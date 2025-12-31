Biedronka wydała specjalny komunikat na Sylwestra. Dla wszystkich klientów

Do której czynna Biedronka w Sylwestra 2025? Godziny otwarcia

W Sylwestra, czyli w środę, 31 grudnia 2025 roku, wszystkie sklepy sieci Biedronka będą czynne 21:00, co sieć potwierdziła już w specjalnym komunikacie. Jak napisano, "w odpowiedzi na wzmożony ruch zakupowy w okresie świąteczno-noworocznym sieć Biedronka wydłuża godziny pracy swoich sklepów, dając klientom więcej czasu na przygotowania do nadchodzącej zabawy sylwestrowej oraz Nowego Roku. To także odpowiedź na potrzeby zakupowe po krótkim, trzydniowym tygodniu handlowym, tak aby każdy miał możliwość uzupełnienia niezbędnych produktów.". Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia konkretnego sklepu znajdziesz na jego drzwiach, w aplikacji mobilnej Biedronka lub na stronie internetowej biedronka.pl.

W poniedziałek 29 grudnia oraz we wtorek 30 grudnia ponad 2700 sklepów Biedronki było otwarte do godziny 23:00 lub dłużej, aby umożliwić klientom spokojne uzupełnienie zapasów przed Sylwestrem.

Czy Biedronka jest otwarta 1 stycznia 2026 roku?

Pierwszego dnia Nowego Roku, czyli w środę 1 stycznia 2026 roku, wszystkie sklepy sieci Biedronka będą zamknięte. Placówki ponownie otworzą się dla klientów w czwartek 2 stycznia 2026 roku. W Nowy Rok zakupy będzie można zrobić jedynie w wybranych Żabkach, na stacjach paliw lub w małych sklepach osiedlowych, gdzie za ladą stanie właściciel.

Sylwestrowe promocje w Biedronce - co warto kupić?

Biedronka przygotowała szereg atrakcyjnych promocji, które obowiązują w dniach poprzedzających Sylwestra, a niektóre nawet do 3 stycznia 2026 roku.

Kabanosy Tarczyński: Do 3 stycznia drugi, tańszy produkt spośród wszystkich paczkowanych kabanosów Tarczyński kupisz za jedyne 1 zł, korzystając z karty Moja Biedronka lub aplikacji. Dzienny limit to 6 produktów.

Chipsy i chrupki: Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki objęte są promocją 2+1 gratis przy zakupie trzech produktów.

Masło: W dniach 29-31 grudnia masło ekstra polskie Mlekovita 200 g dostępne jest w promocji 4+2 gratis (limit dzienny 6 sztuk na kartę Moja Biedronka). Dodatkowo, tylko 31 grudnia masło Mleczna Dolina kosztuje 2,99 zł za sztukę przy zakupie trzech kostek (limit dzienny 3 sztuki).

Mleko UHT: Mleko UHT 3,2% Łaciate i/lub Wypasione marki Mlekovita w dniach 29-31 grudnia w promocji 3+3 gratis, co oznacza, że litr kosztuje 2,25 zł. Limit dzienny to 12 kartonów na kartę Moja Biedronka.

Cukier biały: Od 29 grudnia do 3 stycznia cukier biały 1 kg dostępny jest w promocji 2+2 gratis, co daje cenę 1,40 zł za sztukę przy zakupie czterech. Limit dzienny to 12 sztuk na kartę Moja Biedronka.

Coca-Cola: Przy zakupie trzech butelek 1,75 l, Coca-Cola (w tym Zero Cukru) kosztuje 5,99 zł za sztukę.

Fajerwerki: Od 29 do 31 grudnia Biedronka oferuje również fajerwerki w promocji -50% na drugi, tańszy produkt przy zakupie dwóch produktów promocyjnych.

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać aktualne gazetki promocyjne oraz warunki promocji w sklepie, ponieważ dostępność produktów i asortyment mogą się różnić w zależności od lokalizacji.

