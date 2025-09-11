Duże zmiany we władzach Polsat Media: Justyna Kulka i Weronika Olejnik opuszczają kluczowe stanowiska, a Zygmunt Solorz rezygnuje z przewodniczenia radzie nadzorczej.

Nowy prezes i przewodniczący: Janusz Pliszka został nowym prezesem zarządu Polsat Media, a Stanisław Janowski objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Powroty i nowe twarze: Do zarządu Polsat Media wraca Katarzyna Tomczuk (krewna Solorza), a do rady nadzorczej dołączają Norbert Walkiewicz i Dariusz Skrzypek.

Cel zmian: wzrost przychodów: Zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności biura reklamy i poprawę efektywności, co ma przełożyć się na wzrost przychodów z reklam dla Telewizji Polsat

Zmiany w radzie nadzorczej Polsat Media. Kto stracił, a kto zyskał?

Jak informuje serwis press.pl, w radzie nadzorczej Polsat Media doszło do istotnych przetasowań, które były rekomendowane przez zarząd Telewizji Polsat. Z rady nadzorczej odwołano Justynę Kulkę, a sam Zygmunt Solorz, choć pozostaje jej członkiem, nie będzie już pełnił funkcji przewodniczącego. Jego miejsce zajął Stanisław Janowski, były prezes Telewizji Polsat, który dotychczas był członkiem rady. Do gremium powołano również nowe osoby: Norberta Walkiewicza, dotychczasowego członka zarządu, oraz Dariusza Skrzypka, dyrektora w Telewizji Polsat odpowiedzialnego za kontrolę kosztów. Nowy skład rady nadzorczej prezentuje się następująco: Stanisław Janowski (przewodniczący), Zygmunt Solorz, Maciej Stec, Tomasz Szeląg, Norbert Walkiewicz i Dariusz Skrzypek.

Nowy prezes i zarząd w Polsat Media. Janusz Pliszka na czele

To nie koniec zmian kadrowych. Po posiedzeniu nowej rady nadzorczej ogłoszono gruntowną przebudowę zarządu spółki. Ze stanowiskiem prezeski pożegnała się Weronika Olejnik, która złożyła rezygnację, ale pozostaje w strukturach Grupy. Rada odwołała również Piotra Gawła z funkcji członka zarządu. Decyzją rady nadzorczej nowym prezesem zarządu Polsat Media został wybrany Janusz Pliszka, który jednocześnie pozostaje członkiem zarządu Telewizji Polsat odpowiedzialnym za finanse. Do zarządu, na stanowisko wiceprezeski, powraca Katarzyna Tomczuk, prywatnie krewna Zygmunta Solorza. Skład uzupełnili nowi członkowie: Agnieszka Wieczorek-Biedrzycka, Magdalena Niewińska i Marcin Stępniak. Wszyscy będą łączyć funkcje w zarządzie z dotychczasowymi stanowiskami dyrektorskimi w spółce.

Dlaczego doszło do zmian w Polsat Media? Komentarz prezesa Polsatu

Oficjalnym powodem restrukturyzacji jest chęć wzmocnienia pozycji rynkowej biura reklamy. Jak podano w komunikacie, głębokie zmiany w Polsat Media mają pomóc jeszcze lepiej wykorzystać wspólny potencjał Grupy Polsat Plus i zwiększyć konkurencyjność biura reklamy. Decyzje skomentował Piotr Żak, prezes zarządu Telewizji Polsat. "Polsat Media to kluczowa spółka dla Telewizji Polsat, odpowiadająca za obsługę reklamową, a co za tym idzie lwią część naszych przychodów. Bardzo pozytywnie oceniam wprowadzenie nowych menedżerów do władz biura reklamy, gdyż doskonale znają rynek, potrzeby klientów i potrafią rozwijać ofertę reklamową. Dzięki temu biuro może być bardziej konkurencyjne. A to może przełożyć się na zwiększenie efektywności i przychodów z korzyścią dla klientów Polsat Media, w tym Telewizji Polsat" – czytamy w oświadczeniu.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.