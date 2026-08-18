XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2026, rozpoczynające się 8 września, spodziewa się rekordowej frekwencji – ponad 6000 uczestników z 60 krajów.

Głównym tematem Forum będzie "Architektura nowego porządku - stabilność w czasach zmian", a dyskusje odbędą się w ramach ośmiu ścieżek tematycznych, m.in. cyfryzacji, zdrowia i bezpieczeństwa.

W wydarzeniu wezmą udział kluczowi ministrowie rządu Donalda Tuska, a także międzynarodowi eksperci, tacy jak amerykański geopolityk Hal Brands i specjalistka od AI prof. Nicole Alexander.

Ponad 200 prezesów i członków zarządów wiodących firm, w tym z Lidl, Maspex i LUX MED, potwierdziło swój udział, co podkreśla znaczenie Forum dla biznesu i networkingu.

Rekordowa frekwencja i najważniejsze informacje o Forum Ekonomicznym 2026

Już za niecałe trzy tygodnie Karpacz ponownie stanie się centrum polskiej i europejskiej debaty o gospodarce i polityce. We wtorek, 8 września, punktualnie w południe, ruszy XXXV edycja Forum Ekonomicznego. Zainteresowanie jest ogromne, a tempo rejestracji sugeruje, że padnie kolejny rekord frekwencji. Organizatorzy szacują, że w tym roku do Karpacza przyjedzie ponad 6000 gości z przeszło 60 krajów.

Tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Architektura nowego porządku - stabilność w czasach zmian”. To wokół niego będą się toczyć setki paneli dyskusyjnych i spotkań. Program Forum Ekonomicznego w Karpaczu 2026 podzielono na osiem głównych ścieżek tematycznych, obejmujących m.in. cyfryzację, zdrowie, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój. Debaty uzupełnią specjalne strefy przygotowane przez czołowe polskie uczelnie, takie jak Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Krakowska czy Uniwersytet Jagielloński.

Kto z rządu Donalda Tuska i samorządu pojawi się w Karpaczu?

Jak co roku, do Karpacza zjadą najważniejsi decydenci. Rząd Donalda Tuska będzie reprezentowany przez kluczowych ministrów. Swój udział potwierdził już wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Obok niego w panelach wezmą udział ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.

Na liście obecności znajdą się także przedstawiciele parlamentu, w tym wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i wicemarszałek Sejmu RP Krzysztof Bosak. Wśród gości Forum Ekonomicznego nie zabraknie również kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów, w tym marszałka Województwa Dolnośląskiego Pawła Gancarza i marszałkini Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik. Obecni będą także marszałkowie województw podlaskiego i lubelskiego, odpowiednio Łukasz Prokorym i Jarosław Stawiarski.

Międzynarodowe gwiazdy i prezesi największych firm na liście gości

Forum w Karpaczu to nie tylko polityka. To także spotkania z wybitnymi ekspertami z całego świata. W tym roku gościem specjalnym będzie Hal Brands, amerykański geopolityk z Johns Hopkins University, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych analityków na świecie. O przyszłości technologii i sztucznej inteligencji opowie z kolei prof. Nicole Alexander z Columbia University, była dyrektorka globalnego marketingu w Meta.

Wydarzenie uświetnią również wystawy fotografii dwóch wielokrotnych laureatów nagrody World Press Photo – Madsa Nissena i Rona Haviva. W Karpaczu pojawią się też przedstawiciele rządów z całej Europy, m.in. wicepremier Czarnogóry Filip Ivanović oraz wiceminister przemysłu i handlu Czech Jan Sechter.

Imponująco wygląda również lista przedstawicieli biznesu. Swój udział potwierdziło już ponad 200 prezesów i członków zarządów kluczowych firm. Wśród nich są m.in. Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska, Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Maspex, Anna Rulkiewicz, prezeska zarządu Grupy LUX MED, oraz Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity S.A. To pokazuje, jak ważnym miejscem do budowania relacji i prowadzenia rozmów biznesowych jest to wydarzenie.

Ryszard Florek - Prezes FAKRO - Karpacz 2025