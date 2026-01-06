- 14 dni zasiłku rocznie na opiekę nad chorym rodzicem - nawet gdy nie mieszkasz z nim pod jednym dachem
- Dostaniesz 80 proc. wynagrodzenia za każdy dzień sprawowania opieki, w tym weekendy i święta
- Musisz mieć ubezpieczenie chorobowe - obowiązkowe dla umowy o pracę, dobrowolne dla zleceń i B2B
- Potrzebujesz zaświadczenia lekarskiego oraz druku Z-15B do złożenia u pracodawcy
Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy na rodzica
Zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Dla pracowników etatowych jest ono obowiązkowe. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy muszą wykupić je dobrowolnie.
Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu. Nawet po tygodniu pracy możesz z niego skorzystać.
Zasiłek opiekuńczy - limity dni w 2026 roku
Przepisy jasno określają limity zasiłku w roku kalendarzowym. Zależą one od tego, nad kim sprawujesz opiekę.
60 dni otrzymasz na:
- chore dziecko do 14 lat
- zdrowe dziecko do 8 lat (np. przy zamknięciu żłobka)
30 dni przysługuje na:
- niepełnosprawne dziecko od 8 do 18 lat
- chore niepełnosprawne dziecko od 14 do 18 lat
14 dni dostaniesz na:
- chorego rodzica
- innego chorego członka rodziny
- chore dziecko powyżej 14 lat (bez niepełnosprawności)
Łączny limit zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku. Jeśli opiekujesz się wyłącznie dziećmi niepełnosprawnymi i innymi członkami rodziny - maksymalnie 30 dni.
Warunki otrzymania zasiłku na chorego rodzica
Zasiłek na rodzica przysługuje nawet wtedy, gdy z nim nie mieszkasz. Musisz jednak faktycznie sprawować opiekę w okresie zwolnienia.
Możesz otrzymać świadczenie także gdy rodzic mieszka z kimś innym. Warunek: domownicy są chorzy lub niezdolni do zapewnienia opieki.
Konieczne jest wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego w okresie sprawowania opieki. Miejscem opieki może być dom rodzica lub twoje mieszkanie.
Jakie dokumenty są potrzebne
Lekarz musi wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające:
- dane osoby chorej
- dane opiekuna
- okres sprawowania opieki
Zaświadczenie wraz z drukiem Z-15B składasz u pracodawcy.
Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2026 roku
Zasiłek to 80 proc. twojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oblicza się je z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem powstania potrzeby opieki.
Świadczenie przysługuje za każdy dzień zwolnienia. Dotyczy to także weekendów i świąt.
Zasiłek na innych członków rodziny
ZUS przypomina, że za członków rodziny uważa się:
- małżonka
- teściów
- dziadków
- wnuki
- rodzeństwo
- dzieci powyżej 14 lat
Warunek: muszą pozostawać z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie opieki.