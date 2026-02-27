Kościół będzie mógł nakładać kary finansowe! Przepisy wchodzą od niedzieli

Kościół katolicki wprowadza kary finansowe za przestępstwa kanoniczne.

Kary będą dotyczyć zarówno duchownych, jak i świeckich pełniących funkcje w Kościele.

Wysokość grzywien będzie powiązana z minimalnym wynagrodzeniem krajowym.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 marca.

Już od 1 marca 2026 roku w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu prawa kanonicznego, ogłoszona w grudniu 2021 roku przez papieża Franciszka. Zarówno ksiądz, jak i osoba świecka pełniąca urząd w Kościele, mogą zostać ukarani grzywną za przestępstwa, których dopuściliby się w czasie pełnienia funkcji.

Wysokość kar została ustalona przez Konferencję Episkopatu Polski w trakcie zebrania plenarnego w Gdańsku 14 października 2025 roku. Jak podaje biuro prasowe Episkopatu, dekret w tej sprawie "uzyskał recognitio Dykasterii ds. Biskupów oraz zgodę na jego promulgację" 26 stycznia 2026 roku.

Ile wyniosą kary finansowe nałożone przez Kościół?

Kary nakładane przez Kościół mają bazować na wysokości płacy minimalnej brutto, która obowiązuje w Polsce w dniu wymierzenia kary. Najniższy wymiar kary ma wynosić połowę płacy minimalnej - czyli 2403 zł (obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto).

Najwyższa kara ma nie będzie mogła przekraczać 20-krotności płacy minimalnej, a to oznacza, że Kościół będzie mógł nałożyć karę wysokości nawet 96 tys. zł!

Kościół będzie mógł także pozbawić ukaranego całości, lub części wynagrodzenia kościelnego. Jednak nie będzie mógł pozbawić środków koniecznych do życia, więc instytucja zamierza korzystać z "kwoty wolnej od zajęcia komorniczego", która przewidziana jest w przepisach prawa polskiego. Od 1 stycznia 2026 roku ta kwota wynosi w Polsce 3604,50 zł miesięcznie (75 proc. minimalnego wynagrodzenia).

A gdzie trafią pieniądze z kary? Jak wynika z przepisów, wymierzający karę będzie określał podmiot, na którego rzecz ukarany będzie musiał wpłacić konkretną kwotę. Oczywiście musi to być zgodne z celami kościelnymi.

