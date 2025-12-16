Biedronka wydłuża godziny otwarcia ponad 3 tys. sklepów przed świętami, aby umożliwić spokojne zakupy przed 3-dniowym zamknięciem (24-26 grudnia).

Najdłużej sklepy będą czynne 22 grudnia (do 1:00 w nocy) oraz 23 grudnia (od 5:00 do 23:30), z różnymi godzinami w pozostałe dni od 18 do 21 grudnia.

Sieć oferuje świąteczne promocje, m.in. garnki SMUKEE na wagę, zestaw noży Magdy Gessler oraz rabaty 2+1 na praliny i do 60% na kawę.

Klienci mogą wesprzeć WOŚP wpłacając datki przy kasach tradycyjnych i samoobsługowych, a od 17 grudnia również do puszek.

Nowe godziny otwarcia Biedronki przed świętami

Sieć Biedronka wydłuża godziny pracy w ponad 3 tysiącach sklepów w całej Polsce. Zmiany mają pomóc w spokojnym skompletowaniu zakupów przed dłuższą przerwą, ponieważ sklepy pozostaną zamknięte przez trzy dni: 24–26 grudnia.

Godziny otwarcia Biedronki 18–23 grudnia

Wydłużony „rozkład jazdy” obejmuje kilka dni. Od 18 do 20 grudnia sklepy będą otwarte w godzinach 6:00–23:30. W niedzielę handlową 21 grudnia zakupy zrobisz od 8:00 do 22:00. Najdłużej Biedronka ma pracować w poniedziałek 22 grudnia – od 6:00 aż do 1:00 w nocy. Z kolei we wtorek 23 grudnia sklepy mają być czynne od 5:00 do 23:30.

"Okres przedświąteczny to dla wielu rodzin wyjątkowy, ale też intensywny czas przygotowań do Bożego Narodzenia. Układ kalendarza w tym roku jest wyjątkowy. Wolna Wigilia powoduje, że klienci przez 3 dni nie zrobią zakupów, natomiast nasze koleżanki i koledzy będą mogli spędzić ten świąteczny czas ze swoimi bliskimi. W Biedronce doskonale to rozumiemy, tak jak to, że w tym szczególnie intensywnym okresie, każdy ma inny porządek dnia i dlatego wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów. Dzięki temu każdy klient będzie mógł bez pośpiechu zaplanować zakupy, znaleźć potrzebne produkty, a potem cieszyć się świąteczną atmosferą - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny, członek zarządu sieci Biedronkapromocje i oferta w Biedronce przed świętami

Mega promocje przed świętami

W sklepach zapowiedziano również świąteczną ofertę oraz promocje. Wśród produktów „na przygotowania” mają znaleźć się m.in. garnki na wagę SMUKEE w cenie 49,90 zł/kg oraz zestaw noży za 39,99 zł, rekomendowany przez Magdę Gessler. Do 20 grudnia wybrane promocje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka obejmują m.in. 2+1 gratis na praliny Raffaello i Ferrero Rocher oraz drugi produkt kawy MK Cafe nawet 60% taniej.

Warto też pamiętać, że w czasie przedświątecznych wizyt w sklepach klienci mogą wesprzeć zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – przy kasach tradycyjnych i samoobsługowych, a od 17 grudnia również wrzucając datki do charakterystycznych puszek WOŚP.

