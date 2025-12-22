Stawki podatku od nieruchomości wzrosną w 2026 r. w 15 na 16 miast wojewódzkich – tylko Kielce utrzymają ceny na poziomie z 2025 r.

Dla właścicieli domów podwyżka wyniesie 20-30 zł rocznie, dla mieszkań kilka złotych w skali roku

Największe wzrosty czekają przedsiębiorców – mogą zapłacić nawet o kilka tysięcy złotych więcej

O podwyżkach decydują rady miast i gmin, prezydent nie może ich zawetować

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości wzrosną w 2026 r. o 4,5 proc. Dotyczy to podatku od działek, mieszkań, domów, garaży i nieruchomości firmowych. Minister finansów określił nowe limity w obwieszczeniu z 1 sierpnia 2025 r.

Decyzje o ostatecznej wysokości stawek podejmują jednak rady gmin i miast. Mechanizm ten wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i obowiązuje od lat. Dlatego zmiany następują automatycznie, bez potrzeby uchwalania nowych ustaw.

Spośród 16 miast wojewódzkich aż 12 miast zdecydowało się na maksymalne stawki podatku. Są to: Wrocław, Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Kraków, Warszawa, Białystok, Gdańsk, Katowice, Olsztyn, Poznań i Szczecin.

Cztery miasta ustaliły stawki poniżej maksimum. W Opolu, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim będą niższe stawki od maksymalnych. Kielce jako jedyne z 16 największych miast utrzymały stawki na poziomie z 2025 r.

Ciekawostką jest sytuacja w Gorzowie Wielkopolskim. Mieszkańcy tego miasta zapłacą o 6 proc. więcej niż w 2025 r. Miasta, które nie stosują maksymalnych stawek, mają bowiem większą możliwość podwyżek.

Ile zapłacą właściciele mieszkań i domów

Podwyżki podatku od nieruchomości nie będą spektakularne dla osób fizycznych. Właściciel przeciętnego domu o powierzchni użytkowej 150 metrów kwadratowych zapłaci o 20-30 zł więcej rocznie. Kwota zależy od powierzchni działki.

Właściciele mieszkań odczują podwyżkę jeszcze mniej. Wzrost wyniesie zaledwie kilka złotych w skali całego roku. Dla większości gospodarstw domowych będzie to nieodczuwalna zmiana w budżecie.

Stawki podatku od nieruchomości w miastach wojewódzkich

Maksymalna stawka podatku dla mieszkań i domów w 2026 r. wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy. Większość największych miast zastosuje właśnie tę stawkę.

Dla budynków związanych z działalnością gospodarczą stawka maksymalna to 35,53 zł za metr kwadratowy. Grunty związane z działalnością gospodarczą będą opodatkowane stawką 1,45 zł za metr kwadratowy.

Najniższe stawki spośród miast wojewódzkich obowiązują w Kielcach. Wynoszą one 1,19 zł dla mieszkań i domów oraz 34 zł dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorcy zapłacą znacznie więcej

Większe podwyżki podatku od nieruchomości dotkną przedsiębiorców. W zależności od powierzchni biura lub działki, wzrost może wynieść kilkaset złotych rocznie. Właściciele dużych nieruchomości komercyjnych zapłacą nawet kilka tysięcy złotych więcej.

Stawki dla nieruchomości firmowych są wielokrotnie wyższe niż dla mieszkań i domów. Budynek związany z działalnością gospodarczą jest opodatkowany stawką prawie 30 razy wyższą niż mieszkanie.

Osoby fizyczne muszą poczekać na decyzję ustalającą wysokość podatku. Wydaje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Właściciele nieruchomości powinni otrzymać decyzję w lutym lub na początku marca 2026 r.

Podatek można zapłacić w czterech ratach lub jednorazowo. Osoby prawne obowiązują inne zasady. Firmy muszą do 31 stycznia 2026 r. same złożyć deklaracje i wpłacać podatek co miesiąc.

Banki wyższy podatek przerzucą na nas

Mówi Jagoda Szczerbowska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu:

QUIZ PRL. Od dokwaterowań po wielką płytę. Ile wiesz o mieszkaniach w PRL? Pytanie 1 z 15 Problem mieszkaniowy w PRL był: Drugorzędną kwestią społeczną Najbardziej dotkliwym socjalnym powodem niezadowolenia społecznego Problemem dotyczącym tylko wielkich miast Następne pytanie