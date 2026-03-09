H&M zamyka centrum logistyczne w belgijskim Ghlin, przenosząc operacje do Hiszpanii i Włoch, by usprawnić sieć dystrybucji i zmniejszyć koszty.

Decyzja wynika z nadwyżki mocy logistycznych w Europie Południowej i ma na celu dostosowanie do aktualnego zapotrzebowania rynku.

W wyniku zamknięcia belgijskiego magazynu nawet 440 pracowników może stracić pracę.

To nie jedyna restrukturyzacja H&M; firma zamyka też centrum obsługi klienta w Holandii (250 miejsc pracy), podobnie jak inni giganci e-commerce, np. Zalando.

H&M zamyka centrum logistyczne w Belgii

Szwedzki koncern odzieżowy H&M zapowiedział likwidację centrum dystrybucyjnego w Ghlin w Belgii. Obiekt zostanie zamknięty w ramach zmian w europejskiej strukturze logistycznej firmy, która – jak wskazuje spółka – ma być dostosowana do aktualnych potrzeb rynku - podaje serwis dlahandlu.pl.

Zgodnie z planem działalność belgijskiego magazynu zostanie przeniesiona do innych centrów logistycznych należących do koncernu. Operacje mają zostać przejęte przez obiekty w Torrejón w Hiszpanii oraz Casalpusterlengo we Włoszech.

Nadwyżka mocy logistycznych w Europie

Jak wskazuje firma, przeprowadzone analizy wykazały, że infrastruktura logistyczna w południowej części Europy jest obecnie zbyt rozbudowana względem faktycznego zapotrzebowania rynku.

Region ten obsługuje dostawy dla kilku krajów, w tym Belgii, Luksemburga, Hiszpanii, Francji, Włoch oraz Portugalii. Zdaniem spółki konsolidacja operacji w mniejszej liczbie magazynów ma pomóc ograniczyć koszty operacyjne oraz usprawnić proces dystrybucji.

Nawet 440 osób może stracić pracę

Najbardziej odczuwalną konsekwencją planowanej decyzji będzie sytuacja pracowników centrum w Ghlin. Według wstępnych szacunków zagrożonych utratą pracy jest około 440 osób.

W najbliższym czasie firma rozpocznie formalny proces informacyjno-konsultacyjny z przedstawicielami pracowników. Procedura ta jest wymagana przez belgijskie przepisy.

Kolejne zmiany w strukturze H&M

Zamknięcie belgijskiego centrum logistycznego nie jest jedyną decyzją restrukturyzacyjną koncernu w ostatnim czasie. 1 czerwca firma planuje również zakończenie działalności centrum obsługi klienta w Maastricht w Holandii, co może oznaczać likwidację około 250 miejsc pracy. Obsługa klientów ma zostać przekazana zewnętrznemu partnerowi.

Podobne działania podejmują także inni gracze branży e-commerce. Na początku roku Zalando poinformowało o zamknięciu centrum logistycznego w Erfurcie, gdzie zagrożonych utratą pracy jest nawet 2700 osób.

H&M pozostaje jedną z największych globalnych sieci odzieżowych działających w segmencie mody masowej. Firma prowadzi sprzedaż na wielu rynkach, rozwijając jednocześnie zarówno sklepy stacjonarne, jak i kanały online.

PTNW - Miłosz Bembinow