Nigdy nie możesz samodzielnie wyrzucić lokatora, odciąć mu mediów ani wymieniać zamków, nawet jeśli nie płaci czynszu – takie działania są niezgodne z prawem.

Przed podjęciem formalnych kroków, spróbuj porozmawiać z najemcą; często szczera rozmowa pomaga rozwiązać problem.

Aby wypowiedzieć umowę z powodu niepłacenia czynszu, musisz uprzedzić najemcę na piśmie i dać mu dodatkowy termin na uregulowanie zaległości (miesiąc w przypadku 2 pełnych okresów płatności lub 3 miesiące dla 3 pełnych okresów płatności).

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego jest prostsze dzięki wcześniejszemu oświadczeniu notarialnemu najemcy o poddaniu się egzekucji

Co zrobić, gdy najemca nie płaci czynszu? Pierwsze kroki

Zaległości w opłatach za wynajem to sytuacja stresująca dla każdej ze stron. Zanim jednak podejmiesz radykalne kroki, kluczowe jest zachowanie spokoju. Wiele problemów da się rozwiązać polubownie, co oszczędza czas i nerwy. Jak podkreślają eksperci, pierwszym i najważniejszym krokiem powinna być szczera rozmowa z najemcą. Często przyczyny opóźnień bywają losowe, jak chwilowe problemy finansowe czy zwykłe niedopatrzenie.

W pierwszej kolejności warto spokojnie porozmawiać z lokatorem i poznać źródło problemu, co może zapobiec eskalacji konfliktu. Taka rozmowa jest również dowodem dobrej woli ze strony wynajmującego, co może mieć znaczenie na późniejszych etapach formalnych. Jeśli jednak lokator unika kontaktu lub celowo zwleka z płatnościami, konieczne staje się podjęcie kroków prawnych.

Jakie kroki formalne podjąć wobec niepłacącego najemcy?

Gdy polubowne próby rozwiązania problemu zawodzą, należy sięgnąć po narzędzia przewidziane w prawie. Ustawa o ochronie praw lokatorów precyzyjnie określa procedurę postępowania. Zgodnie z jej zapisami, właściciel może wypowiedzieć umowę, jeśli najemca zwleka z zapłatą czynszu lub innych opłat za co najmniej trzy pełne okresy płatności. Zanim to jednak nastąpi, trzeba dopełnić ważnego obowiązku.

Właściciel może wypowiedzieć umowę najmu dopiero po uprzedzeniu najemcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego, miesięcznego terminu do spłaty zaległości. Pismo to, czyli wezwanie do zapłaty, musi zawierać informację o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu można złożyć wypowiedzenie umowy najmu, która obowiązuje na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Czy można odciąć media lokatorowi, który nie płaci?

Wielu właścicieli, sfrustrowanych brakiem płatności, rozważa "zmotywowanie" lokatora poprzez odcięcie dostępu do prądu, wody czy ogrzewania. To ogromny błąd, który może przynieść poważne konsekwencje prawne. Zgodnie z informacjami przytaczanymi przez portal trojmiasto.pl, takie działanie jest traktowane jako naruszenie miru domowego i utrudnianie korzystania z lokalu, co jest niezgodne z prawem.

Odcięcie mediów w wynajmowanym mieszkaniu w celu zmotywowania najemcy do zapłaty jest nie tylko nieskuteczne, ale przede wszystkim niezgodne z prawem. Właściciel, który się na to zdecyduje, naraża się na grzywnę, a nawet odpowiedzialność karną. Co więcej, najemca może pozwać go o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych. Nawet jeśli to właściciel opłaca rachunki, nie ma prawa jednostronnie odciąć mediów.

Jak legalnie usunąć niepłacącego lokatora z mieszkania?

Po skutecznym wypowiedzeniu umowy najemca powinien opuścić lokal. Jeśli tego nie zrobi, właściciel nadal nie może go usunąć siłą, wymienić zamków ani wynosić jego rzeczy. Procedura jest znacznie prostsza w przypadku umowy najmu okazjonalnego, która zawiera notarialne oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i wskazaniu lokalu zastępczego. Wówczas po wezwaniu do opróżnienia lokalu można wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności i skierować sprawę do komornika.

W przypadku tradycyjnej umowy najmu proces jest dłuższy i wymaga przeprowadzenia sprawy sądowej o eksmisję. Jeżeli lokator nie opuści lokalu dobrowolnie, jedyną legalną drogą jest przeprowadzenie procedury eksmisyjnej za pośrednictwem sądu i komornika. Samodzielne próby usunięcia lokatora są nielegalne i mogą zostać potraktowane jako przestępstwo.

PTNW - Modzelewski