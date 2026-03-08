LOT odwołuje loty! Do tego terminu nie polecą na Bliski Wschód

PLL LOT zawiesza loty do Rijadu (do 16 marca) i Tel Awiwu (do 23 marca) z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Lot z Szardży (organizowany przez LOT) będzie realizowany samolotem partnerskiej linii Air Arabia.

Pasażerowie mogą bezpłatnie zmienić rezerwację na inny rejs LOT w ramach ważności biletu, jeśli ich lot dotyczy wybranych kierunków i dat.

Pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów, jeśli ich lot został odwołany.

LOT zawiesza loty na Bliski Wschód

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały o odwołaniu lotów do Rijadu (do 16 marca) oraz do Tel Awiwu (do 23 marca). Decyzja ta jest związana z obecną, napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Przewoźnik zapewnia jednak, że połączenie organizowane z Szardży zostanie zrealizowane we współpracy z partnerską linią Air Arabia.

Wcześniejsze komunikaty LOT-u informowały o zawieszeniu lotów do Dubaju (do 11 marca), Rijadu (do 8 marca) oraz Tel Awiwu (do 18 marca).

Aktualne informacje o odwołanych lotach

- W związku z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie odwołaliśmy następujące loty: z/do Dubaju (DXB) do 11 marca; z/do Rijadu (RUH) do 16 marca; z/do Tel Awiwu (TLV) do 23 marca - czytamy w najnowszym komunikacie PPL LOT.

LOT podkreśla, że bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest priorytetem, a decyzje operacyjne są podejmowane z najwyższą starannością i w oparciu o bieżące monitorowanie sytuacji. Przewoźnik działa zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Co zrobić, jeśli Twój lot został odwołany?

Jeśli posiadasz bilet na trasie Dubaj (DXB) - Warszawa i jesteś zainteresowany lotem z Szardży (Zjednoczone Emiraty Arabskie) do Warszawy, skontaktuj się z PLL LOT za pomocą formularza kontaktowego. LOT zorganizuje połączenie z wykorzystaniem samolotu Air Arabia z lotniska Szardża (SHJ), położonego w pobliżu Dubaju. Po potwierdzeniu zainteresowania podróżą otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące rejsu i dalszych kroków.

LOT planuje również loty powrotne z Bangkoku do Warszawy dla obywateli Polski. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tych lotów powinny zgłosić taką chęć.

Zakończono natomiast sprzedaż biletów na loty powrotne 10 marca z Colombo i Male do Warszawy. Obecnie nie ma możliwości zakupu miejsc na te rejsy. Informacje o ewentualnych kolejnych lotach powrotnych mają być przekazywane na bieżąco.

Pasażerom, którzy wykupili ubezpieczenie podróżne przez lot.com, Grupa PZU przedłużyła ochronę ubezpieczeniową bez dodatkowych kosztów do 10 marca br. Przedłużenie to działa automatycznie, a zakres ubezpieczenia pozostaje bez zmian.

Bezpłatna zmiana rezerwacji

LOT przygotował możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji na inny rejs PLL LOT w ramach ważności biletu dla osób podróżujących na rejsach PLL LOT odbywających się zgodnie z rozkładem do lub z: Tel Awiwu (TLV), Dubaju (DXB), Rijadu (RUH), Seulu (ICN), Tokio (NRT), Delhi (DEL), Taszkentu (TAS), Astany (NQZ), Larnaki (LCA), Erewania (EVN) oraz Baku (GYD).

Z tej opcji mogą skorzystać pasażerowie, których bilet został zakupiony nie później niż 28 lutego 2026 r., a pierwotna data podróży przypada między 28 lutego 2026 r. a 31 marca 2026 r. (włącznie). Numer biletu musi zaczynać się od 080. Aby zmienić datę, należy skontaktować się z Contact Center.

Pamiętaj, że jako pasażer masz prawo do zwrotu kosztów, jeżeli Twój lot został odwołany. W takim przypadku należy skorzystać z formularza na stronie LOT-u. Jeśli rezerwacja została dokonana przez pośrednika, skontaktuj się bezpośrednio z agencją, która wystawiła bilet.

