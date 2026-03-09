Ten podatek musisz zapłacić do 15 marca. Inaczej zapłacisz odsetki

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-03-09 12:09

Podatek od nieruchomości to jedna z najważniejszych danin, jaką płacą właściciele mieszkań i domów. Pierwsza rata za 2026 rok musi wpłynąć do gminy najpóźniej 15 marca. Kto nie zdąży, narazi się na odsetki, a w skrajnych przypadkach nawet na karę sięgającą 64 tys. zł.

Męska ręka trzyma banknot 100 złotowy nad kalkulatorem i dokumentami z wykresami. Obraz symbolizuje płatności, rozliczenia finansowe i terminy związane z podatkiem od nieruchomości, o którym przeczytasz więcej na Super Biznes.

i

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Kiedy dokładnie mija termin płatności i ile wynosi podatek od nieruchomości w 2026 roku?
  • O ile wzrosły stawki w porównaniu z rokiem ubiegłym?
  • Jak zapłacić podatek i gdzie znaleźć odpowiedni formularz?
  • Jakie konsekwencje grożą za spóźnioną płatność?
Podatek od nieruchomości 2026 – ile zapłacisz za metr kwadratowy?

W 2026 roku Ministerstwo Finansów ustaliło maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Za metr kwadratowy budynku mieszkalnego gmina może pobrać maksymalnie 1,25 zł. Z kolei za metr kwadratowy powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka maksymalna wynosi 35,53 zł.

Warto pamiętać, że to właśnie gminy – a nie resort finansów – decydują o ostatecznej wysokości daniny. Ministerstwo wyznacza jedynie pułap, którego nie wolno przekroczyć.

O ile wzrósł podatek od nieruchomości w 2026 roku?

Stawki maksymalne na 2026 rok wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,5 procent. Limity zostały wyznaczone przez Ministerstwo Finansów już w sierpniu 2025 roku.

Każda rada gminy musiała przyjąć nowe stawki przed końcem 2025 roku. Jeśli tego nie zrobiła, w danej gminie obowiązują stawki z roku poprzedniego. W praktyce większość samorządów decyduje się na podwyżkę do maksymalnego poziomu. Podatek od nieruchomości to bowiem jedno z kluczowych źródeł finansowania lokalnego budżetu.

Do kiedy zapłacić podatek od nieruchomości? Terminy rat w 2026 roku

Osoby fizyczne – czyli właściciele mieszkań i domów – mogą płacić podatek od nieruchomości w czterech ratach:

  • 15 marca – pierwsza rata
  • 15 maja – druga rata
  • 15 września – trzecia rata
  • 15 listopada – czwarta rata

Uwaga: rozłożenie na raty jest możliwe tylko wtedy, gdy całkowita kwota podatku przekracza 100 zł. Jeśli podatek jest niższy lub równy tej kwocie, należy zapłacić go jednorazowo – i to właśnie do 15 marca.

Przedsiębiorcy rozliczają się inaczej. Oni płacą podatek od nieruchomości co miesiąc – do 15. dnia każdego miesiąca, w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym ciąży na nich obowiązek podatkowy.

Gdzie i jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości rozlicza się na specjalnym formularzu deklaracji. Druk można:

  • pobrać ze strony rządowej lub strony urzędu gminy,
  • odebrać osobiście w urzędzie gminy,
  • wypełnić i opłacić bezpośrednio w urzędzie.

W wielu gminach mieszkańcy nie muszą sami składać deklaracji – urzędnicy lub listonosze dostarczają gotowe zawiadomienia o wysokości podatku wprost pod drzwi.

Co grozi za brak zapłaty podatku do 15 marca?

Nieuiszczenie podatku od nieruchomości w terminie ma poważne konsekwencje. Od następnego dnia po upływie terminu zaczynają naliczać się odsetki za zwłokę. To jednak nie wszystko.

W skrajnych przypadkach podatnik może ponieść konsekwencje karno-skarbowe. Maksymalna kara finansowa wynosi aż 64 tysiące złotych.

Dlatego warto sprawdzić już teraz, czy zawiadomienie od gminy dotarło na czas. Jeśli go nie ma, warto skontaktować się z urzędem gminy – termin 15 marca nie czeka.

