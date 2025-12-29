System kaucyjny w Polsce dynamicznie się rozwija: w listopadzie zebrano już pół miliona opakowań, co oznacza 200-krotny wzrost w porównaniu do października.

Po okresie przejściowym w sklepach pojawi się znacznie więcej produktów z kaucją, choć przez pewien czas dostępne będą również opakowania bez oznaczenia.

Od 1 stycznia 2025 r. wyższe opłaty produktowe zachęcą producentów i importerów do szybszego włączania się w system.

System kaucyjny ma na celu zwiększenie recyklingu, uporządkowanie rynku opakowań i zmniejszenie ilości odpadów.

System kaucyjny nabiera rozpędu

Pierwsze tygodnie funkcjonowania systemu kaucyjnego pokazują, że rozwiązanie stopniowo zakorzenia się na rynku i w nawykach konsumentów. Jak podkreśla wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, skala systemu rośnie znacznie szybciej, niż jeszcze miesiąc wcześniej.

"Zebraliśmy ankiety od operatorów, z których wynika, że na koniec listopada w całym łańcuchu dostaw było już 60 mln opakowań, z czego 2,5 mln opakowań było w sprzedaży detalicznej, natomiast pół miliona opakowań zostało zwróconych. To oznacza, że w sprzedaży detalicznej mamy już 30-krotny wzrost w porównaniu do tego, co było na koniec października i oznacza również 200-krotny wzrost, jeżeli chodzi o liczby w zebranych opakowaniach" - powiedziała Sowińska.

Coraz więcej opakowań z kaucją w sklepach

Według przedstawicielki resortu klimatu tempo wdrażania systemu jest zgodne z wcześniejszymi prognozami MKiŚ. Kluczowym elementem jest zakończenie okresu przejściowego, po którym konsumenci będą spotykać w sklepach coraz więcej opakowań objętych kaucją. Jednocześnie przez pewien czas równolegle dostępne pozostaną produkty bez oznaczenia kaucji.

"Teraz kończymy okres przejściowy i z perspektywy klienta zmieni się tylko jedno - tych opakowań będzie coraz więcej. Spodziewamy się, że w pierwszym kwartale znowu nastąpi taka intensyfikacja ilości opakowań, być może kolejny taka intensyfikacja będzie również pod koniec roku. Wynika to przede wszystkim z tego, jak ten system jest skonstruowany finansowo" - powiedziała wiceszefowa MKiŚ, zastrzegając, że w sklepach nadal będą opakowania bez znaku kaucji.

Producenci i importerzy przyspieszą wejście do systemu

Istotnym impulsem dla dalszego rozwoju systemu kaucyjnego w Polsce będzie zmiana przepisów od 1 stycznia. Wyższe opłaty produktowe sprawią, że przystąpienie do systemu stanie się dla producentów oraz importerów bardziej opłacalne niż dotychczas. Resort klimatu spodziewa się, że to przełoży się na kolejny wyraźny wzrost liczby opakowań objętych kaucją już w I kwartale 2026 r.

Rozwijający się system ma nie tylko zwiększyć poziom recyklingu, ale również uporządkować rynek opakowań i ograniczyć ilość odpadów trafiających do środowiska.

PTNW Balcerowicz