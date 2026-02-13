W artykule przeczytasz:

O ile wzrosną renty wdowie po marcowej waloryzacji – szczegółowa tabela wypłat

Jaki jest nowy limit uprawniający do otrzymania renty wdowiej w 2026 roku

Kiedy wdowy i wdowcy dostaną trzynastą i czternastą emeryturę

Co zmieni się w rencie wdowiej od 2027 roku – rewolucja w wysokości świadczeń

Renta wdowia 2026 – kogo dotyczy podwyżka

ZUS wypłaca obecnie renty wdowie dla ponad 1 mln 17 tys. osób. Wszyscy ci seniorzy od marca otrzymają wyższe świadczenia. Renta wdowia to specjalne wsparcie dla osób, które straciły małżonka. Pozwala ona łączyć własną emeryturę z rentą rodzinną po zmarłym partnerze.

System działa według prostej zasady. Wdowa lub wdowiec może wybrać jedno ze świadczeń w pełnej wysokości, a drugie w 15 proc. Do końca 2026 roku obowiązuje właśnie taki model wypłat.

Waloryzacja renty wdowiej – nowy limit od marca

Marcowa waloryzacja przyniesie podwyżkę wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych o 5,3 proc. Renta wdowia również wzrośnie, ponieważ składa się z dwóch, a czasem nawet trzech osobnych świadczeń. Każde z nich podlega waloryzacji oddzielnie.

Ważna zmiana dotyczy limitu. Obecnie renta wdowia przysługuje, gdy suma obu świadczeń nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5 tys. 636 zł i 73 gr brutto. Od marca limit wzrośnie do 5 tys. 935 zł i 48 gr brutto.

Renta wdowia – ile dostaniesz po waloryzacji

Wysokość podwyżki zależy od kwoty otrzymywanej obecnie. Przykładowe wyliczenia pokazują konkretne zyski:

przy rencie 2000 zł brutto zysk wyniesie 96,46 zł netto miesięcznie

przy rencie 3000 zł brutto wzrost to 125,69 zł netto

przy rencie 4000 zł brutto podwyżka sięgnie 167,92 zł netto

przy najwyższych rentach (4500 zł) zysk wyniesie 188,04 zł netto

W skali całego roku osoby pobierające rentę wdowią zyskają od kilkuset do prawie dwóch tysięcy złotych. Najniższe renty wzrosną o około 90 zł miesięcznie, co daje ponad 900 zł rocznie. Konkretne kwoty w naszej GALERII.

Trzynastka i czternastka dla wdów i wdowców

Oprócz regularnej waloryzacji, osoby pobierające rentę wdowią otrzymają dodatkowe świadczenia. W kwietniu ZUS wypłaci trzynaste emerytury. Wdowy i wdowcy dostaną także czternastki oraz decyzje o wysokości świadczenia po marcowej podwyżce.

Te dodatkowe wypłaty znacząco zwiększą roczne dochody seniorów. Łącznie z waloryzacją i dodatkowymi świadczeniami, budżety emerytów poprawią się w 2026 roku.

Rewolucja w rencie wdowiej od 2027 roku

Największa zmiana czeka wdowy i wdowców w przyszłym roku. Od stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc. To oznacza znacznie wyższe wypłaty.

W praktyce senior będzie mógł pobierać własną emeryturę w 100 proc. i aż 25 proc. renty rodzinnej. Druga opcja to 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnej emerytury. Ta zmiana rzeczywiście zrewolucjonizuje system wsparcia dla osób owdowiałych.

