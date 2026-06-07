Praca sezonowa na wakacje – gdzie można zarobić najwięcej? Sprawdzamy najlepsze oferty

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-07 10:07

Szukasz dodatkowej gotówki w wakacje? Praca sezonowa w 2026 roku to szansa na przyzwoity zarobek przy prostych zajęciach. Najlepsze stawki w pracy sezonowej oferują kurorty nad morzem i w górach, gdzie do pensji regularnie dochodzą napiwki. Sprawdź, gdzie jeszcze warto w tym roku rozejrzeć się za dodatkowymi pieniędzmi.

Osoba trzymająca w dłoniach plik banknotów, w tym sto- i dwustuzłotowych, symbolizujących zarobki z pracy sezonowej. Temat pracy i finansów, o którym można przeczytać na Super Biznes.

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Autor: Pawel Kacperek/ Getty Images Osoba trzymająca w dłoniach plik banknotów, w tym sto- i dwustuzłotowych, symbolizujących zarobki z pracy sezonowej. Temat pracy i finansów, o którym można przeczytać na Super Biznes.
  • Najwyższe dochody osiągniesz w gastronomii i turystyce w kurortach (nad morzem/w górach), gdzie do pensji dochodzą atrakcyjne napiwki.
  • Zarobki powyżej standardu czekają na osoby z kwalifikacjami, np. elektryków czy operatorów maszyn, oferując stawki wyższe niż proste prace.
  • Nawet bez doświadczenia możesz znaleźć oferty w handlu, magazynach czy produkcji spożywczej.

Gdzie płacą najwięcej za pracę sezonową? Turystyka i gastronomia na czele

Jeśli celujesz w jak najwyższe zarobki, to najpewniejszym kierunkiem są miejscowości turystyczne. W sezonie letnim, czyli od czerwca do końca sierpnia, hotele, restauracje, pensjonaty i punkty gastronomiczne przeżywają prawdziwe oblężenie. To właśnie tam zapotrzebowanie na pracowników jest największe, a co za tym idzie – rosną też stawki.

Analiza ofert pracy z portalu Pracuj.pl pokazuje, że najwyższe zarobki w pracy sezonowej w 2026 roku oferują hotele, restauracje i punkty gastronomiczne w popularnych miejscowościach wypoczynkowych. Stawki godzinowe dla kelnerów, barmanów, pomocy kuchennych czy obsługi hotelowej najczęściej przekraczają 31 zł brutto. Kluczową rolę odgrywają tu jednak napiwki, które w dobrych lokalizacjach mogą nawet podwoić miesięczne wynagrodzenie. To właśnie one sprawiają, że praca nad Bałtykiem czy w górskich kurortach jest finansowo najbardziej atrakcyjna.

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Jakie stawki oferują w handlu i magazynach?

Nie każdy jednak chce lub może pracować w gastronomii. Na szczęście wakacyjny rynek pracy ma sporo do zaoferowania również w innych branżach. Zatrudnienie można znaleźć w handlu, logistyce czy przy prostych pracach produkcyjnych. To zwykle zajęcia, które nie wymagają specjalistycznych kwalifikacji ani doświadczenia.

W 2026 roku praca sezonowa w handlu, magazynach czy przy pakowaniu oferuje stabilne stawki, najczęściej w przedziale od 30 do 32 zł brutto za godzinę. Przykładowo, pracownicy sklepów spożywczych w miejscowościach turystycznych mogą liczyć na około 31,40 zł brutto za godzinę. Podobne wynagrodzenie, w granicach 30-32 zł brutto, oferują firmy logistyczne poszukujące osób do pakowania produktów i kompletowania zamówień w swoich magazynach. Na podobnym poziomie kształtują się zarobki w sezonowych zakładach przetwórstwa owoców i warzyw, gdzie stawka wynosi zazwyczaj około 31 zł brutto za godzinę.

Prace techniczne i specjalistyczne – dlaczego można zarobić więcej?

Wśród wakacyjnych prac sezonowych najwyższe stawki często otrzymują osoby posiadające choćby podstawowe kwalifikacje techniczne. Chodzi przede wszystkim o:

  • operatorów maszyn produkcyjnych,
  • operatorów CNC,
  • elektryków i pomocników elektryków,
  • automatyków,
  • operatorów wózków widłowych,
  • pracowników utrzymania ruchu,
  • monterów instalacji i urządzeń.

Analiza aktualnych ofert pracy na Pracuj.pl pokazuje, że operatorzy maszyn produkcyjnych otrzymują często od 5 500 do 8 500 zł brutto miesięcznie, a w części ofert jeszcze więcej; operatorzy CNC mogą liczyć na wynagrodzenia rzędu 5 000–9 000 zł brutto miesięcznie.

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