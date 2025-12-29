Czy Sylwester jest dniem wolnym od pracy? Są wyjątki od reguły

Czy Sylwester jest wolny od pracy?

Niestety, Sylwester, czyli 31 grudnia 2025 roku, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Mimo to, w 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wielu pracodawców może zdecydować się na skrócenie czasu pracy lub udzielenie dodatkowego dnia wolnego, aby umożliwić pracownikom przygotowania do obchodów. Warto jednak pamiętać, że jest to wyłącznie dobra wola pracodawcy, a nie obowiązek prawny.

Warto pamiętać, że niektóre instytucje już zdecydowały się na skrócenie godzin otwarcia. Przykładowo, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego będzie czynny w Sylwestra 2025 roku do godziny 13:00. Podobnie, Poczta Polska informuje, że 31 grudnia placówki będą czynne do godziny 16:00, z wyjątkiem placówek całodobowych i najdłużej czynnych, które będą otwarte do 18:00 (UP Warszawa 1 nawet do 24:00). Kasa Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach również będzie czynna krócej, bo tylko do 10:30. Urząd Miejski w Gdańsku będzie obsługiwał interesantów do godziny 15:00.

W przypadku szkół, 31 grudnia 2025 roku wypada w zimowej przerwie świątecznej, która trwa od 22 do 31 grudnia 2025 roku. Oznacza to, że uczniowie będą mieli wolne od zajęć lekcyjnych.

Okres świąteczny obfitujący w dni wolne

Grudzień 2025 roku oraz początek stycznia 2026 roku to okres, który obfituje w dni wolne od pracy, co sprzyja planowaniu dłuższego urlopu. Taki układ kalendarza stworzył doskonałą okazję do wzięcia kilku dni urlopu między 27 a 30 grudnia, co w połączeniu z Sylwestrem i Nowym Rokiem pozwala na naprawdę długi wypoczynek.

24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia. Od 2025 roku Wigilia jest po raz pierwszy ustawowo wolna od pracy, co jest znaczącą zmianą i daje możliwość dłuższego świętowania.

25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień).

26 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (drugi dzień).

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok. Jest to ustawowo wolny dzień od pracy.

6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli. Ten dzień również jest ustawowo wolny od pracy. Dzięki temu, biorąc urlop 2 i 5 stycznia, można cieszyć się kolejnym długim weekendem.

Petycja w sprawie zniesienia Święta Trzech Króli

Mimo że 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy, w Senacie pojawiła się petycja postulująca zniesienie tego święta. Autor petycji argumentuje, że rezygnacja z dnia wolnego mogłaby przynieść korzyści gospodarce, ograniczając przestoje w pracy i zwiększając jej wydajność. Petycja ta została przyjęta do rozpatrzenia przez Senacką Komisję ds. Petycji, jednak na razie nie podjęto żadnych dalszych działań legislacyjnych. W 2026 roku święto Trzech Króli pozostanie dniem wolnym od pracy.

Ile dni wolnych czeka nas w 2026 roku?

W 2026 roku czeka nas łącznie 114 dni wolnych od pracy, wliczając w to weekendy i święta. W 2026 roku w Polsce przypada 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. Osiem z nich wypada w dni robocze, a sześć w weekendy. W 2026 roku dwa święta wypadają w sobotę, co oznacza, że pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia dodatkowych dni wolnych w innym terminie, zmniejszając tym samym wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde takie święto.

Święta, które wypadają w sobotę w 2026 roku to:

15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Święto Wojska Polskiego).

26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Oznacza to, że za te dwa dni pracownikom przysługiwać będzie dodatkowy dzień wolny, co daje możliwość przedłużenia weekendu lub wykorzystania go w innym dogodnym terminie.

