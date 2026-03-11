NBP wyemituje dwie nowe monety kolekcjonerskie z serii „Hetmani Rzeczypospolitej” poświęcone Janowi Tarnowskiemu: złotą (500 zł, nakład do 800 szt.) i srebrną (10 zł, nakład do 7000 szt.).

Monety przedstawiają wizerunek Jana Tarnowskiego, uznawanego za wybitnego dowódcę i polityka, oraz symboliczne elementy jak buława hetmańska i herb.

Jan Tarnowski, potomek Zawiszy Czarnego, był kluczową postacią polskiej historii militarnej, zasłynął z walk z Tatarami, Moskwą i Turkami.

Nowe numizmaty będą dostępne w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym „Kolekcjoner”.

Nowe monety kolekcjonerskie NBP

Narodowy Bank Polski ogłosił wprowadzenie kolejnych numizmatów z popularnej serii „Hetmani Rzeczypospolitej”. Nowa emisja poświęcona jest jednej z najważniejszych postaci polskiej historii wojskowości – Janowi Tarnowskiemu.

Do obiegu kolekcjonerskiego trafią dwie monety. Pierwsza z nich to złoty numizmat o nominale 500 zł, wykonany z kruszcu o próbie 999,9. Jego nakład emisyjny ograniczono do maksymalnie 800 egzemplarzy. Drugą propozycją jest srebrna moneta o nominale 10 zł, której emisja wyniesie do 7000 sztuk.

Symbolika hetmańskiej buławy na monetach NBP

Projekt monet nawiązuje do postaci i dokonań hetmana. Na rewersach umieszczono wizerunek Jana Tarnowskiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych dowódców w historii Polski.

Na awersach pojawiają się tradycyjne elementy monet emitowanych przez NBP – napis „Rzeczpospolita Polska”, rok emisji, nominał oraz wizerunek orła. Uzupełnieniem kompozycji są również buława hetmańska oraz herb Jana Tarnowskiego, które symbolizują jego rangę i znaczenie w historii państwa.

Hetman zapisał się w dziejach nie tylko jako dowódca, lecz także jako polityk i mecenas kultury. Jego działalność miała duży wpływ na rozwój polskiej sztuki wojennej oraz organizacji armii.

Kim był Jan Tarnowski

Bohater nowej serii monet - Jan Tarnowski pochodził z jednego z najstarszych polskich rodów rycerskich. Był potomkiem słynnego rycerza Zawiszy Czarnego, a jego życie wypełniały liczne kampanie wojenne i działania polityczne.

Zasłynął przede wszystkim jako dowódca w walkach z Tatarami, Moskwą oraz Turkami. Jego talent strategiczny i doświadczenie wojskowe były szeroko cenione. Jednocześnie silny charakter i ambicja sprawiały, że niejednokrotnie popadał w spory z królem oraz przedstawicielami szlachty.

Gdzie kupić nowe monety kolekcjonerskie NBP

Monety z wizerunkiem Jana Tarnowskiego będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w internetowym sklepie kolekcjonerskim NBP „Kolekcjoner”. Limitowany nakład sprawia, że mogą szybko stać się poszukiwanym elementem kolekcji numizmatycznych.

PTNW - Miłosz Bembinow