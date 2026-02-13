W artykule przeczytasz:
- O ile wzrosną renty wdowie po marcowej waloryzacji – szczegółowa tabela wypłat
- Jaki jest nowy limit uprawniający do otrzymania renty wdowiej w 2026 roku
- Kiedy wdowy i wdowcy dostaną trzynastą i czternastą emeryturę
- Co zmieni się w rencie wdowiej od 2027 roku – rewolucja w wysokości świadczeń
Spis treści
Renta wdowia 2026 – kogo dotyczy podwyżka
ZUS wypłaca obecnie renty wdowie dla ponad 1 mln 17 tys. osób. Wszyscy ci seniorzy od marca otrzymają wyższe świadczenia. Renta wdowia to specjalne wsparcie dla osób, które straciły małżonka. Pozwala ona łączyć własną emeryturę z rentą rodzinną po zmarłym partnerze.
System działa według prostej zasady. Wdowa lub wdowiec może wybrać jedno ze świadczeń w pełnej wysokości, a drugie w 15 proc. Do końca 2026 roku obowiązuje właśnie taki model wypłat.
Waloryzacja renty wdowiej – nowy limit od marca
Marcowa waloryzacja przyniesie podwyżkę wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych o 5,3 proc. Renta wdowia również wzrośnie, ponieważ składa się z dwóch, a czasem nawet trzech osobnych świadczeń. Każde z nich podlega waloryzacji oddzielnie.
Ważna zmiana dotyczy limitu. Obecnie renta wdowia przysługuje, gdy suma obu świadczeń nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5 tys. 636 zł i 73 gr brutto. Od marca limit wzrośnie do 5 tys. 935 zł i 48 gr brutto.
Renta wdowia – ile dostaniesz po waloryzacji
Wysokość podwyżki zależy od kwoty otrzymywanej obecnie. Przykładowe wyliczenia pokazują konkretne zyski:
- przy rencie 2000 zł brutto zysk wyniesie 96,46 zł netto miesięcznie
- przy rencie 3000 zł brutto wzrost to 125,69 zł netto
- przy rencie 4000 zł brutto podwyżka sięgnie 167,92 zł netto
- przy najwyższych rentach (4500 zł) zysk wyniesie 188,04 zł netto
W skali całego roku osoby pobierające rentę wdowią zyskają od kilkuset do prawie dwóch tysięcy złotych. Najniższe renty wzrosną o około 90 zł miesięcznie, co daje ponad 900 zł rocznie. Konkretne kwoty w naszej GALERII.
Trzynastka i czternastka dla wdów i wdowców
Oprócz regularnej waloryzacji, osoby pobierające rentę wdowią otrzymają dodatkowe świadczenia. W kwietniu ZUS wypłaci trzynaste emerytury. Wdowy i wdowcy dostaną także czternastki oraz decyzje o wysokości świadczenia po marcowej podwyżce.
Te dodatkowe wypłaty znacząco zwiększą roczne dochody seniorów. Łącznie z waloryzacją i dodatkowymi świadczeniami, budżety emerytów poprawią się w 2026 roku.
Rewolucja w rencie wdowiej od 2027 roku
Największa zmiana czeka wdowy i wdowców w przyszłym roku. Od stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z obecnych 15 proc. do 25 proc. To oznacza znacznie wyższe wypłaty.
W praktyce senior będzie mógł pobierać własną emeryturę w 100 proc. i aż 25 proc. renty rodzinnej. Druga opcja to 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnej emerytury. Ta zmiana rzeczywiście zrewolucjonizuje system wsparcia dla osób owdowiałych.