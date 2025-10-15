Grupa Żywiec zamknie Browar Namysłów z początkiem 2026 roku, uzasadniając to spadkiem rynku piwa i rosnącymi kosztami, co oznacza utratę pracy dla około stu osób.

Pracownicy browaru otrzymają pełne odprawy i wsparcie, a firma prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi przejęciem majątku zakładu.

Browar Namysłów, założony w 1321 roku, jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw w Polsce, a jego zamknięcie to cios dla lokalnej społeczności i symboliczny koniec epoki.

Mimo decyzji Grupy Żywiec, istnieje nadzieja na przyszłość browaru pod nowym właścicielem, co podkreśla jego znaczenie dla historii i tożsamości regionu.

Grupa Żywiec zamyka Browar Namysłów

Z początkiem 2026 roku Grupa Żywiec zakończy działalność Browaru Namysłów, jednego z najstarszych zakładów piwowarskich w kraju. Decyzja, ogłoszona na stronie internetowej koncernu, została uzasadniona trudną sytuacją rynkową.

„W obliczu spadku rynku piwa, rosnących kosztów i podatków z początkiem 2026 roku Grupa Żywiec zakończy produkcję w Browarze Namysłów. Pracownicy browaru otrzymają pełen pakiet odpraw oraz dodatkowe wsparcie, uzgodnione ze związkami zawodowymi” – przekazano w komunikacie.Firma dodała, że prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi przejęciem majątku browaru, jednak szczegóły objęto klauzulą poufności. Produkcja marek Grupy Żywiec będzie kontynuowana w innych zakładach, m.in. w Żywcu, Warce i Elblągu.

Namysłów w szoku – praca straci około stu osób

Jak poinformował burmistrz Namysłowa Jacek Fior, miasto otrzymało zapewnienie, że pracownicy dostaną odprawy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

„Po raz kolejny nasz browar stanie na zakręcie i wierzę, że to tylko zakręt. (…) Nie chciałbym, aby pomimo wielu zawirowań historii ta historia browaru miała się kończyć przy obecnym właścicielu” – powiedział Jacek Fior w rozmowie z Radiem Opole.Dla lokalnej społeczności to potężny cios – browar był przez wieki gospodarczym sercem Namysłowa, symbolem tradycji i powodem do dumy.

Browar Namysłów – 700 lat historii i tradycji piwowarskiej

Założony w 1321 roku Browar Namysłów to jeden z najstarszych zakładów w Polsce – starszy niż wiele europejskich firm. Jego dzieje sięgają średniowiecza, a przez stulecia był źródłem lokalnej tożsamości. Po kopalni soli w Wieliczce, to drugie najstarsze przedsiębiorstwo w Polsce, które wciąż produkowało.Choć decyzja Grupy Żywiec jest ostateczna, wciąż istnieje nadzieja, że Browar Namysłów nie zniknie z mapy Polski. Jak podkreślił burmistrz Fior, browar to część historii nie tylko miasta, ale całego regionu. Mieszkańcy wierzą, że to nie koniec, lecz tylko kolejny zakręt w długiej historii namysłowskiego piwowarstwa.

