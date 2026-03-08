Nie żyje Marian Koral, współtwórca lodowego imperium. Był jednym z najbogatszych Polaków

Nie żyje Marian Koral, współtwórca lodowego imperium

Historia Mariana Korala, od skromnych początków do stworzenia imperium lodowego.

Rok temu zmarł najstarszy z braci Koralów, Jan

Marian Koral zmarł 8 marca w wieku 74 lat. Zmagał się wcześniej z długą chorobą. Pogrzeb biznesmena odbędzie się w środę 11 marca, msza święta zostanie odprawiona o godzinie 13:00 w kościele pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu. O 15:00 rozpoczną się uroczystości na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.

Jeden z najbogatszych Polaków, zbudował lodowe imperium

Marian Koral wraz z bratem Józefem uczył się rzemiosła cukierniczek w cukierni "Bajka" w Nowym Sączu, którą od 1968 roku prowadził ich starszy brat Jan (który zmarł w 2025 roku w wieku 81 lat).

Bracia Marian i Józef zaczynali swoją karierę od białego Fiata 126p, z którego wyjmowali siedzenie pasażera z przodu, aby postawić w jego miejscu wielki termos na lody. To w tym pojeździe wozili lody, które sprzedali w okolicy i na lokalnych odpustach.

W latach 90. kupili na kredyt włoską maszynę do lodów, która pozwalała na błyskawiczną produkcję zapakowanych lodów, które zaczęli sprzedawać w małych sklepach, w przeciwieństwie do konkurencji, która stawiała na dystrybucję w supermarketach.

Po latach udało się stworzyć prawdziwie lodowe imperium, które reklamowali m.in. Maryla Rodowicz, Daniel Olbrychski, Katarzyna Figura, Doda, czy Zbigniew Wodecki. Bracia Koral trafiali również na listy najbogatszych Polaków "Forbesa".

Marian Koral wraz z bratem Józefem inwestował lokalnie, ufundowali m.in. karetkę pogotowia w Nowym Sączu, czy pomnik Jana Pawła II. W 2016 roku Marian Koral został odznaczony wraz z Józefem honorowym obywatelstwem Nowego Sącza.