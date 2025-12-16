Sezon grzewczy 2025/2026 będzie droższy niż poprzednie, z przewidywanym kosztem ogrzewania domu 150 m² gazem na poziomie 6000 zł rocznie.

Na wysokość rachunku za gaz wpływają nie tylko ceny jednostkowe, ale też opłaty dystrybucyjne, abonamentowe, podatki, akcyza i koszty serwisu kotła.

Prognozy wskazują na dalszy wzrost kosztów, m.in. przez planowane wprowadzenie opłaty ETS2 za emisję CO₂, co zwiększy obciążenie dla użytkowników gazu.

Pomimo obniżki ceny gazu dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2025 roku, ogólne rachunki za ogrzewanie gazem mogą nadal rosnąć z powodu innych czynników

Ile będzie kosztować ogrzewanie gazem w sezonie 2025/2026?

Gospodarstwa domowe, które ogrzewają się gazem ziemnym, muszą przygotować się na kolejny drogi sezon grzewczy. Mimo chwilowej stabilizacji na rynkach, prognozy są bezlitosne – koszty ogrzewania znów wzrosną. Jak informuje portal samorządowy, właściciel domu o powierzchni 150 m² w 2023 roku za ogrzewanie płacił około 5000 zł. Rok później kwota ta wzrosła do 5600 zł. Według prognoz, w sezonie 2025/2026 roczne koszty ogrzewania gazem domu o powierzchni 150 m² mogą wynieść nawet 6000 zł, czyli o kilkaset złotych więcej niż rok wcześniej. Cytowany przez portal Polski Alarm Smogowy podaje, że ogrzewanie gazem jest już o 27 proc. droższe niż przed rokiem, a perspektywy na przyszłość nie napawają optymizmem.

Wyższe rachunki za gaz. Co wpływa na ostateczną cenę?

Ostateczna kwota, którą zobaczysz na swoim rachunku, to znacznie więcej niż tylko cena samego gazu. Składa się na nią skomplikowany labirynt opłat, które sprawiają, że nawet obniżka ceny surowca nie gwarantuje ulgi dla Twojego portfela. Jak podaje portal Onet, obecne ceny gazu ziemnego wahają się w przedziale 4,00-4,80 zł brutto za 1 m³, z czego nawet 1,6 zł to sam koszt przesyłu. Do głównych składników rachunku, które wpływają na Twoje wydatki, należą:

cena jednostkowa gazu – zależna od taryfy sprzedawcy,

– zależna od taryfy sprzedawcy, opłaty dystrybucyjne – pokrywają koszty transportu gazu do odbiorcy, a w 2025 roku wzrosły one aż o 25 proc,

– pokrywają koszty transportu gazu do odbiorcy, a w 2025 roku wzrosły one aż o 25 proc, opłata abonamentowa – stała, miesięczna opłata niezależna od zużycia,

– stała, miesięczna opłata niezależna od zużycia, podatki i akcyza – stałe obciążenia, których nie da się uniknąć.

Do tego dochodzą również koszty eksploatacji samego kotła, takie jak regularny serwis i konserwacja, które pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie paliwa.

Niższa taryfa na gaz, a rachunki w górę? Wyjaśniamy

W ostatnich tygodniach pojawiła się informacja, która mogła wprowadzić konsumentów w błąd. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową, niższą o 14,8 proc. taryfę na sprzedaż gazu od PGNiG Obrót Detaliczny, która ma obowiązywać aż do 30 czerwca 2026 roku. Portalsamorzadowy.pl wskazuje, że cena samego paliwa wyniesie 204,26 zł za megawatogodzinę. Brzmi jak dobra wiadomość, prawda? Niestety, to tylko część prawdy.

Ta obniżka dotyczy wyłącznie jednej składowej rachunku. Mimo że cena surowca spada, rosnące opłaty dystrybucyjne i inne obciążenia sprawiają, że ostateczne ceny gazu w sezonie grzewczym 2025/2026 roku i tak będą wyższe dla końcowego odbiorcy. Oznacza to, że realna ulga wynikająca z niższej ceny surowca zostanie zniwelowana przez podwyżki innych opłat, a Twój portfel i tak odczuje skutki.

Ceny gazu a sytuacja na świecie. Czy jest szansa na stabilizację?

Jak wskazuje portalsamorzadowy.pl, Polska importuje ponad 80 proc. gazu, co sprawia, że ceny są silnie uzależnione od sytuacji globalnej. Konflikty geopolityczne, zmiany klimatyczne oraz rosnące koszty emisji CO₂ to tylko niektóre z czynników, które wpływają na Twój rachunek. Dodatkowo, w przyszłości czeka nas wprowadzenie opłaty ETS2, która ponownie podniesie rachunki za ogrzewanie paliwami kopalnymi. W tej sytuacji jedynym sposobem na ograniczenie wydatków jest dbałość o efektywność energetyczną budynku oraz regularna konserwacja instalacji grzewczej. Czy Twój dom jest gotowy na te wyzwania?

