Do Sejmu wpłynęła petycja o zniesienie PIT i programów socjalnych ("800+", 13. i 14. emerytura).

Autor argumentuje neutralnością finansową, ale eksperci wskazują, że PIT finansuje państwo i samorządy, a jego zniesienie wymagałoby rekompensat.

Zniesienie PIT kwestionowane jest także ze względu na konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych.

Likwidacja podatku pit i świadczenia 800 plus

Do Sejmu wpłynęła obywatelska propozycja zakładająca całkowite zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - pisze serwis forsal.pl. Wnioskodawca postuluje nie tylko rezygnację z PIT, lecz także likwidację programów „Rodzina 800+”, 13. emerytury oraz 14. emerytury. Jednocześnie proponuje wprowadzenie mechanizmu wyrównawczego dla samorządów, które utraciłyby dochody z tego podatku.

Autor petycji argumentuje, że wpływy z PIT wyniosły w 2024 r. ok. 97,6 mld zł, natomiast wydatki na wskazane świadczenia społeczne to około 97 mld zł. W jego ocenie „oznacza to neutralność finansowa proponowanych zmian dla budżetu państwa”. Dodatkowo podkreślono brak obowiązku nakładania podatku dochodowego przez prawo Unii Europejskiej oraz ograniczoną skuteczność programów socjalnych w zwiększaniu dzietności.

Skutki dla finansów państwa i samorządów

Zniesienie PIT miałoby – według autora – przynieść powszechne korzyści: wyższe dochody netto, uproszczenie systemu podatkowego i ograniczenie biurokracji. Trzeba jednak pamiętać, że podatek PIT jest jednym z kluczowych źródeł finansowania samorządów.

Jak zwrócił uwagę dr Jacek Kulicki z Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji, realne znaczenie PIT dla sektora finansów publicznych jest znacznie większe. W 2024 r. dochody budżetu państwa z tego tytułu wyniosły 97,6 mld zł, natomiast samorządy uzyskały 80,6 mld zł. Łącznie daje to ponad 178 mld zł.

Ekspert przypomniał również o konstytucyjnych ograniczeniach zwiększania deficytu budżetowego oraz o zasadzie udziału samorządów w dochodach publicznych. Ewentualne ubytki musiałyby zostać wyrównane, co mogłoby oznaczać wzrost zadłużenia państwa lub konieczność podniesienia innych podatków.

Według wyliczeń Biura, w 2026 r. planowane wpływy z PIT mają sięgnąć ponad 225 mld zł (łącznie dla państwa i samorządów). Kwota ewentualnej rekompensaty przekroczyłaby ponad dwukrotnie prognozowane dochody z CIT i stanowiłaby blisko 60 proc. wpływów z VAT.

PIT jako konstytucyjny obowiązek

Kwestia podatków ma także wymiar ustrojowy. Art. 84 Konstytucji RP stanowi, że każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów publicznych określonych w ustawie. W ocenie dr. Jacka Kulickiego proponowane rozwiązania są nieuzasadnione ekonomicznie i systemowo. Ostateczne stanowisko w sprawie petycji ma zostać przedstawione podczas najbliższego posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

PTNW - Modzelewski