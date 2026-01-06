Zasiłek opiekuńczy na rodzica w 2026: ZUS przypomina o 14 dniach i wyjaśnia, jak go dostać

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-01-06 20:38

ZUS informuje, że zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko. Świadczenie można otrzymać również wtedy, gdy pomocy w chorobie potrzebuje rodzic lub inny członek rodziny. W 2026 roku zasady pozostają niezmienione - kluczowe jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego.

Ręce seniora z widocznymi zmarszczkami, spoczywające na szarych spodniach, obejmowane przez młodszą dłoń w geście wsparcia. Osoba starsza nosi zegarek, pierścionek i bransoletkę z koralików. Zdjęcie symbolizuje opiekę nad rodzicem i zasiłek opiekuńczy, o czym przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

  • 14 dni zasiłku rocznie na opiekę nad chorym rodzicem - nawet gdy nie mieszkasz z nim pod jednym dachem
  • Dostaniesz 80 proc. wynagrodzenia za każdy dzień sprawowania opieki, w tym weekendy i święta
  • Musisz mieć ubezpieczenie chorobowe - obowiązkowe dla umowy o pracę, dobrowolne dla zleceń i B2B
  • Potrzebujesz zaświadczenia lekarskiego oraz druku Z-15B do złożenia u pracodawcy
Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy na rodzica

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Dla pracowników etatowych jest ono obowiązkowe. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy muszą wykupić je dobrowolnie.

Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu. Nawet po tygodniu pracy możesz z niego skorzystać.

Zasiłek opiekuńczy - limity dni w 2026 roku

Przepisy jasno określają limity zasiłku w roku kalendarzowym. Zależą one od tego, nad kim sprawujesz opiekę.

60 dni otrzymasz na:

  • chore dziecko do 14 lat
  • zdrowe dziecko do 8 lat (np. przy zamknięciu żłobka)

30 dni przysługuje na:

  • niepełnosprawne dziecko od 8 do 18 lat
  • chore niepełnosprawne dziecko od 14 do 18 lat

14 dni dostaniesz na:

  • chorego rodzica
  • innego chorego członka rodziny
  • chore dziecko powyżej 14 lat (bez niepełnosprawności)

Łączny limit zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku. Jeśli opiekujesz się wyłącznie dziećmi niepełnosprawnymi i innymi członkami rodziny - maksymalnie 30 dni.

Warunki otrzymania zasiłku na chorego rodzica

Zasiłek na rodzica przysługuje nawet wtedy, gdy z nim nie mieszkasz. Musisz jednak faktycznie sprawować opiekę w okresie zwolnienia.

Możesz otrzymać świadczenie także gdy rodzic mieszka z kimś innym. Warunek: domownicy są chorzy lub niezdolni do zapewnienia opieki.

Konieczne jest wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego w okresie sprawowania opieki. Miejscem opieki może być dom rodzica lub twoje mieszkanie.

Jakie dokumenty są potrzebne

Lekarz musi wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające:

  • dane osoby chorej
  • dane opiekuna
  • okres sprawowania opieki

Zaświadczenie wraz z drukiem Z-15B składasz u pracodawcy.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2026 roku

Zasiłek to 80 proc. twojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oblicza się je z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem powstania potrzeby opieki.

Świadczenie przysługuje za każdy dzień zwolnienia. Dotyczy to także weekendów i świąt.

Zasiłek na innych członków rodziny

ZUS przypomina, że za członków rodziny uważa się:

  • małżonka
  • teściów
  • dziadków
  • wnuki
  • rodzeństwo
  • dzieci powyżej 14 lat

Warunek: muszą pozostawać z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie opieki.

