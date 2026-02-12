Zwrot podatku z PIT. Pieniądze możesz dostać jeszcze w lutym

gfs

Niedługo ruszą rozliczenia PIT

Rozliczenia PIT wystartują od 15 lutego, ale możemy to zrobić dopiero po otrzymaniu PIT-11 od naszego pracodawcy. Firmy mają z kolei obowiązek przekazać dokumenty pracownikom w tym roku najpóźniej do marca 2026 roku. Po otrzymaniu dokumentów mamy czas na ich rozliczenie do końca kwietnia.

PIT możemy rozliczyć poprzez samodzielne rozliczenie deklaracji i złożenie jej do urzędu skarbowego. Innym rozwiązaniem jest rozliczenie go poprzez usługę Twój e-PIT.

Możemy również nie podejmować żadnych działań i przy założeniu, że wszystkie dane z dokumentów zgadzają się ze stanem faktycznym, zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane przez Krajową Administrację Skarbową. W takich wypadkach jednak będziemy musieli poczekać na zwrot podatku, a ten możemy otrzymać jeszcze w lutym, jeśli szybko wypełnimy rozliczenie.

Zwrot podatku jeszcze w lutym? Warto pośpieszyć się z rozliczeniem PIT

Najszybciej PIT można rozliczyć poprzez internetową usługą Twój e-PIT dostępna od 15 lutego 2026 roku od godziny 00:00.

Od momentu złożenia oświadczenia w formie cyfrowej, urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot podatku (e-PIT lub e-Deklaracje). W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny, czas na zwrot skrócony jest do 30 dni. Termin nadpłaty na zwrot podatku liczony jest od 16 lutego, nawet jeśli deklaracja została złożona wcześniej.

W rzeczywistości wielu podatników otrzymuje rozliczenia w ciągu kilku dni, więc składając cyfrowo w lutym wciąż mamy spore szanse na otrzymanie pieniędzy - o ile oczywiście należy nam się nadpłata.

Jeśli jednak składamy PIT w formie papierowej, fiskus ma aż trzy miesiące od złożenia deklaracji na zwrócenie nam nadpłaty podatku.

Zwrot podatku możemy otrzymać na wskazany rachunek bankowy (w tej opcji dostaniemy go najszybciej), poprzez przekaz pocztowy, lub w kasie urzędu skarbowego.

Oczywiście zwrot otrzymany, jeśli wynika to z naszego zeznania podatkowego. Gdyby okazało się, że wystąpiła niedopłata podatku, to my jesteśmy winni pieniądze fiskusowi.

