Komisja Europejska rezygnuje z pełnego zakazu sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku, wprowadzając istotne zmiany w dotychczasowych założeniach.

Nowa propozycja zakłada 90% redukcji emisji CO2 dla nowych aut od 2035 roku, a pozostałe 10% ma być kompensowane m.in. przez e-paliwa.

Po 2035 roku na rynku UE nadal będą mogły być dostępne hybrydy plug-in, pojazdy z wydłużonym zasięgiem oraz samochody na e-paliwa i biopaliwa.

Propozycja KE to dopiero wstępny krok – aby stała się prawem, musi zostać zatwierdzona przez Radę UE i Parlament Europejski.

KE zmienia podejście do aut spalinowych

Dotychczasowe plany Komisji Europejskiej zakładały pełne wycofanie sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej od 2035 roku. We wtorek KE zaprezentowała jednak nową propozycję, która oznacza istotne złagodzenie wcześniejszych założeń. Kluczowym elementem zmiany jest odejście od stuprocentowej redukcji emisji na rzecz celu wynoszącego 90 proc.

Nowe cele emisji CO2 od 2035 roku

Zgodnie z propozycją KE producenci samochodów będą zobowiązani do osiągnięcia redukcji emisji CO2 o 90 proc., natomiast brakujące 10 proc. ma być kompensowane. Komisja wskazuje tu na wykorzystanie stali niskowęglowej produkowanej w UE, a także e-paliw i biopaliw. Takie rozwiązanie ma wspierać transformację przemysłu motoryzacyjnego, jednocześnie ograniczając jej negatywne skutki gospodarcze.

Jakie pojazdy pozostaną na rynku

Według Komisji Europejskiej nowe regulacje pozwolą, aby po 2035 roku określone typy pojazdów nadal „odgrywały rolę” na europejskim rynku motoryzacyjnym. Chodzi m.in. o hybrydy typu plug-in, pojazdy z wydłużonym zasięgiem, hybrydy miękkie, a także samochody wykorzystujące nowoczesne silniki spalinowe. Rozwiązania te mają funkcjonować obok pojazdów elektrycznych i wodorowych.

Dalsze kroki legislacyjne w UE

Przedstawiona propozycja nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Aby weszła w życie, musi zostać zatwierdzona przez państwa członkowskie w ramach Rady UE oraz przez Parlament Europejski. Dopiero po zakończeniu tego procesu nowe zasady będą mogły zostać formalnie wdrożone w całej Unii Europejskiej.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15