GIS ostrzega: Mleko początkowe NAN OPTIpro 1 zawiera niebezpieczną toksynę

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował pilne ostrzeżenie dla konsumentów, które dotyczy popularnego mleka początkowego. W wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w jednej z partii produktu NAN OPTIpro 1, w opakowaniu 650 g, wykryto obecność cereulidyny. Jest to toksyna bakteryjna, której spożycie, choć jednorazowo może nie być groźne, w dłuższej perspektywie stwarza ryzyko dla zdrowia niemowląt.

Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH – PIB) dokładnie ocenili ryzyko. Stwierdzili, że jednorazowe podanie mleka z tą substancją prawdopodobnie nie wywoła natychmiastowych, toksycznych objawów. Niemniej jednak, długotrwałe spożywanie skażonej partii budzi poważne obawy o negatywne skutki zdrowotne dla najmłodszych. W odpowiedzi na to ostrzeżenie, firma Nestlé, działając z najwyższą ostrożnością, podjęła decyzję o wycofaniu z rynku nie tylko partii, w której wykryto toksynę, ale również kolejnej, wyprodukowanej bezpośrednio po niej.

Co ważne, poziom cereulidyny wykryty przez polskie służby sanitarne znajdował się poniżej progu interwencyjnego ustalonego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w lutym 2026 roku. Mimo to, Nestlé Polska S.A., podkreślając swoje odpowiedzialne podejście i zgodność z wymaganiami organów nadzoru, nie kwestionuje ostrożnościowego stanowiska GIS. Firma niezwłocznie rozpoczęła proces wycofywania wspomnianych produktów, aby chronić zdrowie swoich najmłodszych klientów.

Proces wycofywania objął zarówno dystrybucję sklepową, jak i bezpośrednio konsumentów. Oznacza to, że wspomniane partie mleka początkowego NAN OPTIpro 1, o dacie minimalnej trwałości do czerwca 2027 roku, nie powinny już znajdować się w obrocie. Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco monitoruje wszystkie działania podejmowane przez producenta, aby upewnić się, że produkt zostanie skutecznie usunięty z rynku. Żaden inny produkt Nestlé nie jest objęty tym ostrzeżeniem.

Jak chronić swoje dziecko?

Jeśli w Państwa domach znajduje się mleko początkowe NAN OPTIpro 1 o dacie minimalnej trwałości wskazanej na 06/2027, ważne jest, aby natychmiast zaprzestać jego podawania. Oznaczenia partii znajdują się zazwyczaj na spodzie opakowania produktu. W przypadku, gdy po spożyciu zakwestionowanego mleka pojawiły się jakiekolwiek niepokojące objawy zdrowotne u dziecka, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem pediatrą. Zawsze priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych.

Nestlé Polska S.A. oferuje pomoc konsumentom, którzy zakupili objęte wycofaniem partie produktu. W celu wymiany mleka lub uzyskania dodatkowych informacji i odpowiedzi na nurtujące pytania, dystrybutor prosi o kontakt z Serwisem Konsumenta. Dostępna jest bezpłatna infolinia pod numerem 800 174 902 oraz adres e-mail: [email protected]. Firma podjęła również kroki, by poinformować rodziców i opiekunów o sytuacji za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: NAN OPTIpro 1, 650 g

NAN OPTIpro 1, 650 g Partia objęta wycofaniem 1: L-53430346BA

L-53430346BA Partia objęta wycofaniem 2: L-53440346BA

L-53440346BA Data minimalnej trwałości (dla obu partii): 06.2027

06.2027 Kraj pochodzenia: Niderlandy

Niderlandy Dystrybutor: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa Kontakt dla konsumentów: Bezpłatna infolinia: 800 174 902 E-mail: [email protected]



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