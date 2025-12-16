Zygmunt Solorz pozostał w radzie nadzorczej tylko jednej spółki Grupy Polsat Plus – Polsat Media, a jego żona Justyna Kulka została odwołana ze wszystkich funkcji.

Odwołanie Solorza z rady nadzorczej Grupy Interia.pl to kolejna odsłona konfliktu o sukcesję między nim a jego dziećmi.

Wcześniej z rad nadzorczych kluczowych spółek, m.in. Cyfrowego Polsatu i ZE PAK, odwołano synów Zygmunta Solorza oraz jego samego i Justynę Kulkę.

Spór o kontrolę nad biznesami Solorza toczy się również przed sądem w Lichtensteinie, gdzie w grudniu ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie apelacji dotyczącej fundacji TiVi Foundation

Co dalej z Zygmuntem Solorzem w Grupie Polsat Plus?

Konflikt o przejęcie kontroli nad biznesem Zygmunta Solorza przybiera na sile. Pod koniec listopada do KRS wpisano informację o odwołaniu miliardera z rady nadzorczej Grupy Interia.pl, co jest następstwem decyzji walnego zgromadzenia z początku miesiąca. Jak poinformował PAP dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk, to kolejne stanowisko, które traci założyciel Polsatu. Po odwołaniu z rady nadzorczej Grupy Interia, Zygmunt Solorz pozostaje obecnie w radzie nadzorczej tylko jednej spółki, czyli Polsat Media. Z informacji przekazanych przez rzecznika wynika również, że żona biznesmena, Justyna Kulka, „została odwołana już ze wszystkich spółek Grupy Polsat Plus, w jakich pełniła jakąkolwiek funkcję”. Wcześniej oboje utracili stanowiska m.in. w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Netii, Polkomtelu oraz ZE PAK.

Jak wygląda spór o sukcesję w rodzinie Solorza?

Obecne przetasowania są wynikiem otwartego konfliktu, który wybuchł we wrześniu 2024 roku. Wtedy, jak informowała „Gazeta Wyborcza”, trójka dzieci miliardera wysłała do menedżerów kluczowych spółek pismo, w którym ostrzegała, że dobro firm jest zagrożone przez osoby dążące do przejęcia kontroli nad biznesem. W tle sporu miała znajdować się żona biznesmena, Justyna Kulka. Zmiany w radach nadzorczych to kolejna odsłona konfliktu wewnątrz imperium biznesowego, którego tłem jest spór o sukcesję między Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi. W odpowiedzi na działania potomków, Zygmunt Solorz zapowiedział dymisje synów. W październiku 2024 r. Tobias Solorz i Piotr Żak stracili miejsca w radach nadzorczych m.in. ZE PAK, Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. Choć początkowo zaskarżyli te decyzje do sądu, w lipcu tego roku pozwy zostały wycofane.

Kiedy zapadnie ostateczna decyzja w sprawie majątku Solorza?

Ostateczne rozstrzygnięcie sporu wydaje się być blisko, jednak jego arena znajduje się poza Polską. Główny bój toczy się przed sądem w Lichtensteinie i dotyczy zmian w statucie fundacji TiVi Foundation, która zarządza majątkiem miliardera. Zmiany te miały zapewnić kontrolę nad biznesem jego dzieciom. W maju 2025 roku sąd pierwszej instancji oddalił powództwo Zygmunta Solorza w tej sprawie. Apelacja została złożona w czerwcu, a finał zbliża się wielkimi krokami. Kluczowy dla zakończenia sporu ma być wyrok sądu w Lichtensteinie w sprawie apelacji, który według przedstawicieli prawnych dzieci miliardera ma zapaść w grudniu tego roku.

Decyzja ta może ostatecznie ukształtować przyszłość jednej z największych grup biznesowych w Polsce, której fundamenty Zygmunt Solorz budował od początku lat 90., tworząc m.in. telewizję Polsat i platformę Cyfrowy Polsat, a później przejmując Polkomtel i Netię.

