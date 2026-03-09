W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kiedy dokładnie mija termin płatności i ile wynosi podatek od nieruchomości w 2026 roku?
- O ile wzrosły stawki w porównaniu z rokiem ubiegłym?
- Jak zapłacić podatek i gdzie znaleźć odpowiedni formularz?
- Jakie konsekwencje grożą za spóźnioną płatność?
Spis treści
Podatek od nieruchomości 2026 – ile zapłacisz za metr kwadratowy?
W 2026 roku Ministerstwo Finansów ustaliło maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Za metr kwadratowy budynku mieszkalnego gmina może pobrać maksymalnie 1,25 zł. Z kolei za metr kwadratowy powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka maksymalna wynosi 35,53 zł.
Warto pamiętać, że to właśnie gminy – a nie resort finansów – decydują o ostatecznej wysokości daniny. Ministerstwo wyznacza jedynie pułap, którego nie wolno przekroczyć.
O ile wzrósł podatek od nieruchomości w 2026 roku?
Stawki maksymalne na 2026 rok wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,5 procent. Limity zostały wyznaczone przez Ministerstwo Finansów już w sierpniu 2025 roku.
Każda rada gminy musiała przyjąć nowe stawki przed końcem 2025 roku. Jeśli tego nie zrobiła, w danej gminie obowiązują stawki z roku poprzedniego. W praktyce większość samorządów decyduje się na podwyżkę do maksymalnego poziomu. Podatek od nieruchomości to bowiem jedno z kluczowych źródeł finansowania lokalnego budżetu.
Do kiedy zapłacić podatek od nieruchomości? Terminy rat w 2026 roku
Osoby fizyczne – czyli właściciele mieszkań i domów – mogą płacić podatek od nieruchomości w czterech ratach:
- 15 marca – pierwsza rata
- 15 maja – druga rata
- 15 września – trzecia rata
- 15 listopada – czwarta rata
Uwaga: rozłożenie na raty jest możliwe tylko wtedy, gdy całkowita kwota podatku przekracza 100 zł. Jeśli podatek jest niższy lub równy tej kwocie, należy zapłacić go jednorazowo – i to właśnie do 15 marca.
Przedsiębiorcy rozliczają się inaczej. Oni płacą podatek od nieruchomości co miesiąc – do 15. dnia każdego miesiąca, w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym ciąży na nich obowiązek podatkowy.
Gdzie i jak zapłacić podatek od nieruchomości?
Podatek od nieruchomości rozlicza się na specjalnym formularzu deklaracji. Druk można:
- pobrać ze strony rządowej lub strony urzędu gminy,
- odebrać osobiście w urzędzie gminy,
- wypełnić i opłacić bezpośrednio w urzędzie.
W wielu gminach mieszkańcy nie muszą sami składać deklaracji – urzędnicy lub listonosze dostarczają gotowe zawiadomienia o wysokości podatku wprost pod drzwi.
Co grozi za brak zapłaty podatku do 15 marca?
Nieuiszczenie podatku od nieruchomości w terminie ma poważne konsekwencje. Od następnego dnia po upływie terminu zaczynają naliczać się odsetki za zwłokę. To jednak nie wszystko.
W skrajnych przypadkach podatnik może ponieść konsekwencje karno-skarbowe. Maksymalna kara finansowa wynosi aż 64 tysiące złotych.
Dlatego warto sprawdzić już teraz, czy zawiadomienie od gminy dotarło na czas. Jeśli go nie ma, warto skontaktować się z urzędem gminy – termin 15 marca nie czeka.