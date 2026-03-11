Polacy nie chcą podwyżek pensji i wolą obecną pracę. Zaskakujący powód?

22% Polaków deklaruje, że nic nie skłoni ich do zmiany pracy (tzw. "job hugging"), co jest reakcją obronną na niepewną sytuację gospodarczą i strach przed ryzykiem.

Kobiety (24%), osoby starsze (42% w wieku 55+) oraz mieszkańcy wsi (27%) najczęściej kurczowo trzymają się obecnego etatu, obawiając się utraty stabilności.

To zjawisko to "bierna lojalność", która zastąpiła aktywną rotację sprzed pandemii, gdzie stabilność stała się wartością nadrzędną dla wielu pracowników.

Eksperci ostrzegają, że unikanie rozwoju i kurczowe trzymanie się jednego stanowiska może prowadzić do stagnacji kompetencyjnej i osłabienia pozycji na dynamicznym rynku pracy.

Czym jest job hugging i dlaczego Polacy boją się zmieniać pracę?

Job hugging to nic innego jak kurczowe trzymanie się swojego obecnego miejsca zatrudnienia. Nie jest to jednak dowód lojalności wobec firmy, a raczej reakcja obronna na niepewną sytuację gospodarczą. Mówiąc wprost: pracownicy boją się ryzyka. Wolą zostać w znanym sobie środowisku, nawet jeśli nie daje im ono satysfakcji czy szans na rozwój, niż zaryzykować i trafić na gorsze warunki lub utratę stabilności.

To zjawisko, nazywane też „bierną lojalnością”, jest całkowitym odwróceniem trendów sprzed pandemii. Wtedy rotacja i aktywne poszukiwanie nowych, lepszych ofert były czymś powszechnym. Dziś na polskim rynku pracy widać wyraźną ostrożność, spowodowaną doświadczeniami ostatnich lat – pandemią, wojną i rosnącymi kosztami życia. Stabilność zatrudnienia stała się dla wielu wartością nadrzędną.

Kto najmocniej trzyma się etatu? Dane mówią same za siebie

Dane z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service jasno pokazują, które grupy pracowników najmocniej odczuwają lęk przed zmianą. Okazuje się, że postawa asekuracyjna nie jest jednolita.

Najważniejsze wnioski z badania:

Płeć: Kobiety są bardziej ostrożne. Aż 24 proc. z nich deklaruje, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany pracy, podczas gdy u mężczyzn odsetek ten wynosi 20 proc.

Wiek: Zależność jest tu bardzo wyraźna. Im starszy pracownik, tym mniejsza chęć do zmiany. W grupie wiekowej 55+ aż 42 proc. badanych kurczowo trzyma się obecnego stanowiska, co pokazuje jak silny jest job hugging wśród najstarszych pracowników. Dla porównania, wśród najmłodszych (18-24 lata) taką postawę deklaruje zaledwie 8 proc.

Miejsce zamieszkania: Na wsi niechęć do zmiany pracy jest znacznie większa (27 proc.) niż w największych miastach, gdzie wynosi 16 proc. Może to wynikać z mniejszej liczby ofert pracy i mniejszej dynamiki lokalnych rynków w porównaniu do dużych aglomeracji.

Bezpieczeństwo dziś, kłopoty jutro? Ekspert ostrzega przed stagnacją

Choć ostrożność pracowników jest zrozumiała, eksperci ostrzegają, że w dłuższej perspektywie takie podejście może być pułapką. Trzymanie się jednego stanowiska za wszelką cenę, bez inwestycji w rozwój, grozi stagnacją kompetencyjną.

– Z jednej strony rozumiemy postawę pracowników. Ostatnie lata nauczyły nas ostrożności – pandemia, wojna i presja kosztowa sprawiły, że stabilność zatrudnienia stała się wartością samą w sobie. Z drugiej jednak strony dane globalne pokazują, że rynek pracy nie zwalnia – komentuje Krzysztof Inglot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu i założyciel Personnel Service.

Ekspert przywołuje raport „Future of Jobs 2025”, z którego wynika, że w latach 2025-2030 transformacja technologiczna spowoduje 22-procentową rotację zatrudnienia. Powstanie ok. 170 mln nowych miejsc pracy, ale jednocześnie zniknie 92 mln obecnych stanowisk. W tej sytuacji unikanie rozwoju może okazać się fatalne w skutkach.

– Trzymanie się jednego stanowiska „za wszelką cenę” może w krótkim okresie dawać poczucie bezpieczeństwa, ale w dłuższej perspektywie grozi stagnacją kompetencyjną. Automatyzacja, cyfryzacja i rozwój sztucznej inteligencji zmieniają strukturę zatrudnienia szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli pracownik przez kilka lat nie rozwija nowych umiejętności, jego pozycja negocjacyjna słabnie – dodaje Krzysztof Inglot.

Wniosek jest prosty. Zamiast kurczowo trzymać się etatu, warto regularnie sprawdzać swoją wartość na rynku, inwestować w nowe umiejętności i być gotowym na zmianę, gdy pojawi się realna szansa na rozwój. W dynamicznym świecie bierność może kosztować więcej niż odważna, ale przemyślana decyzja.

