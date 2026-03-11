Kursy walut [11.03.2026]. Polski złoty chwiejny, duże spadki i wzrosty z rana

Kursy walut 11.03.2026. Złoty odrabia straty

Kursy walut 11.03.2026. Kurs euro na zamknięciu wynosił 4,2654; rano spadł do 4,2595; aby później zaliczyć spory skok do 4,2677. Potem polska waluta zaczęła nadrabiać straty i obecny kurs wynosi 4,2615.

Kurs dolara na zamknięciu wynosił 3,6743; rano spadł do 3,66 zł; ale potem przed 9 zaliczył skok do ponad 3,67 zł! Potem kurs dolara spadł do 3,6694.

Kurs franka szwajcarskiego na zamknięciu wynosił 4,7201; rano spadł aż do 4,7094; żeby potem zaliczyć skokowy wzrost do 4,7231. Później polska waluta zaczęła odrabiać stratę i obecnie frank kosztuje 4,71 zł.

Kurs funta wynosił na zamknięciu 4,9314; dołował koło godziny 8 do 4,92 zł; żeby potem wrócić do poziomu 4,93 zł. Później złoty zaczął odrabiać straty, ale utrzymuje się na poziomie 4,9292.

Kursy walut 11.03.2026 [09:30]

EUR/PLN 4,2615

4,2615 USD/PLN 3,6694

3,6694 CHF/PLN 4,7141

4,7141 GBP/PLN 4,9228

Co wpłynie na kursy walut 11.03.2026?

Dla walut kluczowe będą wydarzenia na Bliskim Wschodzie, oraz decyzje dotyczące ropy naftowej - szczególnie dla dolara. Dla euro istotne będą dane o inflacji CPI w lutym, a dla dolara o inflacji bazowej i CPI w lutym.

