warunek: ani złotówki emerytury

To punkt, na którym potykają się tysiące seniorów. Aby korzystać z ulgi PIT-0, nie możesz pobierać emerytury ani renty rodzinnej. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie uprawnień do świadczenia nie blokuje ulgi. Problemem jest fizyczne pobieranie pieniędzy z ZUS.

Jeśli pobierzesz choćby jedną emeryturę w danym roku, tracisz prawo do ulgi za te miesiące, w których świadczenie wpłynęło na twoje konto. Dlatego wielu seniorów wybiera strategię „zawieszenia emerytury” — formalnie mają przyznane świadczenie, ale go nie pobierają, by móc zarabiać bez podatku.

Ważna data: prawo do ulgi nabywasz w dniu swoich urodzin (60. lub 65.). Przychody uzyskane od tego dnia mogą już korzystać ze zwolnienia — pod warunkiem, że nie pobierasz emerytury.

Ile dokładnie możesz zyskać?

Dla osoby zarabiającej średnią krajową (około 8500 złotych brutto miesięcznie) oszczędność na samym podatku dochodowym to około 1000-1300 złotych miesięcznie. W skali całego roku daje to od 8000 do nawet 15 000 złotych, które normalnie trafiłyby do budżetu państwa.

Konkretny przykład:

Miesięczne wynagrodzenie brutto: 8000 zł

Bez ulgi PIT-0: podatek około 1100 zł miesięcznie = 13 200 zł rocznie

Z ulgą PIT-0: podatek 0 zł = oszczędność 13 200 zł rocznie

To realna różnica, którą możesz od razu zobaczyć w swojej pensji — wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie.

UWAGA! Ulga PIT-0 zwalnia TYLKO z podatku dochodowego. Składki ZUS (emerytalne, rentowe) oraz składka zdrowotna (9 proc.) nadal są potrącane z twojej pensji.

Co ze składkami ZUS? To nie jest całkowite zwolnienie

To najczęstsze rozczarowanie seniorów korzystających z ulgi. „Zerowy PIT” nie oznacza „zerowych składek ZUS”. Ulga zwalnia wyłącznie z podatku dochodowego.

Składki, które nadal płacisz:

Emerytalna: 9,76% (twoja część) + 9,76% (część pracodawcy)

Rentowa: 1,5% (twoja część) + 6,5% (część pracodawcy)

Chorobowa: 2,45% (dobrowolna przy zleceniu)

Zdrowotna: 9%

Oznacza to, że twoja pensja „na rękę” wzrośnie o kwotę zaoszczędzonego podatku (zazwyczaj 12 proc.), a nie o całą wartość brutto.

Ale jest w tym dobra strona: składki emerytalne trafiają na twoje konto w ZUS, więc gdy w końcu zdecydujesz się przejść na emeryturę, twoje świadczenie będzie wyższe. Pracując bez pobierania emerytury, ciągle zwiększasz swój kapitał emerytalny.

Jak aktywować ulgę w 2026 roku?

Nie musisz iść do Urzędu Skarbowego. Wszystko załatwisz u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy w kilku krokach:

Krok 1: Pobierz lub wypełnij formularz PIT-2, część G (oświadczenie o korzystaniu z ulgi dla seniorów).

Krok 2: Potwierdź w oświadczeniu, że:

osiągnąłeś wiek emerytalny (60/65 lat)

nie pobierasz emerytury ani renty rodzinnej

Krok 3: Złóż oświadczenie w dziale kadr lub księgowości u pracodawcy.

Krok 4: Od najbliższej wypłaty przestaną potrącać zaliczki na podatek — zobaczysz wyższą kwotę „na rękę”.

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, ulgę uwzględniasz samodzielnie przy wyliczaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek.

Czy trzeba składać oświadczenie co roku?

Jeśli składasz je na formularzu PIT-2, jest ono ważne tak długo, jak długo nie zmienisz sytuacji (np. nie zaczniesz pobierać emerytury). Warto jednak raz w roku — np. w styczniu — potwierdzić w kadrach, że oświadczenie jest nadal aktualne.

Czy ulga obejmuje odprawę emerytalną i nagrody?

Tak! To bardzo ważna informacja dla osób kończących karierę w 2026 roku.

Jeśli twoja odprawa emerytalna lub nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona zanim otrzymasz pierwszą emeryturę z ZUS, przychody te również korzystają ze zwolnienia z podatku — oczywiście do limitu 85 528 złotych rocznie.

Może to oznaczać dodatkowe kilka tysięcy złotych oszczędności przy ostatniej wypłacie. Dlatego jeśli planujesz przejść na emeryturę w trakcie roku, warto dokładnie zaplanować terminy: najpierw odprawa i nagrody (zwolnione z podatku), potem dopiero złożenie wniosku o emeryturę.

Co jeśli przekroczysz limit?

Limit 115 528 złotych rocznie to suma:

85 528 zł zwolnienia z PIT-0

30 000 zł kwoty wolnej od podatku

Jeśli zarobisz więcej, podatek zapłacisz tylko od nadwyżki ponad tę kwotę. Do progu 115 528 zł twoje zarobki pozostają całkowicie wolne od podatku dochodowego.

Przykład: Zarobiłeś w 2026 roku 130 000 zł brutto. Podatek zapłacisz tylko od różnicy: 130 000 - 115 528 = 14 472 zł.