W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Kiedy dokładnie mija termin płatności i ile wynosi podatek od nieruchomości w 2026 roku?

O ile wzrosły stawki w porównaniu z rokiem ubiegłym?

Jak zapłacić podatek i gdzie znaleźć odpowiedni formularz?

Jakie konsekwencje grożą za spóźnioną płatność?

W 2026 roku Ministerstwo Finansów ustaliło maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Za metr kwadratowy budynku mieszkalnego gmina może pobrać maksymalnie 1,25 zł. Z kolei za metr kwadratowy powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka maksymalna wynosi 35,53 zł.

Warto pamiętać, że to właśnie gminy – a nie resort finansów – decydują o ostatecznej wysokości daniny. Ministerstwo wyznacza jedynie pułap, którego nie wolno przekroczyć.

Stawki maksymalne na 2026 rok wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,5 procent. Limity zostały wyznaczone przez Ministerstwo Finansów już w sierpniu 2025 roku.

Każda rada gminy musiała przyjąć nowe stawki przed końcem 2025 roku. Jeśli tego nie zrobiła, w danej gminie obowiązują stawki z roku poprzedniego. W praktyce większość samorządów decyduje się na podwyżkę do maksymalnego poziomu. Podatek od nieruchomości to bowiem jedno z kluczowych źródeł finansowania lokalnego budżetu.

Osoby fizyczne – czyli właściciele mieszkań i domów – mogą płacić podatek od nieruchomości w czterech ratach:

15 marca – pierwsza rata

15 maja – druga rata

15 września – trzecia rata

15 listopada – czwarta rata

Uwaga: rozłożenie na raty jest możliwe tylko wtedy, gdy całkowita kwota podatku przekracza 100 zł. Jeśli podatek jest niższy lub równy tej kwocie, należy zapłacić go jednorazowo – i to właśnie do 15 marca.

Przedsiębiorcy rozliczają się inaczej. Oni płacą podatek od nieruchomości co miesiąc – do 15. dnia każdego miesiąca, w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym ciąży na nich obowiązek podatkowy.

Podatek od nieruchomości rozlicza się na specjalnym formularzu deklaracji. Druk można:

pobrać ze strony rządowej lub strony urzędu gminy,

odebrać osobiście w urzędzie gminy,

wypełnić i opłacić bezpośrednio w urzędzie.

W wielu gminach mieszkańcy nie muszą sami składać deklaracji – urzędnicy lub listonosze dostarczają gotowe zawiadomienia o wysokości podatku wprost pod drzwi.

Co grozi za brak zapłaty podatku do 15 marca?

Nieuiszczenie podatku od nieruchomości w terminie ma poważne konsekwencje. Od następnego dnia po upływie terminu zaczynają naliczać się odsetki za zwłokę. To jednak nie wszystko.

W skrajnych przypadkach podatnik może ponieść konsekwencje karno-skarbowe. Maksymalna kara finansowa wynosi aż 64 tysiące złotych.

Dlatego warto sprawdzić już teraz, czy zawiadomienie od gminy dotarło na czas. Jeśli go nie ma, warto skontaktować się z urzędem gminy – termin 15 marca nie czeka.