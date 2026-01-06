14 dni zasiłku rocznie na opiekę nad chorym rodzicem - nawet gdy nie mieszkasz z nim pod jednym dachem

- nawet gdy nie mieszkasz z nim pod jednym dachem Dostaniesz 80 proc. wynagrodzenia za każdy dzień sprawowania opieki, w tym weekendy i święta

za każdy dzień sprawowania opieki, w tym weekendy i święta Musisz mieć ubezpieczenie chorobowe - obowiązkowe dla umowy o pracę, dobrowolne dla zleceń i B2B

- obowiązkowe dla umowy o pracę, dobrowolne dla zleceń i B2B Potrzebujesz zaświadczenia lekarskiego oraz druku Z-15B do złożenia u pracodawcy

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy na rodzica

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Dla pracowników etatowych jest ono obowiązkowe. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy muszą wykupić je dobrowolnie.

Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu. Nawet po tygodniu pracy możesz z niego skorzystać.

Zasiłek opiekuńczy - limity dni w 2026 roku

Przepisy jasno określają limity zasiłku w roku kalendarzowym. Zależą one od tego, nad kim sprawujesz opiekę.

60 dni otrzymasz na:

chore dziecko do 14 lat

zdrowe dziecko do 8 lat (np. przy zamknięciu żłobka)

30 dni przysługuje na:

niepełnosprawne dziecko od 8 do 18 lat

chore niepełnosprawne dziecko od 14 do 18 lat

14 dni dostaniesz na:

chorego rodzica

innego chorego członka rodziny

chore dziecko powyżej 14 lat (bez niepełnosprawności)

Łączny limit zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku. Jeśli opiekujesz się wyłącznie dziećmi niepełnosprawnymi i innymi członkami rodziny - maksymalnie 30 dni.

Warunki otrzymania zasiłku na chorego rodzica

Zasiłek na rodzica przysługuje nawet wtedy, gdy z nim nie mieszkasz. Musisz jednak faktycznie sprawować opiekę w okresie zwolnienia.

Możesz otrzymać świadczenie także gdy rodzic mieszka z kimś innym. Warunek: domownicy są chorzy lub niezdolni do zapewnienia opieki.

Konieczne jest wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego w okresie sprawowania opieki. Miejscem opieki może być dom rodzica lub twoje mieszkanie.

Jakie dokumenty są potrzebne

Lekarz musi wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające:

dane osoby chorej

dane opiekuna

okres sprawowania opieki

Zaświadczenie wraz z drukiem Z-15B składasz u pracodawcy.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2026 roku

Zasiłek to 80 proc. twojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Oblicza się je z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem powstania potrzeby opieki.

Świadczenie przysługuje za każdy dzień zwolnienia. Dotyczy to także weekendów i świąt.

Zasiłek na innych członków rodziny

ZUS przypomina, że za członków rodziny uważa się:

małżonka

teściów

dziadków

wnuki

rodzeństwo

dzieci powyżej 14 lat

Warunek: muszą pozostawać z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie opieki.

