Nadchodzące chłody to idealny moment, by zatroszczyć się o kondycję samochodu. W Lidlu od 15 listopada czeka szeroki wybór akcesoriów Ultimate Speed®, które ułatwią ochronę auta przed mrozem, śniegiem i nagłymi awariami – od praktycznych osłon po urządzenia wspierające akumulator.

Przygotowanie auta na zimę z Lidlem

Poranne przymrozki coraz wyraźniej sygnalizują nadejście zimy. Kierowcy mogą więc skorzystać z możliwości wyposażenia samochodu w akcesoria, które ułatwią codzienną eksploatację w trudniejszych warunkach. Od soboty, 15 listopada w sklepach Lidl znajdziemy szeroki wybór zimowych akcesoriów Ultimate Speed®, które ułatwią konserwację i ochronę auta przed mrozem.

Osłony i pokrowce – wygoda na co dzień

Aby uniknąć porannego skrobania szyb, klienci mogą sięgnąć po termiczną osłonę na szybę z dodatkowymi osłonami lusterek za 19,99 zł/szt. Model wyposażono w odblaskowe elementy, a dzięki prostej konstrukcji sprawdzi się przez cały rok – zimą chroni przed mrozem, latem przed przegrzaniem.

W ofercie znalazł się również wodoodporny pokrowiec na samochód, dostępny w czterech rozmiarach. Za zestaw zapłacimy 59,99 zł, a elastyczny brzeg ułatwia dopasowanie do karoserii, zabezpieczając ją przed śniegiem, solą i zabrudzeniami.

Akcesoria do akumulatorów – bezpieczeństwo w niskich temperaturach

Dla kierowców przygotowano także urządzenia wspierające działanie akumulatora. Prostownik Ultimate Speed oferowany jest w promocji za 179 zł – to 70 zł taniej niż standardowo. Produkt wyróżnia się funkcją testera akumulatora i alternatora oraz trybem push, który pomaga przy uruchamianiu silnika. Maksymalny prąd ładowania wynosi 6 A dla aut osobowych i 17 A dla dostawczych.

Ułatwieniem w kryzysowej sytuacji może być także mobilny rozrusznik z powerbankiem. Dostępny jest w cenie 149 zł, czyli 50 zł taniej. Jego wysoki impuls prądu – około 500 A (12 V) – umożliwia szybki rozruch, a w zestawie znajdują się m.in. przewody rozruchowe i USB-C.

Dodatkowe wsparcie dla kierowców – praktyczne urządzenia

Przed dłuższą podróżą warto zaopatrzyć się w ładowarkę do akumulatorów z torbą za 49,99 zł, wyposażoną w cztery programy pracy dla akumulatorów 6 i 12 V o pojemności od 1,2 do 120 Ah. W sprzedaży znajduje się także tester akumulatorów w cenie 149 zł, generujący kod QR z wynikami diagnostyki.

Na koniec w ofercie znalazły się kable rozruchowe typu 25 za 49,99 zł/zestaw, przeznaczone do silników benzynowych do 5500 cm³ oraz wysokoprężnych do 3000 cm³, które mogą przydać się podczas pomocy innym kierowcom.

