Kursy walut [11.03.2026]. Polski złoty chwiejny, duże spadki i wzrosty z rana

Kursy walut 11.03.2026. Złoty odrabia straty
Kursy walut 11.03.2026. Kurs euro na zamknięciu wynosił 4,2654; rano spadł do 4,2595; aby później zaliczyć spory skok do 4,2677. Potem polska waluta zaczęła nadrabiać straty i obecny kurs wynosi 4,2615.
Kurs dolara na zamknięciu wynosił 3,6743; rano spadł do 3,66 zł; ale potem przed 9 zaliczył skok do ponad 3,67 zł! Potem kurs dolara spadł do 3,6694.
Kurs franka szwajcarskiego na zamknięciu wynosił 4,7201; rano spadł aż do 4,7094; żeby potem zaliczyć skokowy wzrost do 4,7231. Później polska waluta zaczęła odrabiać stratę i obecnie frank kosztuje 4,71 zł.
Kurs funta wynosił na zamknięciu 4,9314; dołował koło godziny 8 do 4,92 zł; żeby potem wrócić do poziomu 4,93 zł. Później złoty zaczął odrabiać straty, ale utrzymuje się na poziomie 4,9292.
Kursy walut 11.03.2026 [09:30]
- EUR/PLN 4,2615
- USD/PLN 3,6694
- CHF/PLN 4,7141
- GBP/PLN 4,9228
Co wpłynie na kursy walut 11.03.2026?
Dla walut kluczowe będą wydarzenia na Bliskim Wschodzie, oraz decyzje dotyczące ropy naftowej - szczególnie dla dolara. Dla euro istotne będą dane o inflacji CPI w lutym, a dla dolara o inflacji bazowej i CPI w lutym.
