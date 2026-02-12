Heineken planuje zwolnić od 5 do 6 tys. pracowników, co stanowi 7 proc. całej załogi koncernu

Sztuczna inteligencja zastąpi tysiące stanowisk pracy - około 3 tys. etatów zostanie przeniesionych do zautomatyzowanych działów

Koncern zamierza zaoszczędzić rocznie od 400 do 500 milionów euro dzięki cięciom kosztów

W Polsce Heineken jest właścicielem Grupy Żywiec i zatrudnia około 2 tys. osób w centrum usług w Krakowie

Zwolnienia grupowe w Heinekenie obejmą 7 proc. załogi

Holenderski koncern Heineken oficjalnie potwierdził plany masowych zwolnień grupowych. W perspektywie najbliższych dwóch lat z firmy odejdzie od 5 do 6 tys. pracowników. To drastyczny krok ze strony drugiego największego producenta piwa na świecie, który obecnie zatrudnia 87 tys. osób w ponad 70 krajach.

Decyzja o redukcji zatrudnienia jest bezpośrednią odpowiedzią na pogorszenie wyników sprzedażowych. W 2025 roku całkowita sprzedaż piwa spadła o 2,4 procent. Mimo to skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 4,4 procent, co pokazuje, że firma zachowuje rentowność.

Trudne warunki rynkowe wymuszają cięcia kosztów

Prezes Heinekena, Dolf van den Brink, w rozmowie z telewizją CNBC przyznał, że wyniki finansowe koncernu są efektem "trudnych warunków rynkowych". Jednocześnie zapowiedział, że firma planuje wzrost zysku operacyjnego w przedziale od 2 do 6 procent w bieżącym roku.

Zwolnienia grupowe wpisują się w szerszą strategię zwiększania produktywności i efektywności operacyjnej. Van den Brink podkreślił, że produktywność była głównym priorytetem w strategii koncernu. Firma zobowiązała się do osiągnięcia oszczędności na poziomie od 400 do 500 milionów euro rocznie.

Branża piwowarska w kryzysie - spożycie piwa systematycznie spada

Sytuacja ekonomiczna browarów będzie się stale pogarszać, ponieważ młodsze pokolenie pije znacząco mniej alkoholu niż poprzednie generacje, a spożycie piwa w Polsce i na świecie wciąż spada. W Polsce w 2025 roku sprzedaż piwa spadła o ponad 6 procent, osiągając najniższy poziom od 20 lat. W Niemczech rynek skurczył się o 6 procent w zeszłym roku, a w ciągu dekady sprzedaż spadła aż o 19 procent. Pokolenie Z spożywa około 20 procent mniej alkoholu niż starsze pokolenia, co jest trwałą zmianą w zachowaniach konsumenckich.

Sztuczna inteligencja zastępuje pracowników w Heinekenie

Kluczową rolę w planowanych oszczędnościach odegra sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów. Prezes Heinekena otwarcie przyznał, że redukcje zatrudnienia są "częściowo spowodowane przez AI, czy raczej cyfryzację".

Około 3 tys. stanowisk zostanie przeniesionych do wyspecjalizowanych działów usług biznesowych. To właśnie tam technologia i sztuczna inteligencja będą odgrywać kluczową rolę w generowaniu dalszych oszczędności. Automatyzacja procesów pozwoli koncernowi zmniejszyć koszty operacyjne bez utraty efektywności.

Zwolnienia w branży - globalny trend na rynku pracy

Heineken nie jest odosobniony w swoich działaniach. Masowe zwolnienia grupowe stały się częścią szerszego trendu na globalnym rynku pracy. Giganci technologiczni i korporacje na całym świecie przeprowadzają redukcje zatrudnienia, stawiając na automatyzację.

Amazon ogłosił zwolnienie 15 tys. pracowników, a platforma Salesforce zredukowała załogę o 4 tys. pracowników obsługi klienta. W Europie podobne kroki podjęły linie lotnicze Lufthansa oraz firma konsultingowa Accenture. Wszystkie te przedsiębiorstwa stawiają na cyfryzację i sztuczną inteligencję jako sposób na obniżenie kosztów.

Heineken w Polsce - co z Grupą Żywiec?

Koncern Heineken jest właścicielem Grupy Żywiec, która prowadzi browary w Żywcu, Warce, Elblągu, Leżajsku i Namysłowie. W Polsce firma zatrudnia dodatkowo około 2 tys. osób w centrum usług wspólnych zlokalizowanym w Krakowie.

To nie pierwsze zwolnienia grupowe w polskich strukturach koncernu. W 2023 roku zamknięto browar w Leżajsku, a na początek 2026 roku zaplanowano zamknięcie browaru w Namysłowie. Dotychczas nie ma informacji, czy najnowsza fala zwolnień dotknie również polskich oddziałów Heinekena.

