Kursy walut [11.03.2026]. Polski złoty chwiejny, duże spadki i wzrosty z rana

Konrad Karpiuk
2026-03-11 9:49

Kursy walut 11.03.2026. Za euro (EUR) zapłacimy 4,26 zł; za dolara (USD) 3,67 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,71 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,93 zł. Polski złoty rano rósł, później zaliczył sporą stratę, a teraz znów odrabia straty.

Zbliżenie na banknoty polskiego złotego o różnych nominałach, ułożone jeden na drugim, symbolizujące dynamiczne kursy walut i sytuację finansową. Więcej o złotym na Super Biznes.

i

Kursy walut 11.03.2026. Złoty odrabia straty

Kursy walut 11.03.2026. Kurs euro na zamknięciu wynosił 4,2654; rano spadł do 4,2595; aby później zaliczyć spory skok do 4,2677. Potem polska waluta zaczęła nadrabiać straty i obecny kurs wynosi 4,2615.

Kurs dolara na zamknięciu wynosił 3,6743; rano spadł do 3,66 zł; ale potem przed 9 zaliczył skok do ponad 3,67 zł! Potem kurs dolara spadł do 3,6694.

Kurs franka szwajcarskiego na zamknięciu wynosił 4,7201; rano spadł aż do 4,7094; żeby potem zaliczyć skokowy wzrost do 4,7231. Później polska waluta zaczęła odrabiać stratę i obecnie frank kosztuje 4,71 zł.

Kurs funta wynosił na zamknięciu 4,9314; dołował koło godziny 8 do 4,92 zł; żeby potem wrócić do poziomu 4,93 zł. Później złoty zaczął odrabiać straty, ale utrzymuje się na poziomie 4,9292.

Kursy walut 11.03.2026 [09:30]

  • EUR/PLN 4,2615
  • USD/PLN 3,6694
  • CHF/PLN 4,7141
  • GBP/PLN 4,9228

Co wpłynie na kursy walut 11.03.2026?

Dla walut kluczowe będą wydarzenia na Bliskim Wschodzie, oraz decyzje dotyczące ropy naftowej - szczególnie dla dolara. Dla euro istotne będą dane o inflacji CPI w lutym, a dla dolara o inflacji bazowej i CPI w lutym. 

