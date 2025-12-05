Opłaty za śmieci ustala gmina, a zasady zwolnień i ulg mogą się znacznie różnić między miejscowościami – zawsze sprawdź lokalne przepisy.

Wiele gmin oferuje ulgi dla seniorów, osób o niskich dochodach, niepełnosprawnych oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny, a zniżka za kompostowanie jest obowiązkowa.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia, np. orzeczenie o niepełnosprawności.

Możesz uniknąć opłat, jeśli nikt nie zamieszkuje nieruchomości i nie wytwarza odpadów, pod warunkiem złożenia odpowiedniej deklaracji i udokumentowania nieobecności.

Opłaty za śmieci ustala gmina

Za gospodarowanie odpadami płaci każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości. Jednocześnie rada gminy może – uchwałą – zwolnić wybrane gospodarstwa w całości albo częściowo, dlatego zasady różnią się między miejscowościami. Zanim uznasz, że ulga ci nie przysługuje, sprawdź lokalną uchwałę albo zapytaj w urzędzie.

W stolicy działa „Warszawska Pomoc Osłonowa”. To wsparcie dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto. Miasto pokrywa wtedy co najmniej 50 proc. opłaty śmieciowej.

Kto może nie płacić lub płacić mniej

Poza seniorami (zwykle po 65. roku życia i z niskim dochodem) gminy obejmują ulgami także:

* osoby o niskich dochodach, ocenianych według progów z pomocy społecznej,

* osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub długotrwale chore,

* rodziny z Kartą Dużej Rodziny – w niektórych miastach zniżka wynosi np. 20 proc.,

* właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady; taka zniżka jest obowiązkowa w każdej gminie.

Ulgi nie są automatyczne. Trzeba złożyć wniosek i dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację (np. orzeczenie o niepełnosprawności czy decyzję o świadczeniach).

Jak całkiem uniknąć opłaty

Możliwe jest też pełne zwolnienie, gdy w lokalu nikt faktycznie nie mieszka i nie wytwarza odpadów – np. podczas dłuższego pobytu w sanatorium, domu opieki czy wyjazdu zagranicznego. Wymaga to złożenia deklaracji o braku mieszkańców na wskazany okres oraz pokazania dowodów nieobecności. Dzięki temu opłata może spaść do zera całkowicie legalnie.

PTNW - Modzelewski